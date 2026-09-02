METRO 2039 presenta el tráiler de gameplay “RENEGADE” en la OPENING NIGHT LIVE de GAMESCOM

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METRO 2039 PRESENTA EL TRÁILER DE GAMEPLAY “RENEGADE” EN OPENING NIGHT LIVE

Los espartanos eran lobos. Él es algo peor…

En Opening Night Live, hemos presentado nuestro nuevo tráiler de juego, que profundiza en el personaje y las motivaciones de nuestro nuevo protagonista con voz, el extraño.

METRO 2039 es el nuevo y ambicioso FPS de aclamados narradores de 4A Games. Adéntrate en el oscuro corazón del Moscú postapocalíptico en un desgarrador conflicto por el alma del Metro.

Disfruta de la aventura más impactante de METRO hasta la fecha en una potente historia para un jugador que entrelaza exploración, supervivencia, combate y sigilo en un mundo tan bello como mortal, con una inmersión sin precedentes.

Más información sobre METRO 2039 aquí: www.metro2039.com

Titulado “Renegade”, este tráiler de dos minutos cargado de acción se ha capturado íntegramente en el juego, a partir de gameplay y trabajo de cámara personalizado. La próxima entrega de la aclamada franquicia METRO, METRO 2039, llegará en febrero de 2027 a PlayStation 5, Xbox Series S|X, Steam y Epic Games Store.

Presentado en el escenario por Jon Bloch, productor ejecutivo de 4A Games, y Pavel Ulmer, codirector creativo y responsable de audio, el nuevo tráiler de juego revela más detalles sobre el oscuro pasado y la misteriosa identidad del Extraño, que emplea métodos brutales para infiltrarse en una Moscú ocupada por el Novoreich. Sé testigo de entornos hechos a mano de una belleza inquietante, desde la realidad del día a día en la estación Sevastopolskaya hasta la letal superficie irradiada de Moscú, y de una emocionante jugabilidad FPS de acción y sigilo posible gracias a la potencia propietaria del 4A Engine.

Ver el tráiler “Renegade” aquí: https://youtu.be/T_6hblV1v0Q

Tal y como habían pedido los fans, también hemos revelado los primeros detalles de la Edición Coleccionista de METRO 2039, que estará disponible para reservar a finales de este año. Por primera vez en la historia de METRO, la Edición Coleccionista te permitirá formar parte tangible de su mundo con una auténtica réplica, bellamente elaborada, del misterioso casco espartano de combate del extraño, marcado por la batalla. Los fans ya pueden registrar su interés en la Edición Coleccionista de METRO 2039 para estar entre los primeros en saber cuándo y dónde podrán hacerse con su propio pedazo de la historia de METRO.

Ver el teaser tráiler de la Edición Coleccionista aquí: https://youtu.be/T_6hblV1v0Q

METRO 2039 se está desarrollando en Ucrania, en medio de la invasión a gran escala de Rusia, y en Malta. 4A Games sigue apoyando a su país de origen y a los miembros de su equipo en Ucrania de todas las formas posibles. Si deseas contribuir, recomendamos la plataforma oficial de recaudación de fondos de Ucrania: United24: https://u24.gov.ua/

Título: METRO 2039

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series, PC (Steam, Epic Games Store, Windows Store)

Género: FPS

Desarrollador: 4A Games

Editor: Deep Silver