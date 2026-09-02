Nuevo Trailer de FINAL FANTASY VII REVELATION en la Gamescom

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Durante la Opening Night Live de la Gamescom, la presentación con la que arranca este evento todos los años, Square Enix ha mostrado un nuevo tráiler para FINAL FANTASY VII REVELATION, la tercera y última entrega del épico proyecto remake de FINAL FANTASY VII. FINAL FANTASY VII REVELATION se lanzará en la primavera de 2027 para PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S y PC a través de Steam®, Epic Games Store y Xbox para PC.

Ya es posible añadir FINAL FANTASY VII REVELATION a la lista de deseos en todas las plataformas.

¡El nuevo tráiler de juego puede verse aquí!

En el tráiler, unos enormes guardianes llamados Armas hacen acto de presencia para defender un mundo en crisis. Al no distinguir entre aliados y enemigos, las Armas están causando daños catastróficos en el planeta y sus habitantes. En desiertos, en combates aéreos y en las profundidades marinas, Cloud y sus compañeros se enfrentan a las colosales Armas y a la vez procuran salvar el mundo de Sefirot. Las Armas son un elemento que aparece hacia el final del juego FINAL FANTASY VII original, y en FINAL FANTASY VII REVELATION vuelven en todo su esplendor en forma de combates notables, algunos de los cuales consisten en enfrentamientos ultradesafiantes, rindiendo homenaje a su forma original.

En el tráiler de la Gamescom también hemos podido ver la nueva invocación Tifón y la exploración del mundo abierto mediante paracaídas, ganchos con cuerda y chocobos, y también a Cloud y a Tifa luciendo sus trajes de guerrero y mago negro. El sistema TRAJE, que aparece por primera vez en FINAL FANTASY VII REVELATION, consiste en atuendos únicos que otorgan las destrezas de vocaciones clásicas de FINAL FANTASY como mago negro o guerrero.

En FINAL FANTASY VII REVELATION, Cloud Strife y sus leales compañeros se enfrentan a un mundo que se tambalea al borde de la aniquilación. Lamentando la pérdida de una aliada muy querida, y con su némesis Sefirot a punto de alcanzar la divinidad, el grupo surca los cielos a bordo de la nave Highwind en una carrera para detener a Meteo, la magia suprema de la destrucción, e impedir que el planeta sea destruido por completo. La batalla final ha comenzado. Todo conduce hasta aquí. FINAL FANTASY VII REVELATION es la impresionante conclusión de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de los videojuegos, y el culmen de 30 años de la inolvidable narrativa de FINAL FANTASY VII.

En el juego es posible explorar el planeta en su totalidad a bordo de la nave Highwind y dejarse caer en cualquier lugar, con una transición fluida entre aire y tierra. Con Meteo descendiendo de forma imparable y las Armas sembrando el terror, el grupo tendrá que dividirse para superar los múltiples conflictos que se libran en el planeta. Tú decides adónde ir, a quién ayudar y en qué orden mientras el mismísimo planeta lucha para sobrevivir. Resiste una vez más en compañía de unos héroes legendarios y toma decisiones que podrían afectar a ciertos aspectos de su historia. Personaliza los combates alternando entre la acción en tiempo real y el sistema táctico que constituyen el inconfundible sistema de combate híbrido de la serie, ahora ampliado y perfeccionado con nuevos personajes jugables y más habilidades poderosísimas.

Antes de que llegue FINAL FANTASY VII REVELATION, tanto los fans como quienes no conozcan la serie pueden ponerse al día jugando a las dos primeras entregas, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE y FINAL FANTASY VII REBIRTH, que están disponibles para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC. Es posible aprovechar la función «Mejoras del juego» en ambos títulos y así personalizar nuestra experiencia de juego, si queremos, con PM y VIT infinitos en todo momento, la barra de BTC siempre llena y adquisición de habilidades de armas más fácil, por ejemplo. Los dos juegos están a la venta conjuntamente bajo el título «FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH: paquete doble». Tanto FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE como FINAL FANTASY VII REBIRTH han recibido una gran acogida por parte de la crítica, incluyendo varias nominaciones y premios en los The Game Awards, más de 140 puntuaciones perfectas en análisis y numerosos galardones al Juego del Año.

Quienes tengan datos de guardado de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE y/o FINAL FANTASY VII REBIRTH en su consola o PC también desbloquearán recompensas especiales en FINAL FANTASY VII REVELATION:

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : Materia de invocación: chocobo y moguri

FINAL FANTASY VII REBIRTH: Materia de invocación: Fénix



FINAL FANTASY VII REVELATION estará disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, Epic Games Store y Xbox para PC en la primavera de 2027. Este juego aún no ha sido clasificado por la ESRB. Ya es posible añadirlo a la lista de deseos en todas las plataformas. La clasificación por edad del juego aún está por determinar.

Más información: https://www.square-enix.com/ffvii/es/games/revelation/