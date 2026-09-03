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En IFA Berlín 2026, Anker Innovations unifica sus cinco marcas bajo un único nombre: Anker

Anker Innovations reúne sus cinco marcas, Anker, eufy, soundcore, SOLIX y eufyMake, bajo un único nombre: Anker. Los productos se organizan en dos grupos: Anker For You y Anker Home

Anuncia la apertura de su primera tienda independiente Anker en Berlín, presenta Anker MindBase, un hub de IA local para el hogar, una línea de audio ampliada con su chip propietario de IA THUS™, y nuevos productos de carga, energía para el hogar, robótica y mucho más

Casi 15 años después de vender su primer producto de carga, Anker Innovations ha anunciado hoy, en el marco de IFA Berlín, que sus cinco marcas se unifican bajo un único nombre: Anker. La compañía también ha anunciado la apertura de su primera flagship en Berlín y nuevos productos de carga, audio, seguridad para el hogar, robótica y energía para el hogar.

Anker: una marca unificada para la próxima era

Desde su fundación en 2011, Anker ha pasado de ser una empresa de carga a una compañía global de tecnología de consumo con más de 200 millones de clientes en más de 180 países. En el camino, creó marcas especializadas para acelerar su desarrollo en categorías distintas: Anker para la carga, eufy para el hogar inteligente, soundcore para audio y entretenimiento, SOLIX para la energía y eufyMake para herramientas creativas. Cada una construyó una base sólida de usuarios, y ese éxito es lo que hace posible este paso.

A medida que la IA, la robótica, la computación local y los sistemas conectados acercan tecnologías que antes estaban separadas, los límites entre esas categorías están desapareciendo. Anker reúne sus productos y tecnologías bajo una sola marca para responder a esta evolución.

«Las marcas por categoría tenían sentido cuando las categorías estaban separadas y ya no lo están», afirmó Steven Yang, fundador y CEO de Anker Innovations. «Una marca, una promesa: Ultimate Innovation, ahora unificada en todo lo que diseñamos».

La consolidación también concentra la inversión de marca de la compañía. Anker ha estado construyendo cinco marcas a la vez, en cada mercado y frente a cada competidor. Una sola marca pone esa inversión detrás de un único nombre.

En este contexto, Anker presentará sus productos en dos grupos. Anker For You es la tecnología que te acompaña durante el día y abarca carga, audio, salud personal y herramientas creativas. Por otro lado, Anker Home es el hogar que se cuida solo y abarca seguridad para el hogar, robótica y energía para el hogar.

El cambio será gradual y los nuevos productos lideran la transición a la marca Anker y los productos existentes migrarán con el tiempo. La cobertura de garantía, la atención al cliente y el servicio permanecen sin cambios.

Anker abre su primera tienda independiente en Berlín

En la tienda, todo lo que fabrica Anker está organizado en torno a la vida real y no por categoría de producto. Los productos de Anker normalmente se venden en secciones separadas en el comercio minorista y, hasta ahora, bajo nombres de marca separados. El personal de Anker mostrará los productos a través de un uso real para que cada cliente pueda ver una cámara y un robot aspirador funcionando juntos como una única configuración en lugar de tres experiencias separadas.

La tienda está organizada tal como Anker presenta ahora sus productos: Anker For You, la tecnología que te acompaña durante el día, y Anker Home, el hogar que se cuida solo. La compañía planea abrir tiendas adicionales, cuyas ubicaciones y fechas se anunciarán próximamente.

Soluciones de carga: tres productos diseñados para gestionar la energía, además de suministrarla

El Anker MagGo Power Bank Pro 2 es el power bank inalámbrico más rápido y con mayor capacidad de refrigeración del mundo, el primer power bank magnético con ventilador de refrigeración integrado, certificado por SGS. Con carga inalámbrica magnética Qi2.2 de 25 W, lleva un iPhone 17 Pro al 50% en 25 minutos y se recarga al 80% en 52 minutos. Un algoritmo de ventilador patentado, conductos de aire duales y disipación de calor con grafeno lo mantienen por debajo de 36ºC durante toda la carga, y una pantalla inteligente muestra en tiempo real la potencia, la temperatura y el tiempo restante. Disponible en Amazon* por €109.99 desde el 7 al 16 septiembre. La promoción de lanzamiento incluye de regalo el cargador Anker Nano Charger 45W (solo 100 unidades).

El Anker Laptop Charger Pro reconoce el modelo de portátil conectado y gestiona la salud de su batería, con un reconocimiento del 100% para Macs y más del 90% para dispositivos Windows. El modo Care aplica una curva de carga dedicada y un límite de carga del 80% para prolongar la vida útil de la batería en más de un 40%, mientras que la app de escritorio ofrece actualizaciones OTA e informes mensuales sobre el estado de la batería. El cargador Max GaN de 100 W alcanza la carga completa en 55 minutos y es un 38% más pequeño que el cargador de 96 W de Apple. No disponible próximamente en España.

