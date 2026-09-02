Clash of Clans y la WWE vuelven a reunirse a partir de hoy 1 de septiembre

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Clash of Clans y la WWE vuelven a reunirse para una segunda colaboración, que incluirá a seis superestrellas de la WWE reinterpretadas como personajes de Clash of Clans y una partida de caza internacional en busca de la aldea de John Cena en el juego.

● Rhodes y Cena son jugadores veteranos de Clash of Clans — ahora Rhodes ha reclutado a Superestrellas de la WWE, incluyendo a The Undertaker e IYO SKY, y a millones de jugadores diarios del juego para unirse a la búsqueda.

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● A partir de hoy, los jugadores pueden unirse a la búsqueda para atacar la aldea de Cena y obtener recompensas exclusivas.

Clash of Clans, que cuenta con más de dos mil millones de descargas desde su lanzamiento, vuelve a colaborar con la WWE en lo que supone su segunda colaboración; y esta vez, la rivalidad es personal. Cody Rhodes, superestrella de la WWE, y la leyenda de la WWE John Cena son conocidos sobre todo por lo que hacen en el ring, pero su rivalidad no comenzó allí. Ambos llevan mucho tiempo jugando a Clash of Clans, y esta historia compartida en el mundo de los videojuegos se ha convertido en una leyenda entre bastidores. Ahora, Rhodes, que lleva una década en el mundo de los videojuegos, ha reclutado a la comunidad de Clash of Clans (además de otras superestrellas de la WWE) para que le ayuden a localizar la base de John Cena, trasladando así una batalla de una década del ring a sus aldeas del juego.

Desde hoy, 1 de septiembre, hasta el 30 de septiembre, la base de Cena, repleta de botín, espera a que los jugadores de Clash of Clans la descubran durante sus asaltos diarios. Cuantos más asaltos realicen los jugadores, mayores serán sus posibilidades de localizar a la escurridiza leyenda de la WWE y de conseguir una estatua única de Cody Rhodes para su aldea, pero solo si el asalto tiene éxito. No esperes que el 17 veces campeón mundial de la WWE vaya a tener una base de principiantes.

Mientras tanto, para reforzar el equipo de búsqueda, Rhodes ha recibido la ayuda de The Undertaker e IYO SKY, entre otras superestrellas de la WWE, que animarán a sus propios seguidores en Internet a unirse a la búsqueda.

«La gente cree que todo esto empezó en el ring con Cody. No fue así. Empezó cuando le superé en asaltos en el juego y me expulsó de su equipo», afirma Cena. «Diez años después, sigue necesitando ayuda. Ahora les pide a millones de jugadores que ataquen mi base. No pasa nada. Como siempre he dicho, si buscas pelea, pelea tendrás.»

Además de la base de Cena, esta colaboración presenta a seis superestrellas de la WWE reinterpretadas como personajes emblemáticos de Clash of Clans, entre ellas, el regreso de Cody Rhodes como el rey bárbaro. Este es el plantel completo:

● Cody Rhodes como el rey bárbaro.

● Alexa Bliss como la reina arquera.

● The Undertaker como el gran centinela.

● IYO SKY como luchadora real.

● Jey Uso como el príncipe esbirro.

● Kane como el duque dragón.

Los jugadores también podrán disfrutar de contenido temático de la WWE durante el evento, desde tropas temporales hasta un paisaje de la aldea basado en el evento Money in the Bank de la WWE, que tendrá lugar en Nueva Orleans el 10 de octubre. Los cofres también contienen una serie de recompensas, con favoritos que regresan como Equipo de Figuras de Acción, además de Tickets de Desafío y un skin garantizado de Cody Rhodes.**

Descarga ya Clash of Clans en iOS o en Google Play para ayudar a Rhodes en su búsqueda de John Cena hasta el 30 de septiembre.

*Clash of Clans se ha descargado más de 2000 millones de veces y recientemente ha sido elegido como el mejor juego para móviles de todos los tiempos por los seguidores de Pubity.

**Los jugadores que ya tengan el aspecto de Cody Rhodes recibirán, en su lugar, un aspecto aleatorio del pase de oro, seguido de un equipo aleatorio o un libro universal si ya han obtenido todo el equipo disponible.