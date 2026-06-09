GungHo Online Entertainment revela Ninjala 2: The Uncharted Planet, en exclusiva para Nintendo Switch 2

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La querida franquicia Ninjala evoluciona hacia un juego de acción de mundo abierto en el primer capítulo de una saga dividida en dos partes.

TOKIO, Japón – 9 de junio de 2026 – GungHo Online Entertainment America (GOEA) ha anunciado hoy Ninjala 2: The Uncharted Planet, la próxima evolución de la saga Ninjala. Tras superar los 11 millones de descargas en todo el mundo con el título original, la secuela adopta una nueva dirección como juego de acción de mundo abierto. Presentado durante el Nintendo Direct de hoy, Ninjala 2: The Uncharted Planet se lanzará en exclusiva para Nintendo Switch 2 en la primavera de 2027, y contará con una primera demo jugable en Anime Expo 2026.

Puedes ver aquí el tráiler de presentación de Ninjala 2: The Uncharted Planet.

El anuncio viene acompañado de una oportunidad de visualización gratuita y por tiempo limitado del anime de Ninjala, que comenzará el 12 de junio, con episodios publicados de forma progresiva para ayudar a los fans a ponerse al día con la aventura hasta el momento.

Ninjala 2: The Uncharted Planet marca una nueva etapa para la serie, transformando el frenético PvP del Ninjala original en un juego de acción de mundo abierto. Los jugadores recorrerán enormes escenarios repletos de naturaleza a su propio ritmo, mientras que el característico combate de alta velocidad basado en la Acción Ninja-Gum será el eje central de cada enfrentamiento. A lo largo del viaje, dominarán el poder del Shinobi para superar mazmorras y derrotar a colosales jefes en un mundo aún por descubrir.

Ninjala 2 contará una ambiciosa historia dividida en dos partes. The Uncharted Planet será la primera entrega, sentando las bases de una épica narrativa que continuará en un segundo capítulo en una fecha posterior.

Un mundo inexplorado te espera

La aventura comienza en la Academia WNA, cuando un misterioso desconocido manipula al protagonista para romper el Sello Prohibido. Como consecuencia, toda la academia es transportada a través de las estrellas hasta un extraño planeta, liberando al mismo tiempo al siniestro Prime Tetrad del Ejército Xenos.

Atrapado en este mundo desconocido, el protagonista deberá colaborar con sus aliados para encontrar el camino de regreso a la Tierra, mientras descubre el destino que permanece latente en lo más profundo de su ser.

Características principales

Del PvP al PvE de mundo abierto

Manteniendo la jugabilidad rápida y dinámica de la Acción Ninja-Gum que conquistó a los fans, Ninjala 2: The Uncharted Planet amplía la experiencia hacia un mundo abierto en el que los jugadores podrán explorar libremente y afrontar misiones en el orden que prefieran. El sistema de combate desarrolla las mecánicas centrales de Ninjala con atributos para las armas, un sistema de fabricación de objetos y otro de cocina basado en materiales recolectados.

En solitario o en cooperativo

Vive la aventura a tu propio ritmo en solitario o forma equipo con hasta cuatro amigos en cooperativo local u online. Coordina estrategias con tu grupo para conquistar mazmorras y enfrentarte a enormes jefes.

Nuevos protagonistas y rostros conocidos

Los jugadores asumirán el papel de un joven estudiante ninja de la Academia WNA. Personajes favoritos de los fans del Ninjala original, como Lucy, Berecca, Van y otros más, regresan junto a nuevos personajes.

Ponte al día con el anime de Ninjala

Para celebrar el anuncio de Ninjala 2: The Uncharted Planet, GungHo Online Entertainment ofrecerá una retransmisión gratuita y por tiempo limitado del anime de Ninjala.

A partir del viernes 12 de junio, los primeros 63 episodios de la serie estarán disponibles gratuitamente y de forma progresiva a través del canal oficial de Ninjala en YouTube. Estos episodios abarcan la historia que conduce directamente a los acontecimientos de Ninjala 2: The Uncharted Planet, ofreciendo a los fans una excelente oportunidad para ponerse al día e inmersarse por completo en la aventura que está por venir.

Para conocer las últimas novedades del juego, visita la web oficial de Ninjala 2 o sigue a Ninjala en X (Twitter), Instagram y YouTube.

Todos los materiales gráficos de Ninjala 2: The Uncharted Planet están disponibles aquí.

ACERCA DE NINJALA 2: THE UNCHARTED PLANET

Ninjala 2: The Uncharted Planet es un juego de acción de mundo abierto que evoluciona la jugabilidad de combate Ninja-Gum Battle Action del título original.

Cuando el Sello Prohibido es roto, un grupo de jóvenes estudiantes ninja ve cómo toda su academia es transportada a un extraño planeta, y dependerá de ellos luchar para regresar a casa.

Explora vastos paisajes repletos de naturaleza, supera mazmorras y derrota a gigantescos jefes utilizando el sistema de combate Gum Action. Afronta la aventura en solitario o junto a hasta cuatro amigos en cooperativo local u online.

Primer capítulo de una ambiciosa saga dividida en dos partes, Ninjala 2: The Uncharted Planet llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 en la primavera de 2027.

Visita https://ninjala2thegame.com/ para obtener más información.