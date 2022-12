Compartir Facebook

Las claves para hacer las mejores fotos con tu móvil estas Navidades

Desde un retrato con la familia, hasta el mejor selfie para tus redes sociales, pasando por una foto nocturna de la ciudad con las luces navideñas. El nuevo HUAWEI Mate 50 Pro eleva la fotografía móvil a un nivel profesional

La cámara de Ultra Apertura cuenta con la primera apertura física ajustable a 10 escalas de la historia para dar vida a todas tus fotos

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, no es extraño querer hacer más y mejores fotos para recordar las cenas con amigos, las reuniones familiares, la ciudad o el pueblo engalanado con las luces navideñas o, por qué no, un viaje para terminar el año en ese destino que teníamos pendiente. Ahora que muchos optan por no cargar con la cámara profesional y recurren a la cámara de su teléfono, contar con un smartphone que dé la talla es fundamental.

En ese sentido, Huawei acaba de presentar HUAWEI Mate 50 Pro, el buque insignia de la compañía cuya cámara tiene todo lo que necesitas para hacer fotos como un profesional solo con tu móvil. Para sacarle todo el partido a la cámara, estos son algunos de los consejos que la marca pone a disposición de los usuarios:

Utiliza la apertura de la cámara para capturar escenas nocturnas super nítidas y detalladas

A la hora de hacer fotografía nocturna o con poca luz, por ejemplo, al atardecer, la apertura de la cámara y la sensibilidad a la luz son claves. La cámara de Ultra Apertura de HUAWEI Mate 50 Pro tiene una gran sensibilidad que, en combinación con el algoritmo xD Fusion Pro, hace que el teléfono capture fotos nocturnas nítidas y con gran detalle.

Por ejemplo, si en estas Fiestas haces alguna escapada y quieres tomar fotos espectaculares al anochecer, el modo nocturno de HUAWEI Mate 50 Pro es capaz de capturar con realismo tanto los brillos como las zonas más oscuras, manteniendo un equilibrio entre la calidez y la frialdad de los colores. En entornos más oscuros, el sensor RYYG aumenta la cantidad de luz que la cámara capta, iluminando toda la imagen y manteniendo los detalles tanto en las zonas claras como en las oscuras.

Además, gracias a la amplia apertura de hasta f/1,4, se pueden tomar imágenes con más profundidad de campo, haciendo que los sujetos destaquen sobre el fondo sin distorsión del color.

Imagen tomada con HUAWEI Mate 50 Pro

Aprende a usar el modo retrato y el modo profesional de tu cámara para hacer retratos dignos de un verdadero fotógrafo

Aunque la idea clave al hacer un retrato es enfocar un sujeto y hacer que destaque sobre el fondo, hay paisajes en los que merece la pena que el fondo tenga un desenfoque más preciso que permita distinguir dónde se ha tomado la foto. Por lo tanto, para conseguir los retratos perfectos, se necesita tanto un hardware excelente como funciones de software inteligentes que puedan producir un desenfoque más natural del retrato sin que la fotografía parezca adulterada.

En ese sentido, las hojas que permiten controlar el tamaño de apertura de la cámara de HUAWEI Mate 50 Pro pueden abrirse y cerrarse de forma sincronizada mediante un sistema de campo magnético, para asegurar la máxima precisión sea cual sea la apertura.

El software del nuevo smartphone de Huawei identifica el sujeto y proporciona un efecto de desenfoque más preciso y, sobre todo, natural, sin que el protagonista de la foto parezca muy editado evitando así, por ejemplo, desenfocar mechones del pelo o accesorios como los pendientes – uno de los efectos que más rompen la magia del efecto retrato. De hecho, el modo retrato de HUAWEI Mate 50 Pro proporciona un bokeh equilibrado manteniendo un tono natural de piel y el brillo de los ojos.

Estas Navidades, en tus encuentros con la familia o tu grupo de amigos, el modo retrato te permitirá capturar nítidamente a todo el mundo sin desenfocar a nadie, aunque estén detrás o en un extremo de la foto. Cuando tengas una gran reunión familiar, captura el momento con el modo retrato.

Imagen tomada con Mate 50 Pro

Elige la composición de la foto como un profesional esté donde esté lo que quieras capturar

A veces queremos inmortalizar el detalle de un edificio que está lejos de nuestra posición o de un animal en la naturaleza mientras que en otras ocasiones, lo que nos interesa es el detalle del musgo o los pétalos de una flor. En cualquier caso, necesitamos un zoom potente y con estabilidad y un Súper Macro, respectivamente. La cámara de HUAWEI Mate 50 Pro está equipada con un teleobjetivo periscópico con un rango de zoom de hasta 200x capaz de acortar las distancias entre fotógrafo y sujeto así como con una cámara macro ultra gran angular para capturar detalles y texturas nítidas de los sujetos más diminutos desde distancias muy cortas.

No te quedes sin hacer todas las fotos que quieres por miedo a agotar la batería

Es habitual moderarse a la hora de hacer fotos con el móvil por el temor a quedarnos sin batería, especialmente si estamos de viaje. La batería de HUAWEI Mate 50 Pro está hecha para los que quieren fotografiarlo todo, al tratarse de una batería máxima de 4700mAh con carga rápida de 66W. Esto proporciona el equilibrio óptimo entre la duración de la batería, la carga rápida y la portabilidad.

Además, el nuevo buque insignia de Huawei integra por primera vez un Modo de Emergencia con poca batería para ampliar la capacidad de la misma. La tecnología del teléfono, cuando el nivel de batería llega al 1%, activa SuperEnergy Boosting para rescatar la energía residual y alargar el funcionamiento del teléfono hasta 3 horas en espera o 12 minutos de llamadas telefónicas para lo que necesites.

Estas Navidades también podrás grabar vídeos de gran calidad con HUAWEI Mate 50 Pro, que ofrece grabación de vídeo y macro picture-in-picture (PiP) para reproducir con claridad escenas en movimiento.

En resumen, HUAWEI Mate 50 Pro es el compañero perfecto para capturar una Navidad inolvidable en fotos y vídeos con una calidad espectacular para el recuerdo tanto para ti como para compartir en tus redes sociales.

