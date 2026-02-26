Compartir Facebook

Samsung anuncia Galaxy S26 Series: el smartphone con IA de Galaxy más intuitivo hasta la fecha

Con un potente hardware que trabaja en conjunto con un sistema de cámaras líder de la industria y experiencias de IA intuitivas, las tareas del día a día nunca han sido tan sencillas y rápidas

Samsung Electronics Co., Ltd. Ha anunciado hoy la serie Galaxy S26, impulsada por las experiencias Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas hasta la fecha y diseñada para simplificar las tareas que las personas realizan a diario desde sus teléfonos. Desde gestionar planes y encontrar información hasta capturar y perfeccionar contenido, Galaxy S26 reduce el esfuerzo y la cantidad de pasos necesarios para hacer las cosas. Como tercera generación de teléfonos con IA de Samsung, Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra gestionan tareas complejas en segundo plano, permitiendo a los usuarios centrarse en los resultados en lugar de en cómo funciona la tecnología. Puedes pre comprarlo en la web de Samsung. Aunue ayer la app Shop de Samsung daba error y no permitía la compra, hoy ya se puede.

La serie Galaxy S26 ha sido diseñada con las funciones más avanzadas de Samsung trabajando en conjunto como un todo: un rendimiento extraordinario, un sistema de cámara líder de la industria y Galaxy AI. Esto proporciona una base sólida que brinda a los usuarios de la serie Galaxy S26 la confianza de depender de su teléfono durante todo el día sin comprometer la seguridad ni la privacidad.

Rendimiento potente diseñado para al uso diario

Diseñada para ofrecer rendimiento durante todo el día, la serie Galaxy S26 está construida sobre el hardware más potente jamás incorporado en una serie Galaxy S26, impulsada por un chipset personalizado. En toda la gama, la serie Galaxy S26 está diseñada para ofrecer rendimiento en IA, eficiencia energética y gestión térmica, garantizando que las tareas exigentes se ejecuten de manera fluida y constante, para que los usuarios puedan confiar en su dispositivo cuando más lo necesitan.

El sistema de cámaras Galaxy líder de la industria

La serie Galaxy S26 lleva el mismo enfoque en la interacción intuitiva a la creatividad y la productividad, a través del sistema de cámaras Galaxy líder de la industria. Con un enfoque que integra captura de increíbles fotos y vídeos, edición y compartición de contenido en una única experiencia fluida, la creatividad se siente más natural y accesible incluso sin herramientas profesionales o conocimientos técnicos.

En Galaxy S26 Ultra, unas aperturas de cámara más amplias permiten que llegue más luz al sensor, ofreciendo fotos más claras con mayor nivel de detalle en condiciones de poca luz, incluso al hacer zoom. La mejora de vídeo del modo Nightography mantiene las grabaciones más claras y vibrantes incluso en escenas con poca iluminación, ya sea capturando conciertos en interiores o grabando momentos alrededor de una fogata después del atardecer. La captura de video se mejora aún más con la función Superestable actualizada, que añaden una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad y para facilitar un encuadre consistente, incluso en terrenos irregulares o actividades de ritmo rápido. Galaxy S26 Ultra es el primer dispositivo Galaxy compatible con APV, un nuevo códec de video profesional diseñado para ofrecer compresión eficiente en flujos de trabajo de producción de alta calidad. Optimizado para creadores profesionales, asegura una calidad de video visualmente sin pérdidas que se mantiene fiel incluso después de múltiples ediciones.

La experiencia Galaxy AI más intuitiva hasta la fecha

La serie Galaxy S26 está diseñada para que las experiencias de uso frecuente se sientan directas y fáciles de usar, con Galaxy AI reduciendo los pasos entre la intención y la acción. Funciona de manera más proactiva y fluida en nombre del usuario según el contexto, ofreciendo el soporte adecuado en el momento oportuno y automatizando tareas con mínima intervención manual. A medida que la tecnología se integra y gestiona tareas en segundo plano, los usuarios pueden centrarse en los resultados.

Con Now Nudge, sugerencias oportunas y relevantes ayudan a los usuarios a mantenerse enfocados sin distracciones. Si un amigo solicita fotos de un viaje reciente, Galaxy S26 sugiere automáticamente imágenes de la Galería, eliminando la necesidad de buscar entre álbumes o cambiar de aplicación. Al recibir un mensaje sobre una reunión, Galaxy S26 puede reconocer entradas relacionadas en el Calendario y comprobar si existen conflictos.

En la serie Galaxy S26, Now Brief se ha vuelto más proactivo y personalizado. Muestra recordatorios oportunos de eventos importantes —como reservas o actualizaciones de viajes— según el contexto personal, para permitir que los usuarios puedan organizarse a lo largo del día con facilidad.

Capas de protección en la era de la IA

A medida que las experiencias móviles se vuelven más personalizadas gracias a la IA, proteger la privacidad del usuario se vuelve aún más crítico. Samsung integra protección en cada capa de Galaxy S26, manteniendo los datos personales seguros y ofreciendo transparencia y control sobre cómo se utiliza la información.

Galaxy S26 Ultra introduce privacidad a nivel de píxel con la primera Pantalla de Privacidad integrada en la industria móvil, un avance en tecnología de pantallas que cambia fundamentalmente la forma en que puede protegerse la privacidad en un teléfono. Diseñada para situaciones cotidianas como el transporte, cafeterías y entornos compartidos, Pantalla de Privacidad va más allá de cualquier solución disponible anteriormente en dispositivos móviles — hardware y software trabajando como un solo sistema para proteger la privacidad sin comprometer la experiencia visual.

¿Cuándo estarán disponibles los nuevos Galaxy S26?

Galaxy S26 Ultra, S26+ y S26 estarán disponibles para precompra a partir del 25 de febrero. La serie Galaxy S26 presenta un lenguaje de diseño unificado en todos los modelos, con opciones de color compartidas que incluyen Cobalt Violet, White, Black y Sky Blue, junto con Pink Gold y Silver Shadow exclusivos en Samsung.com.