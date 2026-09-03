The Blood of Dawnwalker llega hoy 3 de septiembre

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Rebel Wolves, junto con Bandai Namco Entertainment, ha compartido el tráiler oficial de lanzamiento de The Blood of Dawnwalker, un juego RPG de acción de fantasía oscura y mundo abierto ambientado en la Europa del siglo XIV. El primer capítulo de la saga de Coen comenzará el 3 de septiembre, cuando el juego llegue a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Un nuevo tráiler repleto de acción recuerda a los jugadores lo que les espera en su viaje por valle de Sangora, donde se enfrentarán a Brencis, un tiránico señor vampiro.

“Todos los que formamos parte de Rebel Wolves estamos contando los días que faltan para el lanzamiento de nuestro primer juego. Estamos deseando que llegue el momento en que los jugadores se adentren en valle de Sangora y se encuentren cara a cara con Brencis y su banda de vampiros. También esperamos que el tráiler de hoy anime a aún más jugadores a visitar nuestro stand en gamescom, en el pabellón 6.1 y a probar nuestro juego”, afirma Konrad Tomaszkiewicz, director del juego y cofundador de Rebel Wolves.

¡Mira el tráiler oficial de lanzamiento!

“Todos los que formamos parte de Rebel Wolves estamos contando los días que faltan para el lanzamiento de nuestro primer juego. Estamos deseando que llegue el momento en que los jugadores se adentren en valle de Sangora y se encuentren cara a cara con Brencis y su banda de vampiros. También esperamos que el tráiler de hoy anime a aún más jugadores a visitar nuestro stand en gamescom, en el pabellón 6.1 y a probar nuestro juego”, afirma Konrad Tomaszkiewicz, director del juego y cofundador de Rebel Wolves.

El 3 de septiembre, los jugadores se adentrarán en el oscuro mundo de The Blood of Dawnwalker para escribir la historia de Coen, un joven que se convirtió en crepuscular: humano de día y vampiro de noche. En el mundo creado por Rebel Wolves, cada decisión tiene consecuencias que influyen directamente tanto en la jugabilidad como en la historia. En un mundo asolado por guerras, plagas y rebeliones bajo el dominio de vampiros despiadados, nada es nunca realmente blanco o negro.

The Blood of Dawnwalker es un juego RPG de acción de mundo abierto ambientado en el evocador escenario de los Cárpatos. Esta tierra no solo está llena de hermosos paisajes, sino también de mitos, creencias y misterios ocultos en sus bosques, capillas al borde del camino y ruinas antiguas. Desde el primer momento, el juego ofrecerá a los jugadores la libertad de explorar el mundo a su propio ritmo, descubrir misiones, hallar puntos de interés y buscar secretos, misterios y tesoros que esperan ser descubiertos.

Y esto es solo el principio. Rebel Wolves ya ha revelado que las próximas entregas de la saga Dawnwalker llevarán a los jugadores a nuevas épocas y culturas, cada una con su propio escenario y su propia experiencia.

The Blood of Dawnwalker, el primer juego de Rebel Wolves, se ha desarrollado con Unreal Engine 5 y lo publica Bandai Namco Entertainment. El juego saldrá a la venta el 3 de septiembre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Ya se pueden realizar reservas en todas las plataformas, y los jugadores pueden añadir el juego a su lista de deseos. Para más información, visita la página web oficial.