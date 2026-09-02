Comparativa HONOR Magic V6 vs Samsung Z Fold8 Ultra

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

El mercado de la telefonía móvil vive una revolución histórica en la cima del segmento premium. Tras años donde el formato de pantalla flexible era visto como una innovación frágil o experimental, los teléfonos inteligentes plegables de gran formato han alcanzado la plena madurez técnica. Con el lanzamiento estival de la gama más avanzada hasta la fecha, dos gigantes de la industria se ven las caras en un duelo sin precedentes en la gama ultra alta: HONOR Magic V6 frente a Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

La batalla por la hegemonía de la gama alta plegable ya no se libra únicamente en ofrecer la pantalla más grande o el diseño más llamativo. El consumidor de este segmento exige ahora lo que antes parecía imposible en un dispositivo flexible: autonomía idéntica o superior a la de un terminal tradicional, resistencia al agua y al polvo extrema, cámaras de nivel profesional y una integración perfecta con ecosistemas informáticos de trabajo.

En esta exhaustiva comparativa técnica, analizamos al detalle cómo la propuesta del HONOR Magic V6 desafía de forma directa los cimientos fijados por el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, evaluando su diseño, ingeniería de bisagra, rendimiento de batería con tecnología de silicio-carbono, apartado fotográfico y la integración de funciones de productividad impulsadas por Inteligencia Artificial.

Tabla comparativa de especificaciones técnicas: HONOR Magic V6 vs Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Para comprender el salto generacional de ambos dispositivos, examinamos la ficha técnica oficial de los dos smartphones plegables llamados a dominar el sector:

Especificación HONOR Magic V6 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Fecha de lanzamiento Julio de 2026 Julio de 2026 Precio de lanzamiento 16 GB + 512 GB: 2.299 €

(Oferta de lanzamiento 1.er mes: 1.699 €) 12 GB + 256 GB: 2.199 €

12 GB + 512 GB: 2.399 €

16 GB + 1 TB: 2.799 € Pantalla exterior 6,52″ LTPO OLED (Baja reflectividad 1,5 %) 6,50″ Dynamic AMOLED 2X Pantalla interior 7,95″ LTPO OLED flexible 8,00″ Dynamic AMOLED 2X Procesador (Chipset) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy Cámara trasera principal 50 MP (Principal, estabilización óptica OIS) 200 MP (Sensor 1/1.3″, OIS) Cámara trasera Teleobjetivo 64 MP (Teleobjetivo 3X, OIS) 10 MP (Teleobjetivo 3X, OIS) Cámara trasera Gran Angular 50 MP (Ultra Gran Angular) 50 MP (Ultra Gran Angular) Cámara frontal 20 MP (Exterior) + 20 MP (Interior) 10 MP (Exterior) + 10 MP (Interior) Grosor y peso Plegado: 8,75 mm (Edición Blanca)

Desplegado: 4,0 mm (Edición Blanca)

Peso: 219 g Plegado: 8,9 mm

Desplegado: 4,1 mm

Peso: 215 g Capacidad de Batería 6.660 mAh (Tecnología Silicio-Carbono) 5.000 mAh (Iones de Litio convencional) Potencia de carga 80 W por cable / 66 W inalámbrica 45 W por cable / 20 W inalámbrica Certificación de Resistencia IP68 e IP69 (Agua a alta presión y polvo) IP48 (Resistencia al agua convencional) Garantía y Servicio HONOR Care 24 meses: Reparación de pantalla interior y exterior por daño accidental Protección de pantalla estándar de pago Funciones destacadas de IA Pocket AI Workstation, Conectividad total con iOS/macOS/Windows Galaxy AI, integración nativa con ecosistema Samsung/Windows

Diseño, ergonomía y durabilidad: La delgadez límite frente al sellado extremo

El mayor logro de la ingeniería de teléfonos plegables en este curso reside en reducir la brecha de grosor y peso respecto a los «smartphones de barra» de toda la vida. Durante años, llevar un terminal tipo libro en el bolsillo significaba cargar con un teléfono voluminoso y pesado.