La Anker MagStand Charging Station reemplaza tres cargadores de mesita de noche por un solo dispositivo, combinando una base magnética Max de 25 W, un cable retráctil y un puerto USB-C oculto. La carga Qi2 de 25 W con refrigeración activa lleva un iPhone 17 Pro al 50% en 22 minutos, mientras que el modo Care dosifica la carga nocturna para terminarla cerca de tu alarma. La estación muestra en tiempo real la potencia, la temperatura y el tiempo hasta la carga completa, y añade protectores de pantalla personalizados conectados a la app. No disponible próximamente en España.

Soluciones de audio: una nueva gama de auriculares y audífonos con chip de IA THUS™

En mayo, Anker presentó su chip de IA THUS™, un chip Neural-Net Compute-in-Memory que ejecuta el procesamiento de IA en el dispositivo.

Los nuevos Anker soundcore AeroClip 2 Pro incorporan el chip en un formato de clip sobre la oreja con una calidad de llamadas líder en su categoría, y añaden grabación de voz con IA, capaz de registrar reuniones, llamadas e interacciones para, posteriormente, transcribir y resumir conversaciones de forma concisa. El modelo AeroClip 2 comparte chip y formato. Llegan con un precio recomendado de 179,99 € que llegaran el 22 de septiembre en Amazon* o en la web.*

Los auriculares de diadema Anker soundcore Space 2 Pro ofrecen la misma calidad de llamadas líder en su categoría gracias al chip THUS, sus micrófonos y sensores integrados, con 30 horas de autonomía con ANC y 60 horas con ANC apagado, y además de almohadillas suaves que los mantienen cómodos durante todo el día. Su lanzamiento está fijado para el 22 de septiembre, por 199,99 € en Amazon *o en la web.*

Los auriculares in-ear Anker soundcore Liberty Buds 2 cuentan con un conjunto de 8 sensores para llamadas nítidas, mientras que los drivers de 9,2 mm ofrecen un audio detallado para música y video. Llegan también el 22 de septiembre por 149,99 €. Disponibles en Amazon*y en la web.*

Del 4 al 21 de septiembre, como promoción especial de lanzamiento los usuarios que se registren en la landing page de la campaña entrarán en el sorteo exclusivo para ganar uno de ellos, Anker soundcore Aeroclip 2, Anker soundcore Liberty Buds 2 o Anker soundcore Space 2 Pro, con soundcore Care incluido en Aeroclip 2 y Liberty Buds 2.

Anker y el cuidado y la higiene del sueño en audio

Anker se ha convertido en una de las marcas de auriculares para dormir más populares del mundo, y hoy amplía esa línea con nuevos auriculares y sus primeros altavoces de mesita de noche.

Los Anker soundcore Sleep 4 y Anker Sleep 4 Pro parten de generaciones anteriores de auriculares para dormir, bloquear el ruido y ayudar a los usuarios a conciliar y mantener una buena higiene del sueño. El Sleep 4 Pro añade el primer sistema Track-Assess-Adjustment del mundo, que monitorea PPG, frecuencia cardíaca y HRV mientras utiliza el audio dinámico basado en datos BioSync™ para ajustar el contenido de audio y ayudar a cada usuario a encontrar sus sonidos de sueño más efectivos. Un estuche de carga con pantalla táctil y carga inalámbrica permite configurar una alarma, reproducir sonidos relajantes y consultar información sin usar el teléfono. Los Sleep 4 llegan a mediados de octubre a España, y la versión Pro, en enero del próximo año.

Los SleepLab y SleepLab Pro presentan el primer modelo de la marca en altavoces de mesita de noche enfocados en el sueño. SleepLab reproduce música y sonidos para dormir, e incorpora una luz nocturna tenue y una alarma para crear un entorno adecuado para el descanso. El SleepLab Pro utiliza un radar de 60 GHz para una detección precisa del sueño, registrando la frecuencia cardíaca y la respiración y analizando las cuatro etapas del sueño, para luego reproducir audio personalizado que ayuda a los usuarios a conciliar y mantener el sueño, sin auriculares, anillo ni monitor. No disponible próximamente en España.

Soluciones para un hogar 360: cámaras de seguridad, robot aspiradores y robot cortacésped

Una de las novedades que llegan a España es su nueva cámara de seguridad eufyCam C37 4K Edition, que ofrece una cobertura de 360° que ayuda a eliminar los puntos ciegos. Gracias al seguimiento con IA y a la rotación motorizada de la lente (paneo e inclinación, PTZ), la cámara reencuadra automáticamente la escena y mantiene al sujeto centrado, de modo que un único dispositivo hace el trabajo que antes requería varias cámaras fijas. La instalación deja de estar condicionada por la ubicación del enchufe. Sus paneles solares desmontables de 3 W se pueden orientar de forma independiente hacia el sol, mientras la cámara apunta a la zona que se quiere controlar.

El resultado es una carga continua, 24 horas al día, sin necesidad de mantenimiento. Por la noche, la visión en color 2K, con un 77 % más de píxeles que en 1080p, y un foco integrado permiten distinguir rostros, matrículas y colores de ropa incluso en oscuridad total.

