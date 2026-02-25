Tienda caida, vaya precompra: «Códigos de descuentos para comprar Samsung S26»

Compartir Facebook

Ahora mismo la tienda de Samsung está caída y no se puede precomprar el nuvo S26. Samsung inicia la precompra de la Galaxy S26 Series con hasta 975€ de ahorro, hasta 100 € de descuento adicional al pagar con Bizum, y colores exclusivos disponibles solo en su web y app.

Los nuevos Samsung Galaxy S26 ya están disponibles en España y, tras meses de filtraciones y especulaciones, se han confirmado sus precios oficiales. La gama mantiene la estructura habitual con Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, este último como versión más ambiciosa. Aunque el mercado anticipaba posibles incrementos acusados por la escasez de memoria DRAM y NAND, el ajuste final ha sido moderado dentro del contexto actual de la electrónica de consumo. El Galaxy S26 parte desde 999 euros en su versión de 256 GB, mientras que el S26+ arranca en 1.249 euros.

El Galaxy S26 Ultra comienza en 1.449 euros y alcanza los 1.949 euros en su configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Precisamente, esta variante superior incorpora más memoria que su predecesor en igualdad de capacidad, reforzando su perfil premium. La subida respecto a la generación anterior es real, pero Samsung acompaña el lanzamiento con una promoción atractiva: durante el periodo inicial, las versiones de 512 GB se pueden adquirir al precio de las de 256 GB, lo que supone un ahorro directo de 200 euros.

También el modelo Ultra de 1 TB se beneficia de un descuento temporal. Los dispositivos llegan en colores blanco, negro, violeta cobalto y azul cielo, con acabados exclusivos online en oro rosa y gris plata. La campaña promocional estará activa hasta el 10 de marzo, lo que convierte el momento de reserva en el más interesante para quienes busquen maximizar almacenamiento sin asumir el sobrecoste habitual.

La nueva serie llega con ventajas exclusivas en Samsung.com y Samsung Shop App hasta el 10 de marzo, con descuentos adicionales por Bizum o Samsung Pay, financiación a 36 meses sin intereses y ofertas especiales durante el Live Shopping.

Samsung Electronics anuncia las ofertas de precompra para los nuevos Galaxy S26 Series disponibles por tiempo limitado en Samsung.com y en Samsung Shop App, con ventajas pensadas para facilitar el salto a la nueva generación Galaxy a través de ahorro directo, beneficios por método de pago y extras exclusivos en el canal online.

Los Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra ya están aquí y, como cada año, Samsung abre la temporada con una renovación que mezcla continuidad y alguna sorpresa importante. A simple vista, el diseño apenas cambia respecto a la generación anterior, con acabados premium y pantallas AMOLED que siguen siendo un espectáculo en brillo y color. El Ultra, eso sí, ajusta bordes, reduce peso y vuelve al aluminio para mejorar la disipación.

La gran novedad está en el Galaxy S26 Ultra: estrena un modo de pantalla de privacidad integrado que limita el ángulo de visión sin necesidad de cristales adicionales, funcionando de forma sorprendentemente eficaz.

En potencia, el Ultra apuesta por el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, mientras que los S26 y S26+ llegan con Exynos 2600 en nuestro mercado. En cámaras, el Ultra mejora luminosidad en el sensor principal y el tele 5x, mientras que sus hermanos mantienen configuración más continuista.

Donde Samsung ha pisado el acelerador es en la IA: funciones agénticas, integración con Bixby, Gemini y Perplexity, mejoras en edición generativa, filtro inteligente de llamadas y herramientas como Audio Eraser más abiertas a apps de terceros. Una generación que va “a dos velocidades”, con el Ultra marcando distancia clara frente a los otros dos modelos. Si quieres conocer las pruebas, sensaciones y detalles técnicos, puedes leer las primeras impresiones completas de nuestros compañeros de Xataka en el enlace de la fuente.

Durante el periodo de precompra, los usuarios podrán conseguir un ahorro total de hasta 975 €, combinando descuento por configuración y entrega de dispositivo antiguo, además de acceder a un color exclusivo online: Oro Rosa y Gris Plata, disponible únicamente en Samsung.com y Samsung Shop App.

Asimismo, Samsung refuerza la tranquilidad de los usuarios con una promoción especial: al comprar un modelo de Galaxy S26 Series hasta el 31 de marzo, se incluyen 3 meses gratis del seguro Samsung Care+, el servicio oficial de protección para dispositivos Galaxy.

Ahorra hasta 975 € en la precompra de Galaxy S26 Series

La oferta principal sobre smartphones permite ahorrar hasta 975 €, combinando:

200 € de ahorro al elegir versiones superiores de almacenamiento .

al elegir . Hasta 775 € adicionales entregando un dispositivo antiguo (Trade-In).

Descuento adicional por método de pago

Los usuarios podrán obtener hasta 100€ de descuento adicional pagando con Bizum o Samsung Pay, según el modelo:

100 € → Galaxy S26 Ultra 1TB .

→ . 50 € → Resto de modelos y memorias.

5% extra en Samsung Shop App

En Samsung Shop App, se añade un 5% adicional utilizando el código “SAMSUNG5”.

Financiación a 36 meses sin intereses

La serie Galaxy S26 puede financiarse desde 26,36€/mes sin intereses TAE 0%[1].

Colores exclusivos y funda de regalo

En Samsung.com y Samsung Shop App estarán disponibles colores exclusivos, con ventajas adicionales:

Colores exclusivos online: Oro Rosa y Gris Plata .

. Funda de regalo (solo en colores exclusivos) con el código “REGALOS26”.

Live Shopping con ofertas exclusivas

Samsung celebrará un Live Shopping a las 20:00h en Samsung.com y en Samsung Shop App, con ofertas exclusivas disponibles.

3 meses de Samsung Care+ gratis

Al comprar Galaxy S26 Series hasta el 31 de marzo, Samsung incluye 3 meses gratis de Samsung Care+.

Samsung Rewards: más puntos, más descuento

Durante el periodo promocional:

Los usuarios podrán multiplicar x3 sus puntos al comprar.

sus puntos al comprar. Con posibilidad de obtener hasta 125 € de descuento adicional (según condiciones).

Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro: ventajas al completar el ecosistema Galaxy

Además, Samsung ofrece promociones específicas en Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro:

30 € adicionales pagando con Bizum .

pagando con . Cargador inalámbrico de regalo (valorado en 69,90€ ).

(valorado en ). Bundle con S26: 10% de descuento adicional al añadirlos al carrito junto a un Galaxy S26 Series.

Precios (PVPR y precio promoción)

Modelo PVPR Precio promoción Galaxy S26 Ultra 1TB 1.949,00 1.749,00 € Galaxy S26 Ultra 512GB 1.649,00 1.449,00 € Galaxy S26 Ultra 256GB 1.449,00 1.449,00 € Galaxy S26+ 512GB 1.499,00 1.249,00 € Galaxy S26+ 256GB 1.249,00 1.249,00 € Galaxy S26 512GB 1.199,00 999,00 € Galaxy S26 256GB 999,00 € 999,00 € Galaxy Buds4 Pro 249,00 € 249,00 € Galaxy Buds4 179,00 € 179,00 €

Disponibilidad

Las ofertas de precompra de la serie Galaxy S26 estarán disponibles por tiempo limitado desde el 25 de febrero hasta el 10 de marzo en Samsung.com y en Samsung Shop App. La promoción de 3 meses gratis de Samsung Care+ aplica al comprar un dispositivo Galaxy S26 Series hasta el 31 de marzo, según condiciones.