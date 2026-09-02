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PlayStation anuncia que God of War Laufey llega el 16 de febrero de 2027 a PS5

El esperado nuevo videojuego de Santa Monica Studios ya tiene fecha de lanzamiento

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que God of War Laufey se lanzará el 16 de febrero de 2027. La nueva entrega de la aclamada saga de videojueos de Santa Monica Studios estará protagonizada por Faye, la esposa de Kratos y madre de Atreus, protagonistas de los dos últimos títulos de la franquicia. El videojuego ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation Store.

Sobre God of War Laufey

Laufey es una guardiana de los Jötnar, líder de la rebelión contra los opresivos dioses Aesir y protectora solitaria de los bosques salvajes. Una guerrera cuya destreza en la batalla era legendaria incluso entre los gigantes. En esta historia, al despertar de forma inesperada en el Everywhen, el plano astral del más allá de las deidades, Faye descubre que los planes ideados para proteger a su familia están en peligro. Esta situación la llevará enfrentarse a fuerzas mitológicas de diversos panteones para asegurar el destino de los suyos, mientras explora un nuevo mundo y desata todo su poder. God of War Laufey expande el universo de God of War para arrojar luz sobre un personaje cuya historia lleva oculta mucho tiempo.

Para más información sobre el juego, visita la página web y echa un vistazo a este artículo del blog de PlayStation.

Se suponía que la muerte iba a ser el final, pero para Laufey (Faye), guerrera y esposa de Kratos, una nueva aventura no es más que el comienzo. Tras despertarse inesperadamente en un lugar extraño tras su funeral, Faye descubre los planes que estableció para proteger a Kratos y Atreus ahora están en riesgo.

Para salvar a quienes ama, Faye deberá luchar en el más allá de los dioses (Omnitiempo), donde deidades despiadadas de toda la mitología compiten por poder en unas tierras que rebosan de una magia peligrosa.

La próxima entrega de God of War

Un combate brutal e íntimo.

La exploración de un mundo rico y precioso.

Con una historia en el corazón.

Ya desde el principio, sabíamos que Laufey tenía que contener todos los elementos fundamentales que definen los juegos de God of War.

Faye siempre ha sido una guerrera formidable en nuestra historia. Tanto ella como Kratos pueden dar golpes fuertes y recibirlos, así que una de nuestras mayores prioridades a lo largo del desarrollo fue crear cuidadosamente una sensación nueva para las mecánicas de Faye que al mismo tiempo cumpliese con las altas expectativas que los fans tienen para la saga.

Combinando el movimiento y la fluidez de la época griega con el enfoque de la nórdica ante la construcción del mundo y vínculos estrechos con los personajes, hemos creado una experiencia que ha dado a nuestro equipo unas oportunidades increíbles para dar unos giros creativos emocionantes al tiempo que nos hemos mantenido fieles a los pilares de la saga de God of War.

Entrevista con la directora del juego Ariel Lawrence

El director creativo de Santa Monica Studio, Cory Barlog, y la directora del juego de God of War Laufey, Ariel Lawrence se reunieron en una entrevista extendida para hablar de la revelación, cómo la idea del juego de Faye surgió y la visión creativa a largo plazo para la franquicia.

¡Mirad la entrevista completa con Ariel y Cory a continuación!

Presentando a Faye

Hace tiempo que Faye es uno de los personajes más impactantes de la saga nórdica de God of War. Esta guerrera legendaria y líder dejó un impacto en los nueve reinos mucho antes de haber conocido a Kratos.

God of War Laufey pone a Faye al frente; explorando la humanidad, fortalezas y errores de la persona cuyo legado fue admirado por muchos.

Para dar pie a la introducción de Faye, el director narrativo de God of War Laufey y la guionista principal hablan de lo que sabemos de ella adentrándose en este viaje y nos dan una vista previa de lo que le espera en el más allá de los dioses.

https://www.youtube.com/watch?v=szwYBVY7FsU

El más allá de los dioses

Odin fue perseguido por la profecía de su caída durante los eventos de Ragnarök, en una búsqueda obsesiva del conocimiento de algo más allá de las vidas después de la muerte de los mortales.

En God of War Laufey, exploramos la respuesta a esa pregunta: ¿Qué les ocurre a los dioses cuando mueren?

Omnitiempo es el nacimiento y el final al que vuelve toda la magia, un reino trascendente sobre todos los que hemos conocido. Una ubicación en la que las deidades y criaturas de distintas mitologías se juntan y no siempre en una coexistencia armoniosa.

Os hemos dado un vistazo a dos de las deidades con las que se encontrará Faye en Omnitiempo: Sekhmet y Begtse, ambos decididamente menos amistosos hacia una cara nueva que se presenta ahí de repente.

