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Samsung presenta en Gamescom 2026 su nueva generación de SSD portátiles, los P9 y P7, diseñados para responder a las crecientes necesidades de almacenamiento derivadas del vídeo de ultra alta resolución, la creación de contenidos con IA y los videojuegos de gran tamaño.

Como modelo insignia, el P9 ofrece velocidades de lectura de hasta 4.000 MB/s, aproximadamente el doble que la generación anterior, y se convierte en el primer SSD portátil USB4 de 8 TB del mundo capaz de alcanzar esta velocidad. Su rendimiento permite además afrontar flujos de trabajo profesionales exigentes, incluida la grabación directa de vídeo en 12K. Por su parte, el P7 acerca la velocidad de USB4 a un uso más versátil y cotidiano, con amplia compatibilidad entre dispositivos y resistencia a caídas de hasta 2 metros.

Samsung Electronics Co., Ltd., líder mundial en tecnologías avanzadas de memoria, ha presentado hoy los P9 y P7, sus unidades de estado sólido (SSD) portátiles de nueva generación con conectividad USB4. La compañía ha dado a conocer la nueva serie P en Gamescom 2026, el mayor evento de videojuegos del mundo, que se celebra en Colonia (Alemania) del 26 al 30 de agosto.

Diseñada para responder a las crecientes necesidades de almacenamiento impulsadas por el vídeo de ultra alta resolución, los contenidos de IA y los videojuegos de gran tamaño, la serie P incluye el P9, su modelo insignia, que ofrece un rendimiento de gama alta para usuarios profesionales, y el P7, diseñado para proporcionar un almacenamiento rápido y práctico en diferentes situaciones de uso cotidiano.

«A medida que la creación de contenidos impulsada por IA y el vídeo de ultra alta resolución hacen que manejar grandes cantidades de datos forme parte del día a día, los usuarios demandan cada vez experiencias de almacenamiento más rápidas y fiables», afirma Tommy Kwon, vicepresidente y responsable de Brand Product Biz Team de Samsung Electronics. «Con un almacenamiento y copias de seguridad de archivos más rápidos, la serie P está diseñada para ofrecer tanto a profesionales como a usuarios cotidianos el rendimiento que necesitan para trabajar de manera eficiente en una amplia variedad de aplicaciones».

P9: Hasta el doble de rendimiento con USB4

Gracias a USB4, el P9 ofrece velocidades de lectura secuencial de hasta 4.000 megabytes por segundo (MB/s) y velocidades de escritura secuencial de hasta 3.800 MB/s, proporcionando un rendimiento de transferencia líder en la industria. Sus velocidades de lectura y escritura secuenciales son aproximadamente el doble que las de la generación anterior. A modo de comparación, el T9 de 4 terabytes (TB), equipado con una interfaz USB 3.2 Gen 2×2, ofrece velocidades de lectura y escritura secuenciales de hasta 2.000 MB/s.

El P9 es además el primer SSD portátil USB4 de 8 TB del mundo compatible con velocidades de hasta 4.000 MB/s. Por este nivel de innovación y capacidad tecnológica, el P9 fue reconocido a principios de este año con un Premio a la Innovación CES 2026.

Gracias a su sólido rendimiento de escritura sostenida, el P9 admite grabación directa en 12K para flujos de trabajo de producción profesional, permitiendo a los creadores capturar, almacenar y editar grandes archivos de imagen RAW y vídeo de ultra alta resolución.

P7: Almacenamiento rápido y versátil para el día a día

También equipado con tecnología USB4, el P7 está diseñado para proporcionar un almacenamiento rápido y práctico para el trabajo, el entretenimiento y el uso cotidiano. Ofrece una amplia compatibilidad con numerosos dispositivos, entre ellos ordenadores de sobremesa, portátiles, smartphones, videoconsolas y cámaras.

El P7 ha superado pruebas de caída desde 2 metros, así como pruebas de resistencia a golpes y vibraciones, ayudando a los usuarios a mantener protegidos sus datos importantes durante viajes, actividades al aire libre y otros entornos de movilidad.

Disponibilidad

La serie Samsung Portable SSD P estará disponible en capacidades de 1 TB, 2 TB, 4 TB y 8 TB, con un lanzamiento global que comenzará el 31 de agosto.