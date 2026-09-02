Dune: Awakening para PS5, se anuncia un DLC con contenido cinematográfico y se confirma el juego multiplataforma tras su lanzamiento

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Dune: Awakening es un juego de supervivencia en mundo abierto inspirado en Dune, de Frank Herbert, y en la exitosa saga cinematográfica de Denis Villeneuve y Legendary Entertainment.

Dune: Awakening para PS5, se anuncia un DLC con contenido cinematográfico y se confirma el juego multiplataforma tras su lanzamiento

Funcom ha presentado Dune: Awakening en Gamescom, donde los jugadores y los medios de comunicación por fin han podido probar la próxima versión del juego para PlayStation 5

¡Saludos desde Colonia, Alemania! Funcom está presente en Gamescom con Dune: Awakening y hoy el estudio ha hecho varios anuncios importantes desde el recinto ferial:

IGN LIVE: Funcom ha presentado 7 minutos de nuevas imágenes del juego para PlayStation 5, lo que ha permitido a los jugadores disfrutar de una visión única de los gráficos, la jugabilidad y el rendimiento de la versión para consola. Funcom también ha anunciado que la tan esperada función de juego cruzado entre PC y consolas estará disponible tras el lanzamiento.

Funcom ha presentado 7 minutos de nuevas imágenes del juego para PlayStation 5, lo que ha permitido a los jugadores disfrutar de una visión única de los gráficos, la jugabilidad y el rendimiento de la versión para consola. Funcom también ha anunciado que la tan esperada función de juego cruzado entre PC y consolas estará disponible tras el lanzamiento. NUEVO DLC: Funcom ha anunciado un nuevo DLC llamado Filmic Archive, que saldrá a la venta el 22 de septiembre para PC, Xbox y PlayStation, y que incluirá trajes exclusivos de Dune: Parte uno y Dune: Parte dos. También incluye nuevas armaduras de los Sardaukar y piezas para construir bases. Mañana se estrenará un tráiler completo como parte de la retransmisión de Xbox.

Dune: Awakening es un juego de supervivencia en mundo abierto inspirado en Dune, de Frank Herbert, y en la exitosa saga cinematográfica de Denis Villeneuve y Legendary Entertainment.

El juego se lanzó para PC en junio de 2025 y llegará a PlayStation 5 y Xbox el 22 de septiembre. Este lanzamiento incluirá el tan esperado modo para un jugador, el dramático desenlace de la historia, más contenido y mecánicas. Funcom ha publicado recientemente un resumen detallado tanto de las novedades que llegarán en septiembre como de todas las mejoras y novedades incorporadas hasta la fecha en una entrada de blog y en un vídeo de análisis en profundidad.

“Septiembre marca un hito importante para Dune: Awakening”, afirmó Scott Junior, director de producto y productor ejecutivo de Dune: Awakening. “El juego no solo llega a PlayStation 5 y Xbox, sino que este lanzamiento supone también un gran paso adelante para el título, ya que introducimos un modo para un solo jugador completo, concluimos la historia y añadimos una increíble cantidad de opciones de personalización que permiten a los jugadores ajustar al máximo los niveles de dificultad. Además, las novedades y mejoras para PC acumuladas a lo largo de un año estarán disponibles desde el Primer Día en consolas”.

DLC Filmic Archive

Filmic Archive, que saldrá a la venta el 22 de septiembre en todas las plataformas compatibles, incluye atuendos emblemáticos inspirados en las películas de Dune. Entre ellos se encuentran la emblemática armadura Aegis de un Camino Nunca Hollado, inspirada en las visiones de Paul Atreides sobre los guerreros sagrados Fremen en Dune: Parte uno, y el Caladan Stormcoat, que lucen tanto Paul como el duque Leto en Dune: Parte uno. Además de otros atuendos de las películas, el DLC también incluye un amplio conjunto de 73 piezas para la construcción de bases al estilo de los temidos Sardaukar.

