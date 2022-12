Star Wars: The Old Republic recibe la actualización 7.2, ya disponible

Bioware y EA han lanzado hoy la próxima gran actualización para el querido MMORPG Star Wars®: The Old Republic™ – la actualización 7.2, Showdown on Ruhnuk. Esta actualización introduce el nuevo planeta de Star Wars, Ruhnuk, que incluye nuevo contenido de historia y Área Diaria, nuevo Jefe de Mundo, una variedad de mejoras en la interfaz del jugador y en la experiencia, incluyendo el modo para daltónicos, una renovación PvP con un nuevo mapa 4v4, así como algunos aumentos y cambios en la Progresión de Equipamiento.

Echa un vistazo al nuevo vídeo de presentación de Star Wars: The Old Republic – Showdown on Ruhnuk

Te dejamos todos los detalles de la actualización 7.2 del juego a continuación

Nuevo contenido :

Resumen de la Historia: la mandaloriana vengadora, conocida como Shae Vizla, está persiguiendo la base principal de operaciones de la mandaloriana renegada Heta Kol, lo que la termina conduciendo a Ruhnuk, un planeta inhóspito en el centro de una nebulosa eléctrica.

la mandaloriana vengadora, conocida como Shae Vizla, está persiguiendo la base principal de operaciones de la mandaloriana renegada Heta Kol, lo que la termina conduciendo a Ruhnuk, un planeta inhóspito en el centro de una nebulosa eléctrica. Un nuevo planeta: Ruhnuk es un planeta totalmente nuevo para Star Wars que nadie ha visto antes. Es seco y árido, pero presenta muchos valles fluviales que cortan su paisaje desértico.

Ruhnuk es un planeta totalmente nuevo para que nadie ha visto antes. Es seco y árido, pero presenta muchos valles fluviales que cortan su paisaje desértico. Área diaria: El nuevo arco argumental hará que los jugadores ayuden a las fuerzas de Mandalore tras la misión de la historia principal, donde aprenderán más sobre lo que es importante para los mandalorianos bajo el mando de Shae Vizla. Los jugadores ayudarán a seguir la pista de uno de los despiadados seguidores del mariscal de campo Heta Kol, que lleva a cabo experimentos secretos.

Mejoras en la interfaz y la experiencia del jugador :

En la actualización 7.2 se introducirán diversas mejoras en la interfaz y en la experiencia del jugador, como la posibilidad de deconstruir y eliminar varios objetos, la introducción del nuevo modo para daltónicos, un nuevo mapa desplegable para agilizar la búsqueda de rutas y un sinfín de otras mejoras en la IU y la UX.

Renovación del PvP y nuevo mapa PvP:

El PvP renovado cuenta con dos opciones, 4v4 y 8v8, que permitirán combates más equilibrados y un matchmaking más rápido, al que a partir de ahora los jugadores también podrán unirse como grupos de 8 jugadores y reclamar recompensas de una nueva lista de recompensas de temporada. Los jugadores también podrán disfrutar del nuevo mapa 4v4, Ruinas palaciegas de Onderon.

Actualizaciones de progresión de equipo :

Los jugadores podrán obtener un equipo más fuerte con un aumento del valor de objetos y un aumento del Power Floor, que reduce el tiempo que nuevos jugadores necesitarán para ponerse al día y participar en las actividades del final del juego.

