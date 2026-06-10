Amazon pone hoy a la venta en España los últimos dispositivos de la familia Kindle Scribe, rediseñada para ofrecer una mejor ergonomía, mayor capacidad de respuesta y una experiencia de escritura y lectura aún más cómoda. La gama incluye el Kindle Scribe de última generación, con y sin luz frontal, y el primer Kindle Scribe a color: Kindle Scribe Colorsoft. Los tres dispositivos están disponibles desde hoy.

Una pantalla similar al papel: más fino, ligero y rápido

El nuevo Kindle Scribe es ultrafino (5,4 mm), ultraligero (400 g) y hasta un 40% más rápido tanto al escribir como al pasar página. Además, incorpora una pantalla más grande sin reflejos de 11 pulgadas. La gama suma el doble de LED para una luz frontal autorregulable, una pantalla texturizada para un tacto más natural similar al papel al escribir con capacidad de respuesta ultrarrápida y un procesador Quad‑Core con una película fina de óxido de alto contraste.

Escritura a color, sin cansar la vista

Kindle Scribe Colorsoft mantiene el nuevo diseño e incorpora una experiencia de escritura a color fluida gracias a la tecnología de pantalla Colorsoft, creada a medida, y un nuevo motor de renderizado. Los colores son suaves y agradables para la vista, la batería dura semanas y sin apps ni notificaciones que distraigan de lo que estás haciendo.

Nuevas funciones de productividad, incluido un cuaderno con IA

La nueva gama llega con un potente cuaderno con IA y herramientas renovadas para trabajar aún mejor:

Nueva pantalla de inicio con notas rápidas para apuntar ideas al vuelo.

con notas rápidas para apuntar ideas al vuelo. Compatibilidad con Google Drive y Microsoft OneDrive para importar documentos fácilmente y exportar PDF anotados.

para importar documentos fácilmente y exportar PDF anotados. Búsqueda con IA en todos los cuadernos, con resúmenes y preguntas de seguimiento.

en todos los cuadernos, con resúmenes y preguntas de seguimiento. Integración con OneNote para exportar tus notas como texto o imágenes.

para exportar tus notas como texto o imágenes. 10 colores de bolígrafo , 5 colores de subrayador y una nueva herramienta de sombreado para ilustrar.

, 5 colores de subrayador y una nueva herramienta de sombreado para ilustrar. Espacio de trabajo para tener documentos, cuadernos y libros organizados en una sola carpeta.

Precio y disponibilidad

Todos los dispositivos incluyen un lápiz premium que se acopla magnéticamente y no necesita cargarse. Kindle Scribe parte de 519,99 € (32 GB) y 569,99 € (64 GB); Kindle Scribe Colorsoft parte de 649,99 € (32 GB) y 699,99 € (64 GB); y Kindle Scribe sin luz frontal cuesta 449,99 €.