La inteligencia del sistema crece al conectarlo a HomeBase Mini, que centraliza en una sola app la gestión de hasta cuatro cámaras y desbloquea funciones como el reconocimiento facial, un procesado de IA más rápido, el seguimiento entre dispositivos y el almacenamiento ampliable. Todo ello bajo un modelo sin cuotas mensuales y con grabación local cifrada con seguridad de nivel bancario en microSD de hasta 1 T, (vendidas por separado).

Disponible a un precio de 139,99 € a partir del próximo 15 de septiembre en Amazon* y en la web.*

El Anker eufy Robot Vacuum Omni E35 ofrece una limpieza profunda que se traduce en un hogar más saludable. Construido con estándares de grado bebé, ha obtenido la certificación TÜV como «Robot de limpieza materno-infantil» por su eliminación de bacterias, bajo nivel de ruido, rendimiento de limpieza y capacidades de autolimpieza. El Omni E35 está equipado con el rodillo de fregado autolimpiante HydroJet 2.0 y una potencia de succión duradera de 35.000 Pa para eliminar polvo, suciedad, ácaros y residuos incrustados en las alfombras. No disponible próximamente en España.

El Robot Lawn Mower S2 Max es el primer robot cortacésped de la compañía desarrollado íntegramente de forma interna, con el objetivo de llevar robótica e IA más avanzadas al cuidado del césped. Es totalmente autónomo, sin cables perimetrales ni RTK, e introduce un verdadero corte de borde a borde con un brazo de corte extensible automático. El S2 Max cuenta con tracción total, afronta pendientes de hasta el 80% (38 grados) y puede mapear y cortar hasta 15.000 m2. Se lanza en mayo de 2027 en Europa.

El Anker SOLIX Solarbank Max es el primer sistema de almacenamiento de energía enchufable del mundo que iguala las especificaciones de las baterías para el hogar, con 10 kW de entrada solar, 7 kWh de capacidad (ampliable a 42 kWh) y 3.500 W de salida AC. El Solarbank Max reduce los costes de instalación hasta un 80% y el periodo de amortización hasta 2,6 años. Su sistema Plug-in Power 2.0 permite a un electricista certificado adaptar una toma de corriente e instala la unidad el mismo día para alimentar todo el hogar, mientras que un sistema de gestión de energía impulsado por IA registra más de 870 tarifas eléctricas dinámicas y almacena o vende la energía solar en el momento adecuado. No disponible próximamente en España.

La gran novedad. Anker MindBase™, IA local para un hogar totalmente autónomo

Anker también presentó Anker MindBase™, un hub de IA local y la respuesta de Anker para dar vida a un hogar verdaderamente autónomo. Conecta los dispositivos inteligentes de un hogar, ejecuta la IA que toma decisiones localmente y almacena los datos del hogar localmente, todo en un único sistema. MindBase se construye sobre tres capacidades clave: conexión, inteligencia local y memoria.

EasyOmni™ Link conecta dispositivos Anker y productos compatibles con Matter de otras marcas en un solo sistema para el hogar, funcionando junto con Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant y Home Assistant. TrueSmart™ Agent aporta inteligencia local a MindBase mediante agentes de IA dedicados diseñados para distintas áreas del hogar. Estos agentes se ejecutan en la tarjeta de cómputo AI Core integrada. Entre los ejemplos se incluyen el agente de almacenamiento conectado a la red (NAS) y el agente de seguridad. EverSafe™ Memory ofrece hasta 48 terabytes (TB) de almacenamiento local ampliable, manteniendo las fotos familiares, grabaciones y otros datos del hogar dentro de casa.

El primer producto impulsado por MindBase es el Anker MindBase™ Security Kit. La próxima Anker eufy TrackLight™ Cam S1 cuenta con una luz de seguimiento automático y una cámara telefoto 4K, lo que ayuda al sistema a rastrear y responder a las personas que se acercan. La Video Doorbell S4 ofrece una vista panorámica de 180 grados, eliminando los puntos ciegos. Además de una gama de sensores de entrada y movimiento, Smart Security Shield utiliza un radar dual avanzado de 180 grados para detectar el movimiento de extraños, mientras que la tecnología DSKey permite a Smart Security Shield identificar a amigos y familiares reconocidos desde una distancia de hasta 30 metros. No disponible próximamente en España.

MindBase está diseñado para funcionar con muchas cámaras y dispositivos de seguridad Anker eufy existentes. Para los usuarios actuales de HomeBase S380, las grabaciones existentes pueden transferirse sin problemas al nuevo hub MindBase.

El Anker MindBase Security Kit se lanza a finales de este año, con precios que se anunciarán más cerca de su disponibilidad. Anker eufy Security también presentó el NVR Security System E50, la Video Doorbell S4, la Window Camera E10 y el Fall Detection Sensor.

Anker entra en la salud auditiva

Anker también anunció que entra en el campo de la salud auditiva, comenzando con audífonos impulsados por su chip propietario de IA THUS™ y aprovechando la reducción de ruido, la larga autonomía y la carga rápida desarrolladas en sus auriculares. Se ofrecerán más detalles en los próximos meses.