Faye descubre rápidamente que a pesar de la imposibilidad de despertarse de la muerte en un sitio que desafía todo lo que creía que conocía, podría ser incluso más difícil salir mientras la fluidez natural de la magia se ha visto interrumpida.

Paraíso o prisión, Faye necesitará descubrir misterios ocultos sobre la verdadera naturaleza del Omnitiempoa lo largo de su viaje si tiene que guardar esperanzas de volver a su hogar.

Grupo de aventureros

Recuperando su papel como Faye después de aparecer en God of War Ragnarök, estamos ilusionadísimos de contar con la fantástica Deborah Ann Woll como protagonista del elenco de God of War Laufey.

Faye no se aventurará al Omnitiempo sola, ya que conocerá a dos compañeros poco después de despertar.

https://www.youtube.com/watch?v=uKMCqyeBWmU

Phranque, interpretado por Jack Quaid, es un cubo cósmico curioso con gran disposición. Hará lo que sea para proteger a sus amigos y a las criaturas del Omnitiempo.

Rue, interpretada por Perlina Lau, es la guardiana de la cinta encantada a quien se le encarga la tarea de asegurarse de que la devastadoramente poderosa espada no caiga en manos equivocadas.

Juntas, se embarcarán en un viaje hacia las profundidades del Omnitiempoque las enfrentará contra un elenco fantástico de deidades y criaturas de las mitologías, así como seres nativos del mismo Omnitiempo.

Una agilidad letal

Al ser la mano dorada de los Jötnar, Faye tiene raíces profundas como guerrera y se ha mostrado como una igual incluso ante gente como Thor, uno de los dioses más fuertes en los nueve reinos.

Desde el principio, hemos construido su combate para maximizar letalidad, poder y fluidez.

Partiendo de las fortalezas del sistema de combate moderno de God of War al tiempo que se han inyectado el clásico ADN de la vieja escuela de la era Griega, el estilo de Laufey traerá frescura al tiempo que una sensación de familiaridad para los fans de la saga.

Al permitir que Faye se mueva con facilidad entre la tierra y el aire sin para la acción, hemos perfeccionado una capacidad de respuesta hiperpotente en su combate que estamos deseando que prueben los jugadores cuando tengan el título entre sus manos por primera vez.

El aumento en su mobilidad añade un montón de herramientas de ataque y defensa para darle ventaja incluso en las batallas contra las deidades más brutales.

Os hemos dado un vistazo a cómo será el gameplay de Faye al principio y eso no es más que rayar la superficie. Hay mucho más que estamos deseando enseñaros más adelante, ¡y un montón de cosas que dejaremos que los fans descubráis por vuestra cuenta!

Una espada legendaria para un guerrero legendario

Como la anterior dueña de la Hacha Leviatán, Faye conoce bien las armas legendarias. Al llegar al Omnitiempo, se gana la confianza de la guardiana de la espada, Rue, lo suficiente para usar la espada en su lucha para liberarse de la cárcel.

En las manos expertas de Faye, se desata todo su potencial.

Velocidad, control y tenacidad definen el tempo del combate de Faye. Al construir y mantener el impuslo de un ataque al siguiente, ya sea por tierra o por los aire, crea una lucha implacable contra sus enemigos.

La mano dorada de los Jötnar

Los gigantes de Jötunheim tenían acceso a una magia potente, tanto que incluso Odin los veía como una de las mayores amenazas a su reinado sobre los nueve reinos.

Como la mano dorada de los Jötnar, la protectora más poderosa de los gigantes, Faye tenía unos poderes aterradores, incluida la habilidad de manipular las almas.

Tras llegar al más allá de los dioses, un lugar atestado de la magia más antigua, las habilidades de la propia alma de Faye se amplifican enormemente.

En el Omnitiempo, Faye puede atacar con su mano dorada a los enemigos con una fuerza que les separará el alma del cuerpo. Desde ahí, Faye puede atacar el alma directamente, lanzarlo a otros enemigos y más, dando paso a combos y usos creativos con los que esperamos que los jugadores se diviertan mucho aprendiendo a dominar.

¡Volviendo a por más!

A medida que nos vamos acercando al lanzamiento, volveremos para compartir más detalles sobre el más allá de los dioses.

De parte de todo el equipo en Santa Monica Studio y todos nuestros socios que trabajan en God of War Laufey, os damos las gracias encarecidamente por ver el vídeo del anuncio. ¡Valoramos mucho todo el apoyo que los fans nos habéis mostrado en la saga a lo largo de las dos últimas décadas y esperamos que disfrutéis de lo que está por venir!