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EA SPORTS FC 27 ACERCA A LOS FANS A ‘THE WORLD’S GAME’ CON NUEVOS SOCIOS, LIGAS Y ESTADIOS

Impulsado por el apoyo de grandes socios del fútbol mundial, EA SPORTS FC™ 27 captura la esencia de The World’s Game con una autenticidad sin precedentes

Hoy, Electronic Arts ha anunciado una ampliación de las ligas, clubes, socios y estadios que llegarán a EA SPORTS FC 27, acercando a los jugadores al fútbol que aman a través de una de las representaciones más auténticas de The World’s Game. Las novedades incluyen nuevas acuerdos y renovaciones de acuerdos con algunos de los principales clubes europeos, el esperado regreso de la Liga MX y la continuidad de la relación a largo plazo de EA SPORTS FC con la Bundesliga, la ROSHN Saudi League y la A-League.

“Con EA SPORTS FC 27, seguimos trabajando para acercar a nuestra comunidad al fútbol”, ha declarado James Salmon, Senior Director Partnership Marketing de EA SPORTS FC. “Tanto los nuevos acuerdos como las renovaciones incorporan a FC 27 más clubes, ligas, jugadores y estadios que son importantes para los fans, con la autenticidad que esperan de nosotros. Juntos, hacen que The World’s Game esté aún más conectado con el fútbol que nuestra comunidad sigue y disfruta”.

EA SPORTS FC™ continúa ampliando su representación auténtica del fútbol europeo. El regreso de S.S. Lazio eleva a 17 el número de clubes de la Serie A Enilive con licencia oficial. Las nuevas asociaciones de marketing con Aston Villa y la renovación del acuerdo con Liverpool FC refuerzan aún más la conexión de EA SPORTS FC con la máxima categoría del fútbol inglés. Los fans podrán disfrutar en exclusiva de la Premier League en EA SPORTS FC™ 27, con sus 20 clubes, entrenadores, estadios, equipaciones, comentarios de expertos y mucho más.

“EA SPORTS FC es una de las marcas más reconocidas e icónicas del sector de los videojuegos deportivos, y lo ha sido durante muchos años”, ha declarado Francesco Calvo, Presidente de Operaciones Comerciales del Aston Villa. “Estamos encantados de asociarnos con ellos para ofrecer a nuestros aficionados una experiencia auténtica y representativa de lo que supone jugar con el Aston Villa, y estamos deseando explorar nuevas formas de trabajar juntos para acercar a los fans al club que tanto quieren”.

Liga BBVA MX se incorpora a EA SPORTS FC™ 27, llevando al juego a los 18 clubes de una de las ligas más apasionadas y culturalmente relevantes del fútbol mundial, en una experiencia con licencia oficial completa.

“EA SPORTS FC se ha convertido en una de las plataformas más importantes para los aficionados al fútbol de todo el mundo”, ha declarado Mikel Arriola, Comisionado de la Liga MX. “Esta asociación nos permite seguir ampliando el alcance de Liga BBVA MX, conectando con nuevas generaciones de fans y mostrando la pasión, el talento y la identidad del fútbol mexicano en un escenario global”.

EA SPORTS FC™ también ha anunciado una nueva etapa en su asociación con la Bundesliga, ampliando una de las colaboraciones más longevas del mundo del deporte y el entretenimiento. El acuerdo acerca a los fans al corazón del fútbol alemán y les ofrece nuevas formas de conectar de manera auténtica con la Bundesliga y la Bundesliga 2 en EA SPORTS FC.

Como parte de la continuidad de su colaboración, EA SPORTS FC™ también ha anunciado la renovación de su asociación con la ROSHN Saudi League (RSL). El acuerdo da vida a la energía y la identidad del fútbol saudí, permitiendo a los fans, tanto a nivel local como global, disfrutar de una experiencia auténtica con todos los clubes y jugadores de la RSL dentro de EA SPORTS FC.

EA SPORTS FC™ también ha confirmado la renovación de su asociación con la A-League. El acuerdo permite a los fans disfrutar de una experiencia auténtica de la A-League tanto en EA SPORTS FC™ como en EA SPORTS FC™ Mobile, con plantillas y equipaciones actualizadas tras el inicio de la nueva temporada de la A-League.

En EA SPORTS FC™ 27, los fans podrán saltar al terreno de juego en estadios aún más auténticos. Los icónicos arcos del Stade Louis II del AS Monaco han sido recreados en FC 27, junto al Estadio Carlos Tartiere del Real Oviedo y el Estadio Municipal del Legia de Varsovia. El Emirates Stadium del Arsenal y la MHPArena del VfB Stuttgart han sido reconstruidos dentro del juego. Además, los jugadores podrán disfrutar del debut de los estadios de los tres clubes ascendidos a la Premier League: Portman Road Stadium del Ipswich Town, MKM Stadium del Hull City y CBS Arena del Coventry City.

EA SPORTS FC™ 27 ofrece una autenticidad sin precedentes a los fans de The World’s Game, con más de 21.000 jugadores de más de 800 clubes y selecciones nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas, todo ello gracias al apoyo de más de 300 socios de fútbol de todo el mundo.