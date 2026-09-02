Bandai Namco presenta el modo multijugador de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE

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Bandai Namco Entertainment Europe ha revelado hoy que ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE invita a pilotos de todo el mundo a prepararse para disfrutar de la experiencia de combate aéreo multijugador más emocionante de la historia de la saga desde su lanzamiento.

Desarrollada por Bandai Namco Aces Inc., esta esperada secuela surcará los cielos con un acceso anticipado para los jugadores que adquieran la Deluxe Edition a partir del 29 de septiembre de 2026, antes de su lanzamiento completo el 2 de octubre de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

El nuevo tráiler «Introducción al modo online» del título muestra los nuevos modos de juego online, el sistema de progresión y las recompensas, así como una amplia variedad de nuevos contenidos accesibles a través de una nueva base aérea virtual que puede albergar hasta 100 jugadores de todo el mundo.

¡Mira aquí el nuevo tráiler de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE!

Los jugadores accederán al modo online de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE como pilotos mercenarios, con un avatar personalizable que podrán seguir personalizando mediante recompensas desbloqueadas y objetos cosméticos. Una vez equipados, podrán acceder a una base aérea interactiva que funciona como vestíbulo online, donde podrán conocer y charlar con pilotos de todo el mundo.

El juego cuenta con dos modos principales de multijugador online. Asalto cooperativo se centra en combates JcE, en los que dos equipos de cuatro jugadores compiten por conseguir la mayor puntuación en misiones con una gran variedad de enemigos y objetivos. Guerra cooperativa es el modo JcJ del juego, en el que dos equipos de cuatro jugadores se enfrentan

entre sí junto a unidades controladas por la IA. El equipo que consiga la puntuación total más alta al final de la partida será el vencedor y obtendrá mayores recompensas.

A medida que los jugadores progresen en el modo online, aparecerán durante un tiempo limitado dos misiones de emergencia especiales. Las misiones Interceptor prometen intensos combates aéreos en los que un equipo de cuatro jugadores tendrá que enfrentarse a un formidable escuadrón aéreo rival controlado por la IA.

Por su parte, las misiones Misión de emergencia ofrecerán un desafío especialmente exigente tanto para los jugadores nuevos como para los veteranos, con ocho pilotos enfrentándose a algunas de las armas más icónicas de la saga y, en determinados casos, reviviendo legendarios combates contra jefes de ACE COMBAT.

Los eventos JcJ por tiempo limitado también harán su aparición en el modo online de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, incluyendo enfrentamientos por equipos de 4 contra 4 y combates a muerte para 8 jugadores.

La base aérea será una parte fundamental de la experiencia del modo online de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE. En ella, los jugadores podrán buscar partidas y lanzar misiones, así como participar en el modo de entrenamiento militar con hasta cuatro jugadores.

También podrán simplemente pasar el rato e interactuar con pilotos de todo el mundo a través del chat, jugar a clásicos arcade de Bandai Namco en el arcade virtual o utilizar la Gramola para escuchar bandas sonoras memorables de anteriores juegos de ACE COMBAT.

Además, habrá una tienda de suministros y la TIENDA DE ACE COMBAT, donde los jugadores podrán utilizar la moneda del juego obtenida durante las misiones para adquirir aeronaves, objetos cosméticos para personalizar sus avatares, potenciadores especiales y otros objetos.

A medida que progresen, los jugadores también desbloquearán puertas que les permitirán acceder a otras bases aéreas que funcionan como vestíbulos del modo online. Para los jugadores que dispongan del ACE PASS, jugar al modo online también contará para su progreso.

Para obtener más información sobre ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita https://es.bandainamcoent.eu/.