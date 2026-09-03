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Synology lanza ActiveProtect Manager 2.0, ampliando la compatibilidad y la mitigación de amenazas impulsadas por IA

Synology ha anunciado hoy el lanzamiento de ActiveProtect Manager 2.0 (APM 2.0), la última actualización de software para sus dispositivos de protección de datos ActiveProtect. Esta versión amplía la compatibilidad con distintas plataformas, incorpora recuperación entre plataformas y refuerza la seguridad, con futuras actualizaciones que introducirán capacidades de mitigación de amenazas impulsadas por IA.

“Gestionar una infraestructura de backup fragmentada incrementa los costes y ralentiza la recuperación. El dispositivo ActiveProtect combina almacenamiento diseñado específicamente para este propósito con un potente software de gestión de datos en una única inversión predecible”, afirmó Marcos De Santiago – Business Unit Director en Synology. “APM 2.0 amplía este valor al permitir a las organizaciones proteger toda su infraestructura híbrida mediante una solución centralizada y escalable”.

Mayor compatibilidad con plataformas

APM 2.0 amplía la protección a Amazon EC2, Azure VM, Proxmox VE, Nutanix AHV y Google Workspace. La recuperación entre plataformas permite realizar copias de seguridad y restaurar cargas de trabajo en diferentes entornos, facilitando tanto la recuperación ante desastres como la migración fluida de cargas de trabajo.

También se han ampliado los destinos de backup. ActiveProtect Vault ahora es compatible con una mayor variedad de dispositivos Synology NAS, mientras que Azure Blob Storage se incorpora a la lista de destinos compatibles para copias y almacenamiento por niveles. Las copias de seguridad almacenadas en Amazon S3 Storage o Azure Blob Storage pueden restaurarse directamente en Amazon EC2 o Azure VM como parte de una estrategia de recuperación ante desastres en la nube (Cloud DR), sin necesidad de pasar por hardware local, lo que reduce significativamente los tiempos de recuperación.

Resiliencia proactiva impulsada por IA

ActiveProtect Manager 2.0 incorpora cifrado de almacenamiento mediante software a nivel de volumen para proteger los datos en reposo. Las copias de seguridad y las configuraciones del sistema permanecen inaccesibles en caso de robo de las unidades o pérdida del hardware.

La próxima actualización, APM 2.1, incorporará detección de anomalías mediante IA/ML. Esta función analizará cada versión de las copias de seguridad para identificar patrones anómalos, como cambios en la tasa de modificación, modificaciones de archivos, eliminaciones masivas y variaciones en la entropía. Las copias de seguridad sospechosas se trasladarán a cuarentena para que los administradores puedan investigarlas, limitando así el riesgo de contaminación de las copias. El modelo aprenderá de los resultados de estas investigaciones para mejorar su precisión y reducir los falsos positivos.

APM 2.1 también analizará las copias de seguridad en busca de malware antes de su restauración mediante software antivirus de terceros integrado, como Microsoft Defender, Bitdefender y ESET. Si se detecta malware en la copia de seguridad más reciente, Auto Fallback restaurará automáticamente la última versión limpia.