Anunciado Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

El videojuego oficial del Campeonato de Supercross regresa con 8 modos de juego, unas revisadas IA y física, así como nuevos ajustes de pilotaje para presentar la entrega más realista y accesible hecha hasta la fecha. Los nuevos modos de juego Supercross Park y Rhythm Attack garantizarán la máxima diversión, mientras que la introducción del juego cruzado entre consolas y el sistema de clasificación online completan la experiencia multijugador.

Milestone y Feld Motor Sports, Inc. se complacen en anunciar Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6. La nueva entrega del videojuego de Supercross más realista y atractiva estará disponible el 9 de marzo de 2023, en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC y en Steam. La versión de Playstation admite actualización gratuita de PS4 a PS5, y la versión Xbox es compatible con Smart Delivery.

Puedes ver el tráiler del anuncio

Jeremy McGrath, siete veces campeón de Supercorss, guiará a los usuarios a través de un renovado modo Carrera con pilotos y circuitos oficiales. Desde la búsqueda de los primeros patrocinadores en la categoría 250SX Futures hasta los duelos entre rivales en el campeonato de la clase 450SX, los jugadores pasarán de ser principiantes a profesionales de la forma más realista e interactiva.

La aventura hacia la gloria comienza en la Academia de Supercross, donde el “Rey del Supercross” guiará a los usuarios en una serie de tutoriales y desafíos para facilitar la curva de aprendizaje y acelerar la progresión: ayudarán a los recién llegados a dar sus primeros pasos en el mundo del Supercross, mientras que los expertos podrán desplegar todo su potencial. Varias herramientas y nuevos ajustes permitirán una completa personalización de las ayudas a la conducción (como por ejemplo, la dirección, los frenos y el acelerador automáticos, etc.) y de los reglajes de la moto, para prepararse para el campeonato de carreras de motos todoterreno más competitivo del planeta. Entre ellos, el árbol de habilidades dará a los jugadores la oportunidad de personalizar las habilidades de sus pilotos y diseñar su propio estilo de conducción que mejor se adapte a la habilidad del jugador. Además, la salud mental y física desempeñará un papel fundamental en el mejorado sistema de forma del piloto , recuperarse de lesiones y malos resultados resultará clave para mantener a los pilotos en plena forma y conseguir los mejores resultados.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 también incluye el conjunto Supercross Park, un enorme entorno de juego libre con cinco áreas diferentes, para descubrir en solitario o con amigos. Aquí, los jugadores pueden descansar de la presión de la competición, recuperarse de las lesiones y entrenar bajo la dirección del entrenador McGrath. Los usuarios también pueden simplemente disfrutar de sus motos recorriendo originales trazados, enormes saltos y montones de zonas ocultas que aguardan a ser exploradas. A los amantes de la diversión en estado puro también les encantará el Rhythm Attack, un nuevo modo de juego cara a cara que permite a los usuarios competir en rápidas carreras 1vs1, en una sección Rhythm en la que la habilidad y la velocidad son el ADN del juego. Además, para decidir quién es realmente el rey del sofá, vuelve el modo de pantalla dividida , que enciende la competición local con los amigos.

En el modo multijugador, dos nuevos añadidos mejorarán la competición: el juego cruzado completo permitirá el emparejamiento en línea a través de todos los sistemas de consola, mientras que un nuevo Sistema de clasificación realizará un seguimiento constante de los logros en línea, empujando a los jugadores a ir más allá de sus límites para llegar a la cima.

Por último, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 permitirá a los usuarios dar rienda suelta a su creatividad y personalizar su propio viaje en el mundo del Supercross. Eligiendo entre una amplia gama de opciones de diseño, con los editores de cascos y pistas, los pilotos podrán expresar su estilo y compartir sus creaciones online y multiplataforma.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 se lanzará en todo el mundo el 9 de marzo de 2023, en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC y Steam.