En esta categoría, el HONOR Magic V6 impone un nuevo récord técnico en su versión blanca, ofreciendo un grosor de tan solo 8,75 mm cuando se encuentra cerrado y unos asombrosos 4,0 mm en estado desplegado, con un peso contenido de 219 gramos. Por su parte, el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra firma 8,9 mm en posición plegada y 4,1 mm abierto, registrando un peso ligeramente menor de 215 gramos.

Bisagra HONOR Super Steel y protección IP68/IP69

La estructura del HONOR Magic V6 está cimentada sobre la bisagra propia HONOR Super Steel, un componente que ha sido validado bajo rigurosas certificaciones internacionales (como el protocolo SGS PT-25-000-203662) para garantizar más de 500.000 ciclos de plegado y desplegado. Esta cifra equivale a más de diez años de uso diario intensivo. Para absorber imprevistos del día a día, la firma ha aplicado un sistema de amortiguación biónica desarrollado mediante simulaciones de inteligencia artificial, diseñado para dispersar la energía cinética en caídas sobre superficies duras.

Sin embargo, el hito que marca la diferencia en el apartado de la durabilidad es la certificación en resistencia ambiental. El HONOR Magic V6 se convierte en el primer smartphone plegable del mundo en lograr de manera conjunta las certificaciones IP68 e IP69.

IP68: Garantiza la inmersión continuada en agua dulce hasta 1,5 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos.

IP69: Certifica protección total contra la entrada de polvo e invalida el riesgo de daños frente a chorros de agua de alta presión y altas temperaturas.

Frente a esta especificación, el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra mantiene la certificación IP48, la cual ofrece protección frente a la inmersión en agua (hasta 1,5 metros durante 30 minutos) pero limita la defensa frente a partículas sólidas o polvo de diámetro superior a 1 milímetro, careciendo de la protección contra chorros a alta presión.

Pantallas de baja reflectividad para exteriores

En el apartado de visualización, ambos fabricantes han instalado paneles de máxima calidad con frecuencias de refresco adaptativas LTPO de hasta 120 Hz. El HONOR Magic V6 monta un panel exterior de 6,52 pulgadas y una pantalla flexible desplegable de 7,95 pulgadas. Como elemento diferenciador, la pantalla del Magic V6 incorpora una capa de baja reflectividad que reduce los reflejos ambientales hasta un 1,5 %, optimizando la visibilidad bajo la luz solar directa.

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra opta por una pantalla exterior de 6,50 pulgadas y un panel interior desplegable de 8,00 pulgadas, utilizando la tecnología propia Dynamic AMOLED 2X que destaca tradicionalmente por una alta saturación cromática y un excelente nivel de brillo pico.

Revolución en baterías: La química de Silicio-Carbono frente a las tecnologías tradicionales

La batería y la eficiencia energética representan, históricamente, el mayor desafío técnico al que se enfrentan los desarrolladores de teléfonos flexibles. El espacio interno limitado por las bisagras y la delgadez del chasis suele forzar a los fabricantes a integrar módulos de batería divididos de menor capacidad que los de un teléfono convencional.

Es en esta área donde el HONOR Magic V6 marca un distanciamiento radical con respecto al Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, gracias a la implantación comercial de su tecnología de batería de silicio-carbono de tercera generación.

Autonomía real: 6.660 mAh vs 5.000 mAh

Al utilizar un ánodo compuesto de silicio y carbono en lugar del tradicional grafito, HONOR ha logrado incrementar la densidad energética del acumulador sin aumentar el volumen físico de las celdas.

El HONOR Magic V6 alberga en su interior una batería con una capacidad típica de 6.660 mAh (capacidad nominal de 6.510 mAh). Esta cifra supone un incremento del 33,2 % de capacidad energética en comparación con los 5.000 mAh que equipa el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

En la práctica, esta diferencia de más de 1.600 mAh permite al dispositivo de HONOR superar holgadamente la jornada intensiva de trabajo combinando el uso de ambas pantallas, un logro hasta ahora vetado en el segmento de los móviles flexibles de gran formato.

Tiempos de carga y velocidad de recuperación

Junto a la capacidad de la batería, la velocidad de carga marca los ritmos del usuario profesional. Las especificaciones de alimentación de ambos sistemas muestran la siguiente relación:

HONOR Magic V6: Soporta carga rápida por cable de 80 W mediante tecnología SuperCharge y ofrece carga rápida inalámbrica de 66 W .

