Gran trailer de Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida disponible en Netflix y Youtube

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Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida ya puede verse en Netflix y estará disponible más tarde en nuestro canal oficial de YouTube y en el sitio web de Grand Theft Auto VI, el 27 de agostro 9 p. m. (ET).

Hoy es el dia y llega el primer tráiler del esperadísimo Grand Theft Auto VI (GTA 6) ha revolucionado el mundo gamer, que llevan 13 años esperando la continuación de esta saga de videojuegos, que no ha sacado una edición nueva desde 2013, cuando la compañía desarrolladora, Rockstar, lanzó el GTA V.

Rockstar anunció en febrero de 2022 que preparaba la nueva entrega del popular videojuego de acción y aventura sobre robo de coches de la que lanzó el primer juego en 1997

Es una de las sagas más vendidas de los videojuegos, con más de 470 millones de unidades, de las que unos 230 millones corresponden al V. Y se espera que esta bata récords.

Os dejamos el primer tráiler del juego, que muestra casi 27 minutos de contenido, ha superado los 6 millones de visionados en el canal oficial de YouTube de Rockstar donde llevan mas de 13 millones de visualizaciones en Youtube

Con imágenes capturadas íntegramente in-game en PlayStation 5, esta mirada extendida a Grand Theft Auto VI presenta la evolución más grande e inmersiva de la saga hasta la fecha; disponible el 19 de noviembre en PlayStation 5 y XBOX Series X|S.

Vice City, EE. UU.

Jason y Lucía siempre han sabido que las cartas estaban en su contra, pero cuando un golpe que parecía fácil sale mal, se ven atrapados en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leónida, y obligados a depender más que nunca el uno del otro si quieren salir con vida.

Grand Theft Auto VI ya está disponible para reservar en todo el mundo. Visita rockstargames.com/VI para reservarlo ahora.

La reservas comenzaron del 25 de junio, incluyendo Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition , que amplía la experiencia GTA más profunda e inmersiva hasta la fecha con una colección exclusiva de vehículos, armas, ropa y acción premium que se entrelazan en todos los aspectos de la historia de Jason y Lucia.

Grand Theft Auto VI es una experiencia para un jugador, que llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Todas las reservas y compras de Grand Theft Auto VI realizadas antes del 20 de noviembre recibirán el Vintage Vice City Pack, una colección de objetos que evocan la época dorada de la escena nocturna.

Los jugadores que reserven la versión digital de Grand Theft Auto VI podrán comenzar la precarga el 12 de noviembre para asegurarse de poder jugar en el lanzamiento el 19 de noviembre. La versión física de Grand Theft Auto VI, que incluye un código de descarga dentro de la caja, estará disponible a partir del 12 de noviembre para facilitar la precarga.

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