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NIU y Razer anuncian una alianza estratégica para llevar la cultura gaming a la movilidad urbana

Munich, a 2 de Septiembre de 2026 — NIU Technologies (NASDAQ: NIU), uno de los principales proveedores mundiales de movilidad eléctrica inteligente y Razer, la marca de estilo de vida líder para *gamers*, anunciaron hoy una colaboración que traslada el distintivo lenguaje de diseño de Razer al ámbito de la movilidad urbana. Esta colaboración se estrena con la FQiX x Razer Special Edition, que combina la experiencia de NIU en movilidad inteligente con el icónico lenguaje de diseño de Razer para ofrecer tecnología, capacidad de expresión y sentido de comunidad a los usuarios.

Dos marcas. Una frecuencia.

Durante más de una década, NIU ha redefinido la movilidad urbana mediante la creación de vehículos eléctricos de dos ruedas inteligentes y conectados para usuarios que exigen más. Razer ha construido una comunidad global en torno a la cultura del *gaming*, el rendimiento, la precisión y una estética reconocible al instante.

La edición especial FQiX x Razer representa el punto de encuentro entre estas dos comunidades. NIU aporta la ingeniería, la conectividad inteligente y la plataforma de movilidad en las que confían los usuarios, mientras que Razer contribuye con su icónico lenguaje de diseño y una comunidad global de *gamers* que exigen lo mejor, tanto dentro como fuera de la carretera.

«La edición especial FQiX x Razer marca una nueva dirección de diseño para NIU, una que conecta directamente con la próxima generación de usuarios», afirmó Sieghart Michielsen, director de operaciones internacionales de NIU Technologies. «Nuestra plataforma está más que probada y nuestra conectividad es líder en su categoría; al combinar esto con la estética icónica de Razer, ofrecemos a los usuarios algo inédito en el mercado: un vehículo que brinda una relación calidad-precio excepcional sin renunciar al estilo ni a la tecnología».

«En Razer, siempre buscamos colaboraciones con marcas que reflejen los mismos valores que defendemos: ideas audaces, innovación, rendimiento y una conexión profunda con nuestra comunidad. NIU comparte nuestra pasión por superar límites y crear experiencias que son, a la vez, funcionales y expresivas. Esta colaboración nos permite llevar el estilo de vida distintivo y el ADN de diseño de Razer a una nueva categoría, extendiendo la cultura que tanto gusta a nuestra comunidad desde su configuración de juego hasta la forma en que se desplazan en su vida urbana cotidiana«, afirmó Addie Tan, directora global de la división Lifestyle de Razer.

Rendimiento y tecnología

La edición especial FQiX x Razer ofrece una experiencia de conducción única: silenciosa, suave e inmediata, tal como solo la propulsión eléctrica lo permite.

La ingeniería de NIU ofrece una experiencia de conducción conectada basada en la movilidad inteligente. Gracias a la arquitectura NIU Link Crown, los usuarios pueden acceder a datos de conducción y navegación a través de la pantalla TFT de 5 pulgadas, reproducir música mediante la integración de altavoces Bluetooth y mantenerse protegidos gracias al sistema de localización GPS y a las funciones antirrobo integrados.

El vehículo ofrece una autonomía de hasta 110 km y cuenta con una batería resistente al agua (clasificación IPX7) con una capacidad energética total de hasta 4.032 Wh. La edición especial FQiX x Razer también incorpora elementos de diseño inspirados en Razer en todo el vehículo, trasladando la estética característica de la marca a una nueva categoría más allá del hardware de gaming tradicional.

Detalles de la preventa

A partir del 2 de septiembre de 2026, la edición especial FQiX x Razer estará disponible para reserva online en exclusiva en Europa hasta el 11 de octubre de 2026. Disponible en versiones L1e y L3e, esta edición especial se adapta a conductores de distintas categorías de licencia. Los clientes que realicen la reserva disfrutarán de entrega prioritaria; el envío de las primeras unidades está previsto para el cuarto trimestre de 2026. Cada reserva incluye una mochila Razer Rogue V4 Gaming sin coste adicional.