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: Conserva la arquitectura de carga por cable de 45 W e implementa carga inalámbrica de 20 W.

En pruebas de carga desde el 0 % con cargadores oficiales, el volumen de transferencia energética del Magic V6 permite recuperar cerca del 50 % de su batería en aproximadamente 15-18 minutos, garantizando una autonomía suficiente para afrontar una jornada completa con apenas una breve conexión a la red eléctrica.

Rendimiento, potencia y procesadores de última generación

Tanto el HONOR Magic V6 como el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra han seleccionado el motor gráfico y de procesamiento más potente del mercado informático móvil: la plataforma de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, fabricada en un nodo ultraeficiente de 3 nanómetros.

El chip incorpora arquitectura de CPU de alto rendimiento con núcleos optimizados para multitarea pesada y ejecuciones masivas de Inteligencia Artificial en el propio dispositivo (On-Device AI).

Mientras que Samsung integra la variante Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy —con frecuencias de reloj ligeramente elevadas en su núcleo principal—, HONOR optimiza su arquitectura combinando el procesador con 16 GB de memoria RAM de serie desde su versión base de 512 GB. Esto asegura la permanencia en memoria de decenas de aplicaciones sin necesidad de recarga, un elemento vital para la experiencia de escritorio extendido.

Sistema de cámaras y fotografía computacional: Diferencias conceptuales

El apartado fotográfico de ambos teléfonos plegables refleja dos filosofías de ingeniería contrapuestas: la resolución masiva en el sensor principal frente al equilibrio lumínico y la potencia de sensor en las lentes secundarias.

CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS TRASERAS

HONOR Magic V6:

– Principal: 50 MP (Estabilización Óptica OIS)

– Teleobjetivo: 64 MP (Zoom Óptico 3X, OIS)

– Gran Angular: 50 MP (Gran Angular y Macro)

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra:

– Principal: 200 MP (Sensor 1/1.3″, OIS)

– Teleobjetivo: 10 MP (Zoom Óptico 3X, OIS)

– Gran Angular: 50 MP (Gran Angular)

Cámara Principal: 200 MP vs 50 MP con optimización de luz

Samsung apuesta en el Galaxy Z Fold8 Ultra por su sensor estrella de 200 megapíxeles (con un tamaño de sensor de 1/1.3 pulgadas). Esta resolución permite recortar tomas en condiciones de luz óptima y capturar un nivel de detalle fino en fotografía urbana o de paisaje.

HONOR, por su parte, equipa en el Magic V6 una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS), orientando su procesamiento hacia la captura dinámica con mayor apertura efectiva y un algoritmo de reducción de ruido diseñado para mejorar la velocidad de disparo en interiores y entornos nocturnos.

Módulo de Teleobjetivo y Gran Angular

La divergencia más notable aparece en el sensor de zoom telefoto:

Teleobjetivo: El HONOR Magic V6 implementa un sensor teleobjetivo de 64 megapíxeles con zoom óptico 3X y OIS, ofreciendo una resolución sustancialmente superior a los 10 megapíxeles con zoom óptico 3X del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Esto se traduce en retratos con mayor nivel de textura y la posibilidad de realizar recortes digitales de alta calidad manteniendo la nitidez en distancias focales de 6X o 10X. Ultra Gran Angular: Ambos modelos igualan fuerzas al integrar sensores de 50 megapíxeles para la captura de grandes paisajes, fotografía arquitectónica y capturas macro a corta distancia. Cámaras para videollamadas (Frontales): En las pantallas interior y exterior, HONOR integra dos sensores de 20 megapíxeles, garantizando la misma resolución en selfies o videollamadas sin importar si el teléfono está abierto o cerrado. Samsung instala dos módulos de 10 megapíxeles.

Productividad e Inteligencia Artificial: La integración con entornos Windows, Mac e iOS

El formato plegable adquiere todo su sentido cuando se transforma en una estación de trabajo móvil. La manera en que cada dispositivo se comunica con el ordenador personal del usuario determina en gran medida su utilidad diaria.

