Turtle Beach presenta el nuevo teclado mecánico RGB Turtle Beach VULCAN II XP

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¡NIVEL DE EXPERIENCIA DESBLOQUEADO! TURTLE BEACH PRESENTA EL NUEVO TECLADO MECÁNICO RGB DE TAMAÑO COMPLETO VULCAN II XP.

UN NUEVO TECLADO GAMING QUE OFRECE SENSACIONES, PRECISIÓN Y PERSONALIZACIÓN PARA JUGADORES DE PC.

Desarrollado a partir del galardonado diseño de perfil bajo Vulcan, el Turtle Beach Vulcan II XP combina interruptores mecánicos TITAN HS intercambiables en caliente y una construcción premium en un teclado gaming de tamaño completo diseñado para jugadores que esperan más de cada pulsación

El líder fabricante de accesorios para videojuegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) fabricante líder de accesorios gaming, ha presentado hoy el nuevo teclado mecánico gaming RGB de tamaño completo Vulcan II XP. Desarrollado a partir del galardonado diseño Vulcan, el Turtle Beach® Vulcan II XP combina interruptores mecánicos TITAN HS intercambiables en caliente, que facilitan su mantenimiento y sustitución, una acústica de escritura mejorada y una construcción de alta calidad en un teclado gaming de tamaño completo diseñado para ofrecer un rendimiento, una personalización y una comodidad excepcionales.

En el corazón del Vulcan II XP se encuentran los interruptores mecánicos TITAN HS de Turtle Beach, diseñados para ofrecer pulsaciones suaves y consistentes, con una estabilidad excepcional y una gran durabilidad a largo plazo. Compatibles tanto con interruptores mecánicos intercambiables en caliente de 3 pines como de 5 pines, permiten experimentar fácilmente con nuevos tipos de interruptores, sustituir aquellos que estén desgastados o ajustar al máximo la sensación de escritura, sin necesidad de soldar

El Vulcan II XP está disponible con interruptores lineales o táctiles, ambos probados para soportar hasta 50 millones de pulsaciones. Los interruptores TITAN HS Red Linear ofrecen pulsaciones suaves y con poca fricción, con una resistencia mínima para disfrutar de un rendimiento rápido en juegos competitivos, mientras que

los TITAN HS Brown Tactile proporcionan un ligero relieve táctil que ofrece una respuesta precisa y perceptible sin sacrificar velocidad.

Cada pulsación se ve mejorada gracias a los interruptores y estabilizadores prelubricados de fábrica, que trabajan junto con una espuma integrada de amortiguación acústica para reducir los ruidos y las vibraciones no deseados. El resultado es una experiencia de escritura más suave, silenciosa y satisfactoria, que ofrece una sensación excelente tanto durante el uso diario como en plena partida.

«Con cada generación de Vulcan, nos hemos centrado en ofrecer a los jugadores más funciones, rendimiento y opciones de personalización. El nuevo Vulcan II XP lleva todo esto un paso más allá, al tiempo que mantiene la excelente relación calidad-precio por la que se caracteriza la gama Vulcan», afirmó Cris Keirn, director ejecutivo de Turtle Beach Corporation. «Ya sea que estés ascendiendo en las clasificaciones, creando tu setup ideal o realizando tareas cotidianas, el Vulcan II XP ofrece las funciones y opciones de personalización necesarias para aprovechar al máximo cada experiencia».

Cuando la competición se intensifica, el Vulcan II XP está preparado para seguir el ritmo. La función Full N-Key Rollover (NKRO) y la tecnología anti-ghosting garantizan que cada pulsación se registre con precisión, mientras que la tecnología ReacTap™ SOCD prioriza la última entrada direccional para conseguir un counter-strafing más rápido y un movimiento más preciso y reactivo.

La tecnología EASY-SHIFT [+]™ amplía las funciones de cada tecla con funciones secundarias, macros y atajos personalizables, mientras que el Modo Juego activa ReacTap y bloquea la tecla Windows® para evitar interrupciones accidentales durante las partidas.

Una rueda multimedia multifunción dedicada permite controlar rápidamente el volumen, silenciar el audio con solo pulsarla y utilizar Windows Wheel™ para disfrutar de una navegación intuitiva y controlar los flujos de trabajo creativos en aplicaciones de Windows compatibles.

La experiencia se completa con el icónico diseño de perfil bajo del Vulcan, que incorpora una resistente placa superior de aluminio cepillado, una vibrante iluminación RGB AIMO™ por tecla con compatibilidad con Windows Dynamic Lighting™, un cable USB-C desmontable en el lateral izquierdo para una gestión de cables más ordenada y facilitar el transporte, un reposamuñecas blando y desmontable y controles multimedia dedicados.

El software de escritorio Swarm™ II de Turtle Beach permite a los jugadores personalizar la iluminación RGB, reasignar teclas, crear macros y gestionar hasta cinco perfiles almacenados en el propio teclado. Su amplia compatibilidad con la mayoría de los juegos de teclas (keycaps) de terceros con vástago en forma de cruz ofrece aún más posibilidades para personalizar el aspecto y la sensación del teclado, mientras que la iluminación sincronizada entre dispositivos AIMO compatibles completa un teclado premium diseñado para ofrecer un alto rendimiento y pensado para una amplia personalización.

