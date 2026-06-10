Lords of the Fallen II revela su brutal nuevo gameplay en Nintendo Direct; confirmada su versión para Nintendo Switch™ 2 en 202

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Lords of the Fallen II revela su brutal nuevo gameplay en Nintendo Direct; confirmada su versión para Nintendo Switch™ 2 en 2026

Mata dioses donde quieras: CI Games llevará por primera vez su RPG de acción tipo soulslike a Nintendo

Por primera vez en la historia de la franquicia, el desarrollador independiente CI Games llevará su RPG de acción tipo soulslike Lords of the Fallen a una plataforma de Nintendo. Tal y como se ha desvelado con una brutal muestra de jugabilidad* durante el Nintendo Direct, el esperadísimo Lords of the Fallen II llegará a Nintendo Switch™ 2. Las plataformas confirmadas anteriormente incluyen PC a través de Steam y Epic Games Store, PlayStation®5 y Xbox Series X|S. Tras superar recientemente los 8 millones de jugadores con la entrega de 2023, CI Games refuerza su compromiso de situar al jugador en primer lugar llevando Lords of the Fallen II a todas las plataformas actuales, permitiendo a los fans jugar donde prefieran.

Mira el tráiler de anuncio de Nintendo Switch 2 en YouTube

Lords of the Fallen II en Nintendo Switch 2 ofrece unos impresionantes gráficos en Unreal Engine 5 tanto en modo portátil como en modo dock, con el objetivo de mantener unos estables 30 fotogramas por segundo. Gracias al uso de las tecnologías Nanite y Lumen, el juego alcanza modelos con mayor número de polígonos y una iluminación global dinámica completa, junto con otras optimizaciones específicas logradas mediante una estrecha coordinación técnica entre el equipo de desarrollo, Epic y Nintendo.

“Nuestro equipo está trabajando intensamente para garantizar que el característico mundo de fantasía oscura y el combate rápido y brutal de Lords of the Fallen II se trasladen fielmente a Nintendo Switch 2, y estamos muy contentos con cómo se ve y se juega actualmente”, afirmó el director del juego, James Lowe. “Será la primera vez que los jugadores de Nintendo exploren los reinos de Axiom y Umbral, y estos nuevos Lampbearers merecen disfrutar del juego con la mejor calidad posible en una gran plataforma. Gracias al trabajo del equipo y al apoyo de Nintendo y Epic, estamos convencidos de que será una forma fantástica de jugar a Lords of the Fallen II.”

CI Games aspira a ofrecer una evolución “más audaz, más valiente y más sangrienta” de su franquicia insignia con Lords of the Fallen II, construyendo directamente sobre el extenso feedback de la comunidad de la entrega de 2023 y las lecciones aprendidas tras más de 70 actualizaciones posteriores al lanzamiento. Esta secuela lleva la serie aún más lejos en su característico estilo de combate agresivo con un sistema de combate mejorado, diseñado para sentirse más rápido, más reactivo y más satisfactorio que nunca, con ejecuciones brutales, habilidades de combate ampliadas y desmembramientos viscerales. Lords of the Fallen II también contará con un mundo más rico y variado, un elenco de enemigos significativamente ampliado con facciones específicas por bioma, enfrentamientos contra jefes más dinámicos, cooperativo con progresión compartida desde el lanzamiento y un reino Umbral más inmersivo.

Lords of the Fallen II ya se puede añadir a la lista de deseos en PC a través de Steam y Epic Games Store, PlayStation®5, Xbox Series X|S y ahora también en Nintendo Switch 2. Desarrollado por CI Games, el juego contará con el apoyo de PLAION para la distribución física global y las ventas en retail. El juego aún no ha sido clasificado, pero se espera una calificación provisional PEGI 18.

Para obtener más información sobre el juego, visita la web oficial de Lords of the Fallen.