ENTORNOS DE PRODUCTIVIDAD

HONOR Pocket AI Workstation

Compatibilidad nativa macOS

Extensión de pantalla Mac

Transferencia AirDrop / Quick Share –

HONOR Pocket AI Workstation: Puente sin barreras con el ecosistema Apple

[ Ecosistema Samsung ] Optimización Windows / DeXFunciones Galaxy AIIntegración con S Pen

Tradicionalmente, los usuarios de teléfonos Android que utilizan ordenadores Mac o tabletas iPad han encontrado dificultades para sincronizar sus archivos o compartir pantalla sin depender de servicios en la nube de terceros. Con el paquete de software Pocket AI Workstation, HONOR elimina este muro histórico ofreciendo compatibilidad nativa entre el Magic V6 y las plataformas iOS, macOS y Windows.

Las funciones principales de esta plataforma de conectividad incluyen:

HONOR WorkStation y Extensión de Pantalla para Mac: Al instalar la aplicación HONOR WorkStation en un Mac conectado a la misma red local, el usuario puede vincular ambos equipos desde el gestor Magic Ring . En este modo, el HONOR Magic V6 puede funcionar como un segundo monitor inalámbrico para el Mac , ampliando el espacio de trabajo del ordenador portátil o de escritorio.

Compartir archivos mediante un solo toque: El sistema es capaz de transferir imágenes, documentos pesados e incluso archivos multimedia complejos como las Moving Photos simplemente acercando el HONOR Magic V6 a un iPhone o a un Mac, gestionando la conexión directa sin cables ni configuraciones complejas de red.

Sincronización con Windows: Compatibilidad total para arrastrar archivos, responder notificaciones y ejecutar aplicaciones de Android directamente en pantallas de ordenadores con sistema operativo Microsoft Windows.

Samsung Galaxy AI y productividad DeX

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra mantiene su sólido ecosistema de productividad basado en la suite Galaxy AI, que ofrece traducción en tiempo real de llamadas, transcripción automática de reuniones con identificación de hablantes y edición fotográfica generativa.

Asimismo, el Fold8 Ultra continúa ofreciendo soporte para el estilete S Pen (de venta por separado o mediante fundas específicas) y el entorno informático Samsung DeX, el cual permite transformar la interfaz del teléfono en un escritorio similar al de un ordenador tradicional al conectarlo a un monitor o televisor externo.

Análisis de precios, versiones de almacenamiento y servicios postventa

La inversión económica para acceder a la cúspide de la tecnología plegable requiere un análisis detallado de la memoria RAM, el espacio de almacenamiento y los servicios de garantía incluidos de fábrica.

Estrategia de comercialización y precios

HONOR ha configurado un modelo único de alta especificación para el lanzamiento del Magic V6, mientras que Samsung amplía su abanico de opciones con diferentes escalones de memoria:

HONOR Magic V6: 16 GB RAM + 512 GB: Precio de venta recomendado de 2.299 € . Promoción de lanzamiento: Durante el primer mes de disponibilidad en la tienda oficial HONOR Online Store, el precio se reduce a 1.699 € , posicionándolo como una alternativa competitiva en relación calidad-precio dentro de la categoría ultra alta.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: 12 GB RAM + 256 GB: 2.199 € 12 GB RAM + 512 GB: 2.399 € 16 GB RAM + 1 TB: 2.799 €



Cobertura de garantía: HONOR Care+ frente a servicios de suscripción

Un aspecto fundamental al adquirir un terminal con pantalla flexible es el coste de reparación ante caídas o accidentes domésticos.

COBERTURA DE PANTALLA DE FÁBRICA (24 MESES)

HONOR Magic V6: [INCLUIDA GRATIS] (HONOR Care 24 Meses)

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: [PAGO ADICIONAL] (Seguro / Pago por uso)

Todos los dispositivos HONOR Magic V6 adquiridos durante el periodo de lanzamiento incluyen la cobertura HONOR Care+, un plan de protección de pantalla con una validez de 24 meses. Este servicio otorga al usuario el derecho a una reparación completamente gratuita (cubriendo tanto el coste de las piezas de repuesto como la mano de obra) ante cualquier daño accidental que sufran la pantalla interior flexible o el panel exterior.

En el caso del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, las reparaciones derivadas de roturas accidentales en la pantalla no están cubiertas por la garantía estándar del fabricante, requiriendo la contratación adicional de pólizas de seguro (como Samsung Care+) o el abono de la tarifa de reparación correspondiente.