El teclado gaming Turtle Beach Vulcan II XP estará disponible para reserva anticipada a partir del 26 de agosto de 2026 en la web de Turtle Beach y en distribuidores participantes de todo el mundo, con un PVP recomendado de 129,99 €. Su lanzamiento está previsto para el 25 de octubre de 2026.

Características principales del Vulcan II XP

Interruptores mecánicos TITAN HS de 5 pines

Elige los Red Linear para disfrutar de pulsaciones suaves y con poca fricción, con una resistencia mínima, o los Brown Tactile para obtener un ligero y preciso relieve táctil. Ambos vienen prelubricados de fábrica y cuentan con una carcasa de 5 pines optimizada para ofrecer mayor estabilidad y una sensación de pulsación uniforme. Además, han sido probados para soportar hasta 50 millones de pulsaciones.

Diseño intercambiable en caliente

Diseñado para ofrecer una gran versatilidad a largo plazo, el Vulcan II XP es compatible con interruptores mecánicos de 3 y 5 pines. Los interruptores individuales pueden sustituirse sin necesidad de soldar, lo que facilita renovar la experiencia de escritura, probar diferentes tipos de interruptores y mantener el teclado en perfecto estado con el paso del tiempo.

Sonido y sensación refinados al escribir

Los interruptores y estabilizadores TITAN HS, prelubricados de fábrica, trabajan junto con una espuma integrada de amortiguación acústica para reducir los ruidos y las vibraciones no deseados, proporcionando pulsaciones más suaves, una acústica más limpia y una experiencia de escritura refinada, tal y como esperan los entusiastas de los teclados mecánicos.

Tecnología SOCD ReacTap

La tecnología ReacTap SOCD prioriza la última entrada direccional para ofrecer movimientos más fluidos, un counter-strafing más rápido y una respuesta más inmediata durante las partidas, proporcionando mayor velocidad, precisión y control en el juego competitivo.

Anti-Ghosting y NKRO

La función Full N-Key Rollover (NKRO) y la tecnología anti-ghosting garantizan que cada pulsación se registre con precisión, incluso durante partidas exigentes y al realizar complejas combinaciones de varias teclas, para que los comandos críticos se registren justo cuando más importa.

EASY-SHIFT [+] y Modo Juego

La tecnología EASY-SHIFT [+] de Turtle Beach amplía las posibilidades de control al permitir a los jugadores reasignar teclas, asignar funciones secundarias, crear macros personalizadas y acceder a comandos adicionales manteniendo pulsada una sola tecla. El Modo Juego activa ReacTap y bloquea la tecla Windows para ayudar a evitar interrupciones accidentales durante las partidas.

Diseño Vulcan galardonado

Basado en el galardonado diseño de perfil bajo de la gama Vulcan, el Vulcan II XP incorpora una distintiva arquitectura de teclas flotantes, una resistente placa superior de aluminio cepillado y controles multimedia dedicados, que ofrecen una gran durabilidad, una mayor visibilidad de las teclas y un aspecto y una sensación de calidad premium

Iluminación AIMO RGB por tecla y iluminación dinámica para ventanas

La vibrante iluminación RGB AIMO por tecla ofrece amplias opciones de personalización y puede sincronizarse entre dispositivos AIMO compatibles mediante el software Swarm II. Además, la compatibilidad con Windows Dynamic Lighting permite gestionar la iluminación del teclado directamente desde Windows 11 y coordinar los efectos con dispositivos de terceros compatibles sin necesidad de instalar software adicional.

Personalización profunda

El software Swarm II permite reasignar teclas, crear macros personalizadas, personalizar la iluminación RGB y gestionar hasta cinco perfiles almacenados en el propio teclado, facilitando el acceso a las configuraciones preferidas. La compatibilidad con la mayoría de los conjuntos de teclas (keycaps) de terceros con vástago en forma de cruz ofrece una mayor flexibilidad para personalizar el aspecto y la sensación de uso del teclado.

Rueda multimedia multifunción dedicada

La rueda multimedia multifunción dedicada permite ajustar el volumen cómodamente y ofrece una función de pulsación para silenciar, mientras que la compatibilidad con Windows Wheel proporciona una navegación intuitiva y un mayor control del flujo de trabajo creativo en aplicaciones de Windows compatibles.

Reposamuñecas blandos desmontables

Un reposamuñecas blando y desmontable, revestido en polipiel vegana de alta calidad, proporciona un soporte ergonómico y mayor comodidad durante largas sesiones de juego, trabajo y uso diario.

Cable USB-C desmontable en el lado izquierdo

La conexión USB-C situada en el lateral izquierdo ayuda a mantener el cable alejado de la zona del ratón para permitir un movimiento sin restricciones, mientras que su diseño desmontable facilita una gestión más ordenada de los cables y un transporte más cómodo.

Para más información sobre los últimos periféricos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com