Dragon’s Dogma™ 2: Dark Arisen – Guía de la jugabilidad de la expedición de reliquias prepara a Arisen para las pruebas y senderos de Norgan

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Dragon’s Dogma™ 2: Dark Arisen – Guía de la jugabilidad de la expedición de reliquias prepara a Arisen para las pruebas y senderos de Norgan



En la presentación en vídeo de hoy de Dragon’s Dogma™ 2: Dark Arisen – Resumen de la Jugabilidad de la Expedición de Reliquias, Capcom reveló el Ciclo de Expedición de Reliquias que Arisen experimentará mientras exploran la gélida extensión de Norgan cuando salga la expansión Dark Arisen el 9 de octubre. Cada viaje a las heladas tierras salvajes requiere tanto habilidad como preparación, mientras que cada regreso seguro ofrece la oportunidad de nuevo equipo y habilidades para acercarse más al misterio en el corazón de Norgan.

En previsión del lanzamiento de la expansión, la actualización gratuita de hoy convierte en un momento perfecto para volver a Dragon’s Dogma™ 2 con mejoras en la tasa de frames, ranuras de guardado extra y un número ampliado de habilidades de armas asignables para el combate.

La visión general de la jugabilidad de Relic Expedition se puede encontrar en el canal de YouTube de Dragon’s Dogma™ , y más información se puede encontrar en la página oficial

Preparándose para una expedición

La Guía de Jugabilidad de la Expedición de Reliquias transporta a los Arisen al Asentamiento Norgandiano, el único bastión de paz que queda en una región que antes fue próspera y densamente poblada. Ahora, todo lo que queda de esa civilización son reliquias desgastadas de una antigua guerra custodiadas por monstruos o escondidas en los páramos cubiertos de escarcha. Para sobrevivir a sus salidas fuera del asentamiento, los Arisen deben hacer preparativos cuidadosos: asegurando provisiones suficientes para su expedición, mejorando su equipo y descansando sin temor a incursiones enemigas.

Buscando botín

Los habitantes de Norgan fuera de los muros del asentamiento representan un riesgo grave para los exploradores. Los guerreros beorcanos atacan a todos los que se acercan a sus hogueras humeantes, mientras que el Gigante Norgan puede enterrar a los adversarios en hielo con un solo aliento. Estos enemigos suelen guardar reliquias poderosas, mientras que otros adversarios temibles como el dragón de hielo Fimbl poseen reliquias de un potencial aún mayor. La confrontación no es el único camino hacia el poder, ya que los Arisen de mirada aguda suelen ver recompensada su curiosidad al investigar los asentamientos y cuevas abandonados de la región. Freki, el lobo huargo residente del Asentamiento Norgandiano, también puede ayudar a guiar a los Arisen hacia el botín a cambio de un precio.

Tasación de reliquias

Las reliquias recogidas por el Arisen solo tendrán su verdadero potencial desbloqueado tras ser evaluadas por la matrona del Asentamiento Norgandiano, Jiera. Aunque ciertas reliquias puedan parecer similares al principio, su forma final puede variar mucho. Las armas y armaduras obtenidas mediante la evaluación no solo ofrecerán estadísticas aumentadas según la rareza de la reliquia original, sino que también pueden otorgar nuevas habilidades o refinar destrezas que ya poseían el Arisen y su Peón.

Detalles del producto

La tan esperada expansión Dark Arisen para Dragon’s Dogma™ 2 se lanzará para PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 9 de octubre de 2026. Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, que contiene contenido tanto de Dragon’s Dogma 2 como de la expansión Dark Arisen , también llegará por primera vez a Nintendo Switch™ 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam en la misma fecha. El Norgan Fashion Set – Northern Tire estará disponible como bono de reserva, al que se podrá acceder desde el almacenamiento dentro del juego en el lanzamiento.