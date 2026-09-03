MY HERO ACADEMIA: All’s Justice da la bienvenida a Izuku Midoriya Overlay Full Style

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡El futuro símbolo de la paz alcanza un nuevo nivel! El Overlay Full Style de Izuku Midoriya se une a MY HERO ACADEMIA: All’s Justice como el tercer DLC de personaje del pase de temporada, aportando sus últimas habilidades y su inquebrantable determinación para proteger a los demás a cualquier precio.

Aprovechando el poder de One For All a un nuevo nivel, Izuku Midoriya Overlay Full Style se lanza a la batalla con un arsenal de técnicas devastadoras, entre las que se incluyen Cadena Negra y Delaware Smash. Los jugadores pueden desatar ataques explosivos, encadenar potentes combos y experimentar el estilo de lucha más avanzado de Deku hasta la fecha.

El estilo de Izuku Midoriya Overlay Full Style ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Los jugadores que tengan la Edición Deluxe, la Edición Ultimate o el Pase de temporada del juego obtendrán acceso automáticamente a este nuevo personaje. El DLC 3 también estará disponible para Nintendo Switch 2 una vez que se lance la versión para Nintendo Switch el 4 de septiembre de 2026.

El tráiler también incluye una hoja de ruta en la que se detallan los próximos DLC de pago y las actualizaciones de contenido gratuitas.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. La versión para Nintendo Switch 2 saldrá a la venta el 4 de septiembre de 2026. Para más información sobre MY HERO ACADEMIA: All’s Justice