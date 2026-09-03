State of Play y State of Play Japan regresan hoy a las 15h: ¿Qué esperar del State of Play de Sony hoy: posibles exclusivos, anuncios y novedades?

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State of Play y State of Play Japan regresan hoy a las 15h hora españolaLas dos retransmisiones se darán seguidas y traerán noticias de estudios de todo el mundo y vistazos en profundidad de próximos juegos creados en Japón y Asia

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia el regreso del State of Play y State of Play Japan esta tarde a las 15:00 hora española peninsular. Ambas retransmisiones se producirán consecutivamente, comenzando con State of Play, que ofrecerá noticias de PlayStation Studios y socios, y que culminará con un extenso vistazo al mundo de Final Fantasy VII Revelation.

Después, dará comienzo el State of Play Japan, que estará presentado por Yuki Kaji y que ahondará en los próximos juegos creados por estudios de Japón y Asia. La transmisiones en vivo el 3 de septiembre a partir de las 6:00 a. m. PT / 9:00 a. m. ET / 3:00 p. m. CEST / 10:00 p. m. JST y 15:00 en España.

Ambos directos se podrán ver en YouTube y Twitch.

¿Qué esperar del State of Play de Sony hoy: posibles exclusivos, anuncios y novedades?

Un nuevo evento en el que poder ver novedades sobre grandes títulos de Sony PlayStation 5.Se ha confirmado que Final Fantasy VII Revelation cerrará el primero de los State of Play con un “vistazo extendido del vasto mundo”.

Un evento que apunta a recordarnos la cantidad de juegos que quedan por salir en lo que resta de 2026. Un final de año espectacular en el que lo que va a faltar es el tiempo para poder jugarlos a todos, y septiembre destaca con lanzamientos como Marvel’s Wolverine, Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword, The Blood of Dawnwalker y juegos deportivos como EA Sports FC 27 y NBA 2K27, de los que podríamos ver nuevos tráilers y adelantos en este State of Play.

Si septiembre viene cargado, octubre también llega fuerte, con títulos como Castlevania: Belmont’s Curse, Call of Duty: Modern Warfare 4, Hellraiser: Revival y Final Fantasy Resonance, de los que también podríamos ver alguna novedad.

God of War Laufey, títulos muy esperado por mi parte puede ser otro de los protagonistas. Otros juegos a tener en cuenta son Kingdom Hearts 4, Star Wars: Galactic Racer, Tomb Raider: Legacy of Atlantis o el DLC de Ghost of Yotei.

Por supuesto, no podía faltar el gran lanzamiento del año: Grand Theft Auto VI. En su tráiler extendido se confirmó que todo se había grabado en una PlayStation 5, por lo que no es descartable que veamos algo más del juego en el State of Play. Seguro que acertamos unos cuantos.