Conclusiones: ¿Qué teléfono plegable elegir?

El enfrentamiento entre el HONOR Magic V6 y el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra demuestra que la categoría de smartphones plegables vive su momento más maduro. Ambos dispositivos representan la cima del diseño industrial y la potencia informática móvil de 2026.

¿Por qué elegir el HONOR Magic V6?

El terminal de HONOR se consolida como la opción ideal para usuarios que priman la autonomía, la resistencia estructural y la productividad multiplataforma:

Batería imbatible: Sus 6.660 mAh de silicio-carbono ofrecen más de un 33 % de capacidad adicional frente a su rival, resolviendo el histórico cuello de botella de la batería en los plegables. Carga ultra rápida: Los 80 W por cable y 66 W inalámbricos reducen al mínimo los tiempos de espera junto al enchufe. Resistencia extrema: Es el único plegable del mercado con certificación conjunta IP68 e IP69, sumado a la bisagra HONOR Super Steel de 500.000 pliegues. Conectividad con Apple y Mac: La integración de Pocket AI Workstation permite usar la pantalla del móvil como extensión del ordenador Mac y transferir archivos con iPhone en un toque. Garantía de tranquilidad: Incluye 24 meses de protección de pantalla gratuita (HONOR Care+) y una oferta de lanzamiento altamente agresiva a 1.699 €.

¿Por qué elegir el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra?

La propuesta de Samsung continúa siendo un referente muy sólido para los usuarios consolidados en el entorno de la marca surcoreana:

Resolución fotográfica principal: Su sensor de 200 megapíxeles ofrece una gran definición para recortes en tomas estáticas. Soporte para S Pen: La compatibilidad con el lápiz óptico de Samsung sigue siendo un argumento de peso para diseñadores, creativos o usuarios que toman notas a mano alzada. Ecosistema Galaxy AI y DeX: Una interfaz de software muy madura, con herramientas avanzadas de traducción en vivo y la posibilidad de conectar el móvil como PC de escritorio mediante Samsung DeX. Opción de 1 TB de almacenamiento: Disponible para aquellos usuarios profesionales que necesitan almacenar cantidades masivas de archivos de vídeo en resolución 8K sin depender de la nube.

En definitiva, mientras Samsung afina una fórmula conocida apoyándose en la resolución de cámara y el software propio, HONOR redefine los límites físicos de la categoría plegable ofreciendo un teléfono más delgado, con una batería significativamente mayor, máxima protección contra el agua y el polvo, y una conectividad inalámbrica pensada para convivir sin fricciones con el ecosistema Mac y Windows

Comparativa HONOR Magic V6 vs Samsung Z Fold8 Ultra. Con motivo del análisis comparativo entre HONOR Magic V6 y el plegable más reciente del mercado, desde HONOR queremos compartir una serie de claves técnicas que sustentan la filosofía de desarrollo de nuestra nueva generación de dispositivos plegables.

Somos plenamente conscientes de la importancia que reviste, tanto para ti como para tu audiencia, mantener un enfoque riguroso, objetivo e imparcial, especialmente en un segmento tan competitivo como el de los smartphones plegables, donde la propuesta de los principales fabricantes se renueva constantemente. Con este espíritu, te invitamos a poner el foco en varios aspectos que, a nuestro juicio, representan un auténtico punto de inflexión para la categoría y que podrían resultar especialmente reveladores durante tus pruebas prácticas.

