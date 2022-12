Compartir Facebook

El editor y desarrollador de videojuegos líder Bandai Namco Europe y FromSoftware, Inc. han anunciado hoy un nuevo juego de acción, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON. Desarrollado conjuntamente por Bandai Namco Entertainment Inc. y FromSoftware, Inc., este es el último título de la serie ARMORED CORE, ahora renovada y reimaginada como un nuevo juego de acción tras 10 largos años desde la última entrega de la franquicia.

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ofrecerá una experiencia de juego basada en el saber hacer de FromSoftware en el desarrollo de juegos de la serie durante 25 años, pero ahora introduciendo la innovadora jugabilidad de los últimos juegos de acción de la desarrolladora. El nuevo título ARMORED CORE combinará estos elementos en una acción trepidante que sólo los mechas pueden ofrecer. El juego promete ser una entrada única en el género de los juegos de acción mech.

En ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, los jugadores podrán moverse libremente por enormes entornos tridimensionales con una rápida maniobrabilidad mientras experimentan viscerales combates vehiculares. Firma del cuidado diseño de FromSoftware, el juego ofrecerá batallas desafiantes y memorables junto con un satisfactorio sistema de progresión y una profunda jugabilidad, todo ello ahora impulsado por el ensamblaje de mechas y el combate contra enormes jefes. Los jugadores sentirán satisfacción y éxito cuando superen una situación difícil y disfruten de una victoria momentánea, y quizá de un aumento de su prestigio, antes de enfrentarse al siguiente desafío.

Disfruta también del tráiler de ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON:

Para más información sobre el juego, por favor visita: www.armoredcore.net.

