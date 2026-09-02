HOT WHEELS Infinite Rush presenta un nuevo tráiler que muestra la colección de vehículos y el constructor de pistas

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Milestone y Mattel han lanzado un nuevo tráiler de HOT WHEELS™ Infinite Rush, el próximo juego arcade de carreras a alta velocidad que se lanzará el 10 de septiembre de 2026.

Mira aquí el tráiler del episodio 3 de HOT WHEELS Infinite Rush Beyond the Track

Aspectos destacados:

Construye la Colección Definitiva – Con más de 150 vehículos disponibles desde el lanzamiento, que van desde los icónicos Hot Wheels™ Originals hasta marcas legendarias de automóviles reales, los jugadores pueden ampliar su colección a través de carreras, actividades de exploración libre y eventos especiales.

– Con más de 150 vehículos disponibles desde el lanzamiento, que van desde los icónicos Hot Wheels™ Originals hasta marcas legendarias de automóviles reales, los jugadores pueden ampliar su colección a través de carreras, actividades de exploración libre y eventos especiales. Descubre Hot Wheels Secretos – Gana Rush Coins para gastar en concesionarios de las islas, con vehículos y objetos de personalización exclusivos de cada entorno. Los jugadores también pueden encontrarse con el Concesionario Secreto, una tienda itinerante que aparece solo en momentos específicos y ofrece una selección rotativa de los hallazgos más raros.

Secretos – Gana para gastar en de las islas, con vehículos y objetos de personalización exclusivos de cada entorno. Los jugadores también pueden encontrarse con el Secreto, una tienda itinerante que aparece solo en momentos específicos y ofrece una selección rotativa de los hallazgos más raros. Carrera por Nuevos Vehículos – Amplía la colección mediante eventos y actividades dedicadas. Gana vehículos especiales en carreras uno contra uno de Daredevil , gana nuevos Hot Wheels a través de desafíos de Entrega y vence a los Rush Squads de las islas para reclamar sus vehículos.

– Amplía la colección mediante eventos y actividades dedicadas. Gana vehículos especiales en carreras uno contra , gana nuevos Hot Wheels a través de desafíos y vence a los para reclamar sus vehículos. Crea circuitos personalizados – El Constructor de Pistas permite a los jugadores diseñar rutas únicas que se integran con el mundo del juego. El sistema adaptativo de ajuste del suelo permite que los módulos de pista sigan el terreno, mientras que los marcadores de acción definen el comportamiento de los oponentes virtuales, incluyendo líneas de carrera, aceleración y puntos de frenada.

HOT WHEELS™ Infinite Rush se lanza en PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X y PC a través de Steam, Microsoft Store y Epic Games Store el 10 de septiembre de 2026.