Especificaciones Magic V6 Z Fold8 Ultra Fecha de lanzamiento Julio de 2026 Julio de 2026 Precio de lanzamiento 16+512 GB: 2.299 € Oferta primer mes: 1.699 € 12+256 GB: 2.199 € 12+512 GB: 2.399 € 16+1 TB: 2.799 € Tamaño de pantalla 6,52″ (exterior) 7,95″ (interior) Pantalla de baja reflectividad (1,5 %) 6,50″ (exterior) 8,00″ (interior) Chipset Snapdragon 8 Elite Gen5 Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy Cámara trasera 50 MP (principal, OIS) 64 MP (teleobjetivo, 3X, OIS) 50 MP (gran angular) 200 MP (1/1.3″, principal, OIS) 10 MP (teleobjetivo, 3X, OIS) 50 MP (gran angular) Cámara frontal 20 MP + 20 MP 10 MP + 10 MP Grosor y peso Plegado: 8,75 mm (blanco) Desplegado: 4,0 mm (blanco) 219 g (blanco) Plegado: 8,9 mm Desplegado: 4,1 mm 215 g Batería 6.660 mAh 5.000 mAh Carga 80 W con cable, 66 W inalámbrica 45 W con cable, 20 W inalámbrica Resistencia IP68 e IP69 IP48 Servicio al cliente HONOR Care 24 meses: protección de pantalla interior y exterior Protección de pantalla de pago Funciones de IA Pocket AI Workstation Conectividad total con iOS/macOS/Windows Quick Share con AirDrop Smart Switch

Autonomía y velocidad de carga

La autonomía ha sido, históricamente, uno de los grandes puntos débiles de los terminales plegables. Con HONOR Magic V6, hemos querido romper con ese paradigma incorporando tecnología de batería de siliciocarbono.

· Ficha técnica: HONOR Magic V6 incorpora una batería de 6.660 mAh[1] con carga rápida por cable de 80 W (y 66 W en carga inalámbrica). En comparación, los principales competidores del mercado se sitúan de media en torno a los 5.000 mAh, con velocidades de carga considerablemente más conservadoras (alrededor de 45 W por cable).

· Enfoque de la prueba

Evalúa no solo la duración de la batería de HONOR Magic V6, sino también la rapidez con la que recupera autonomía.

Agota por completo la batería de HONOR Magic V6 y la de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, y carga ambos con su cargador oficial.

Compara la velocidad de carga de cada dispositivo realizando mediciones a intervalos regulares. Cronometra cuánto tarda HONOR Magic V6 en alcanzar el 50 % de carga, un nivel equivalente, aproximadamente, a una jornada completa de uso.

Resistencia y durabilidad: ligereza, delgadez y solidez

HONOR Magic V6 combina la robustez propia de un smartphone convencional de gama alta con toda la versatilidad de un plegable.

Desde la bisagra HONOR Super Steel, validada para 500.000 ciclos de plegado[2], hasta sus pantallas resistentes a impactos, este terminal redefine los estándares de durabilidad de la categoría plegable.

Gracias a una ingeniería basada en simulaciones de inteligencia artificial, HONOR ha reforzado cada componente mediante un sistema de amortiguación biónica que dispersa la fuerza de los impactos ante caídas o golpes accidentales, garantizando que HONOR Magic V6 esté preparado para un uso real, sin necesidad de precauciones excesivas.

HONOR Magic V6 se convierte en el primer plegable del mundo en obtener las certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al polvo y al agua[3], situándolo en el nivel de protección más avanzado de toda la categoría y a la altura de los smartphones convencionales de gama alta más exigentes.

Entendemos que la durabilidad y el mantenimiento de la pantalla son aspectos prioritarios para quienes se plantean dar el salto al formato plegable. Por ello, y para que pueda invertir con total tranquilidad, todos los dispositivos HONOR Magic V6 adquiridos durante el periodo de lanzamiento en HONOR Online Store incluyen un completo paquete de servicios:

HONOR Care+: protección de pantalla durante 24 meses. Dentro de los 24 meses posteriores a la compra, el usuario tiene derecho a una reparación gratuita, sin coste de piezas ni de mano de obra, ante un daño accidental, tanto en la pantalla interior como en la exterior.

· Ficha técnica: Un grosor de tan solo 8,75 mm en plegado (4,0 mm en despliegue)[4], un peso de 219 g en su versión blanca, una bisagra propia Super Steel de alta resistencia, y la certificación IP68 e IP69, pionera en el segmento de los plegables.

· Enfoque de la prueba: Utiliza HONOR Magic V6 como su terminal principal, sin tratarlo con excesivo cuidado. Pon a prueba la bisagra y el chasis en su rutina diaria (bolsillos, bolsos, superficies duras). Para una comparativa de durabilidad definitiva, sumerge tanto HONOR Magic V6 como Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra y realiza varios ciclos de apertura y cierre bajo el agua para comparar su comportamiento.

