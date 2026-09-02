Los Sims presentan un nuevo peinado, estilos para todas las tallas y mucho más de manera gratuita a partir del 27 de agosto

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Los Sims presentan un nuevo peinado, estilos para todas las tallas y mucho más de manera gratuita a partir del 27 de agosto. El peinado afro Rizos Cósmicos y seis nuevos objetos de Crear un Sim diseñados especialmente para todos los cuerpos ya están disponibles en Los Sims 4 como parte de una actualización de contenido gratuita.

Como parte del continuo compromiso de Los Sims de aumentar la representación y la inclusión en el juego, Los Sims 4 han lanzado hoy una actualización gratuita que celebra la individualidad y la expresión personal. En esta ocasión, el mítico juego lo ha hecho incluyendo un nuevo peinado afro rizado, inspirado en el arte de la escultura capilar, aumentando la representación cultural en Crear un Sim (CUS). Además de este peinado, los jugadores también podrán encontrar a partir de hoy nuevas prendas vanguardistas de todas las tallas, tanto para cuerpos masculinos como femeninos.

Para conocer más detalles, visita su página oficial aquí.

Esta actualización se suma al nuevo contenido que aparecía en el juego el mes pasado, con el que se introdujeron ocho nuevos Sims iniciales y accesorios de CUS con influencias de culturas como la nativa americana, sudasiática, caribeña y latinoamericana. Estas incorporaciones en Los Sims 4partían de una exhaustiva consulta, tanto al equipo interno de Games for All como a personas externas expertas en las culturas mediante SILA Consulting, para garantizar que estas incorporaciones hiciesen honor con autenticidad a las tradiciones culturales que las inspiraron. Puedes conocer más, no dudes en visitar su página en este enlace..

Los Sims seguirán lanzando a lo largo del año actualizaciones de contenido gratuitas que amplíen la representación en el juego para que quienes juegan puedan crear una mayor variedad de Sims e historias.

La actualización gratuita ya está disponible en EA app, Epic Games Store y Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One.