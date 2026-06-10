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Acceso inteligente: la clave para irte tranquilo estas vacaciones. Nuki: la forma más inteligente de dejar tu hogar en buenas manos este verano

Con Nuki en tu puerta de entrada, podrás permitir el acceso a distancia de vecinos o familiares, sin duplicar llaves físicas y manteniendo el control total del hogar desde cualquier parte del mundo

Delegar el cuidado del hogar durante las vacaciones ya no implica perder el control de quién entra ni cuándo

Con el verano a la vuelta de la esquina, millones de españoles comienzan a organizar sus vacaciones. Junto a las reservas de hoteles, preparación de maletas y desplazamientos, surge una pregunta que se repite cada año: ¿quién se queda al cargo de mi casa? Regar plantas, alimentar mascotas, recoger paquetes o simplemente comprobar que la seguridad del hogar sigue intacta. Para ello, la mayoría de las personas recurren a familiares, amigos o vecinos de confianza.

Sin embargo, dejar el hogar en manos de otro no es una decisión tan sencilla como parece. La preocupación por la seguridad de la vivienda es casi total en España, y es que el 94,7% de españoles tiene alguna preocupación con la protección de su hogar, siendo los robos el principal factor de preocupación con un 70,7%. Los métodos tradicionales no ayudan a calmarla, entregar copias de llaves, esconderlas en lugares poco seguros o depender de la disponibilidad del vecino genera incomodidad y, sobre todo, una sensación de pérdida de control sobre quién accede al hogar y en qué momento. Puedes comprar los productos de Nuki en Amazon

La confianza vecinal en la era digital

La ayuda entre vecinos forma parte de la vida cotidiana en la mayoría de las comunidades. Desde recoger paquetes, hasta responder una pequeña emergencia doméstica, contar con alguien de confianza aporta tranquilidad cuando estamos lejos de casa. No obstante, los métodos tradicionales para compartir acceso tienen ciertas limitaciones, ya que una vez se entrega una copia de llave, es muy difícil saber cuándo y cómo se utiliza o restringir su uso si es necesario. Además, realizar copias implica gastos adicionales y aumenta riesgos asociados con la pérdida.

Es por eso que Nuki está transformando la forma en la que las personas gestionan el acceso a sus viviendas, permitiendo compartir permisos de forma flexible, segura y adaptada a las necesidades actuales. El fabricante líder de cerraduras inteligentes en Europa apuesta por un modelo de acceso digital que permite gestionar quién entra en casa y durante cuánto tiempo, todo desde el smartphone y en cualquier parte del mundo.

Compartir el acceso sin necesidad de llave

Con soluciones como la Smart Lock Pro (5º generación), Nuki permite transformar la puerta de entrada del hogar en un acceso inteligente, y todo ello sin necesidad de cambiar el cilindro en la mayoría de las instalaciones. Gracias a su conectividad Wi-Fi integrada y a la aplicación de Nuki, los usuarios pueden crear llaves digitales temporales para familiares, amigos o vecinos de confianza directamente desde el móvil. Estos permisos pueden configurarse con horarios y fechas específicas, facilitando que una persona acceda únicamente cuando sea necesario para regar las plantas, recoger paquetes o supervisar la vivienda. Sin necesidad de coordinar entregas físicas de llaves.

Además, permite gestionar y anular accesos de forma remota en cualquier momento, incluso cuando el propietario se encuentra fuera de casa. Los usuarios también pueden comprobar el estado de la puerta en tiempo real y consultar el registro de actividad para conocer cuándo se ha producido cada acceso. Su diseño compacto, la integración con los principales ecosistemas de hogar inteligente y funciones como el desbloqueo automático al llegar a casa convierten a la Smart Lock Pro en una solución especialmente práctica para quienes desean disfrutar de sus vacaciones con la tranquilidad de mantener el control de su hogar desde cualquier lugar.

Comodidad y seguridad durante las vacaciones

La gestión digital de accesos permite reducir muchas de las preocupaciones asociadas a las ausencias prolongadas del hogar. Al eliminar la necesidad de duplicar llaves físicas, se simplifica la coordinación con familiares y vecinos y se mantiene un mayor control sobre quién tiene acceso a la vivienda. Esta flexibilidad resulta especialmente útil durante los meses de verano, cuando los desplazamientos aumentan y las necesidades de supervisión del hogar son más frecuentes. Gracias a la combinación de conectividad, control remoto y gestión de permisos, las cerraduras inteligentes se convierten en una herramienta que facilita tanto la tranquilidad de quienes viajan como la colaboración entre vecinos y personas de confianza.

«La confianza entre vecinos es uno de los vínculos más valiosos que existen. Nuestro objetivo es que la tecnología refuerce ese vínculo, no que lo complique. Con una llave digital, puedes dar acceso a quien tú elijas, durante el tiempo que decidas, y anularla en segundos si cambia algo. Sin incomodidades, sin copias, sin perder el control», incluye Martin Pansy, CEO y cofundador de Nuki.

Nuki Home Solutions GmbH

En 2015, la exitosa campaña de crowdfunding en la plataforma Kickstarter sentó las bases de la historia de éxito de Nuki. Desde entonces, la empresa, fundada por los hermanos Martin Pansy (CEO) y Jürgen Pansy (director de Innovación) en Graz, no ha dejado de crecer: En la actualidad, Nuki es el principal proveedor europeo de soluciones de acceso inteligentes. La empresa emplea actualmente a más de 130 personas de 18 nacionalidades diferentes en su sede de Graz. Nuki cuenta con dos certificaciones ISO, ISO 9001 e ISO 14001, que dan fe de sus elevados estándares internacionales en sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. Además de su Smart Lock y una amplia gama de accesorios y servicios, la empresa austriaca está comprometida con el desarrollo continuo de soluciones de acceso inteligentes para un futuro completamente sin llaves. Puedes comprar los productos de Nuki en Amazon

Más información en la web de Nuki