Pocket AI Workstation: conectividad total con iOs, macOS y Windows

Un número creciente de profesionales trabaja hoy en ecosistemas mixtos, combinando, por ejemplo, un smartphone Android con un Mac o un iPad. Con el Magic V6, hemos querido derribar las barreras históricas entre Android y Apple, dando lugar a una experiencia sin precedentes en materia de continuidad de flujo de trabajo e intercambio de contenidos.

El compañero ideal para macOS

HONOR Magic V6 está diseñado para actuar como un aliado natural de macOS, potenciando la productividad entre dispositivos gracias a HONOR WorkStation. Al conectarse a un Mac, HONOR Magic V6 se integra directamente en el flujo de trabajo de escritorio, permitiendo que su pantalla plegable funcione como una extensión del entorno Mac.

Asimismo, los usuarios pueden proyectar la pantalla de forma inalámbrica y transferir contenido con comodidad. La función de intercambio de archivos con un solo toque permite una transferencia inalámbrica rápida, incluidas las Moving Photo en su formato original, consolidando a HONOR Magic V6 como un complemento práctico de los flujos de trabajo en Mac, y no como un dispositivo aislado.

El compañero ideal para Apple: compartir con un solo toque

HONOR Magic V6 e iPhone : en HONOR Magic V6, selecciona una fotografía y acércala al iPhone. En el iPhone, toca para abrir y recibir la fotografía, toca para unirse al punto de acceso del terminal HONOR y, por último, toque para visualizarla.

: en HONOR Magic V6, selecciona una fotografía y acércala al iPhone. En el iPhone, toca para abrir y recibir la fotografía, toca para unirse al punto de acceso del terminal HONOR y, por último, toque para visualizarla. HONOR Magic V6 y Mac: asegúrate de que ambos dispositivos están conectados a la misma red local. En HONOR Magic V6, selecciona una imagen y acércala al Mac. En el Mac, recibe la imagen y haz clic para importarla a la aplicación Fotos y poder visualizarla y explorarla.

El compañero ideal para Apple: extensión de pantalla

HONOR Magic V6 y Mac: utilice HONOR Magic V6 como pantalla adicional para su Mac, lo que permite una colaboración eficiente en modo de pantalla dividida (ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red local).

Pasos de configuración: en tu Mac, abre la aplicación HONOR Workstation y comprueba que tanto el Mac como HONOR Magic V6 han iniciado sesión con la misma cuenta HONOR y están conectados a la misma red. En HONOR Workstation, en tu Mac, haz clic en HONOR Magic V6 que aparece bajo el “Magic Ring” situado en la parte izquierda y, a continuación, haz clic en “Extensión de pantalla”, en la esquina superior derecha.

[1] Datos obtenidos en los laboratorios de HONOR. La capacidad típica de la batería es de 6.660 mAh, mientras que la capacidad nominal es de 6.510 mAh.

[2] Bisagra probada para 500.000 ciclos de plegado según el protocolo SGS PT-25-000-203662 (20 ciclos por minuto), además de obtener la calificación de 5 estrellas en resistencia a caídas e impactos SGS conforme a los protocolos PT-23-000-201450 / PT-24000-102130. Las condiciones de la prueba pueden diferir del uso diario. Los daños derivados de caídas, golpes u otras fuerzas externas no están cubiertos por la garantía.

[3] Diseñado para cumplir con las certificaciones de resistencia al polvo y al agua IP68 e IP69 según la norma IEC 60529 en el momento de salir de fábrica. Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en agua dulce de hasta 1,5 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos; no obstante, el dispositivo no es totalmente resistente al agua ni al polvo. La resistencia al agua y al polvo no son condiciones permanentes y pueden reducirse o perderse con el paso del tiempo debido al desgaste habitual, reparaciones, desmontajes o daños del dispositivo. Los daños por líquidos anulan la garantía.

[4] Datos obtenidos en los laboratorios de HONOR. El grosor corresponde al modelo blanco: 8,75 mm en estado plegado y 4,0 mm en estado desplegado. El grosor total no incluye las películas protectoras de las pantallas interior y exterior ni la parte sobresaliente del módulo de cámara. Los datos reales pueden variar en función de la configuración, los procesos de fabricación y los métodos de medición. Consulte el dispositivo físico para más información.