TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 3 : VUELVE LA CARRERA MÁS PELIGROSA DEL MUNDO

Anunciado hace unos días durante la Milan Games Week, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 revela ahora un nuevo tráiler, en el que se muestra al habilidoso y distinguido piloto de las carreras TT Isle Of Man, Davey Todd. Desarrollado por los veteranos del sello RaceWard Studio de NACON Studio Milan, TT Isle Of Man – Ride on the Edge 3 permite a los jugadores vivir la emoción de la carrera de motos más peligrosa del mundo. El juego estará disponible en mayo de 2023 para PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo SwitchTM.

Davey Todd conoce muy bien la insoportable presión de una carrera en la que cualquier error puede tener consecuencias desastrosas. Davey Todd es un piloto inglés especializado en carreras de carretera que ya cuenta con un impresionante palmarés a sus 27 años. En 2018, mientras se preparaba para su debut en las carreras TT Isle of Man, Davey practicó con la consola de su hermano durante dos meses para poder perfeccionar su conocimiento del circuito. Como resultado, ocupó el 2º puesto en las tablas de clasificación mundial del juego y se convirtió en el segundo debutante más rápido de todos los tiempos en la carrera real. En 2022, Davey dio una sólida impresión al encabezar los tiempos durante la semana de clasificación, ¡con una vuelta de 127,49 mph! También consiguió un puesto en el podio en la categoría Supersport y un 4º puesto en el último Suberbike Senior TT.

Las carreras Isle of Man TT tienen lugar en un recorrido de 60 km (37 millas) en el que los pilotos y sus potentes motos asumen riesgos increíbles para intentar ganar el premio final: ser coronado campeón del TT Mountain Course de la Isla de Man. TT Isle Of Man – Ride on the Edge 3 incluye el contenido oficial del TT 2022 (equipos, motos y recorridos) y ofrece una experiencia única y auténtica.

El juego cuenta con 32 circuitos diferentes, incluidos trazados actuales e históricos, casi 40 motos y pilotos de Superbike y Supersport, y una física mejorada. Controlar las curvas y frenar requiere más precisión que nunca, y las mejoras de las motos dan a los jugadores las herramientas que necesitan para alcanzar el máximo rendimiento.

Se ha añadido una nueva función «Carreteras abiertas» que desempeña un papel central en TT Isle Of Man – Ride on the Edge 3. Los motoristas pueden recorrer libremente 200 km de carreteras alrededor de la Isla de Man para encontrar puntos de interés y retos que completar, incluidas competiciones en línea y eventos semanales y mensuales.