Echa un vistazo al blog de hoy para obtener más detalles y no te pierdas la retransmisión de XBOX de mañana para ver en primicia las imágenes de este nuevo DLC. Podrás descargar el tráiler desde el portal de relaciones públicas de Funcom una vez finalizada la retransmisión.

7 Minutos de Gameplay del Juego en PlayStation 5

Aunque los visitantes de la Gamescom podrán probar por primera vez esta semana la versión en PlayStation 5 del juego, quienes estén en casa también podrán hacerse una idea de cómo se ve, cómo se juega y qué rendimiento ofrece la versión para consola de Dune: Awakening. Hoy, Funcom ha publicado un vídeo gameplay de 7 minutos de duración, grabado en una PlayStation 5 Pro.

En PlayStation 5 base, el Modo Rendimiento funcionará a 60 fps con resolución dinámica. En PlayStation 5 Pro, el Modo Rendimiento funciona a 60 fps. El Modo Calidad funcionará a 30 fps en ambas consolas. El juego se ejecuta en 4K escalado tanto en la PlayStation 5 como en la PlayStation 5 Pro, tanto en el Modo Rendimiento como en el Modo Calidad.

Se Confirma el Juego Multiplataforma tras el Lanzamiento

Cuando se anunció la versión para consola de Dune: Awakening antes del verano, la petición más repetida por parte de la comunidad fue la de poder jugar de forma cruzada entre PC y consola. Hoy, Funcom ha confirmado que el juego cruzado llegará a Dune: Awakening tras su lanzamiento. El estudio aún no puede confirmar una fecha de lanzamiento, pero compartirá más información en cuanto esté disponible.

La Versión Más Grande y Mejorada Hasta la Fecha

Además de la edición digital, Funcom lanzará el 22 de septiembre, junto con sus socios, una edición física para PlayStation 5 de Dune: Awakening. Ya se pueden realizar reservas de la edición física en tiendas seleccionadas. Funcom se ha asociado con Bandai Namco Entertainment Europe para llevar el juego a las tiendas de Europa, Oriente Medio, África, Australia y Nueva Zelanda. Spike Chunsoft publicará el juego tanto en formato digital como físico en Japón, con una fecha de lanzamiento fijada para el 29 de octubre.

Dune: Awakening también estará disponible en Xbox Game Pass a partir del 22 de septiembre. Tanto en Xbox como en PlayStation, los jugadores que compren la Edición Deluxe o la Ultimate podrán jugar al juego cinco días antes, a partir del 17 de septiembre.

SOBRE FUNCOM

Funcom es una empresa dedicada al desarrollo y la publicación de videojuegos online para PC y consolas. Funcom lleva ofreciendo entretenimiento de primera calidad desde 1993 y sigue ampliando su catálogo, que ya cuenta con más de veinte títulos publicados. Entre sus títulos se incluyen “Conan Exiles”, “Metal: Hellsinger”, “Aloft”, “Dune: Spice Wars”, “Secret World Legends”, “Age of Conan: Hyborian Adventures”, “The Longest Journey”, “Anarchy Online” y “Dreamfall: The Longest Journey”. Para obtener información corporativa, visita www.funcom.com

SOBRE LEGENDARY ENTERTAINMENT

Legendary Entertainment es un estudio multimedia independiente líder en el sector, con divisiones dedicadas al cine (Legendary Pictures), la televisión y los medios digitales (Legendary Television and Digital Media) y los cómics (Legendary Comics), que se dedican a adquirir, producir y distribuir contenidos a audiencias de todo el mundo. Legendary ha creado un catálogo de propiedades multimedia de primer nivel y se ha consolidado como una marca de confianza que ofrece de forma constante entretenimiento comercial de alta calidad y adapta con éxito las IP más populares del mundo impulsadas por los fans. En total, las producciones asociadas a Legendary Pictures han recaudado casi 21 000 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Para obtener más información, visita: www.legendary.com