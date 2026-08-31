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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado el lanzamiento de CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS (OLIVER Y BENJI). El título supone el regreso de la popular serie con su mecánica de juego “Super Action Football”, en la que los jugadores compiten utilizando habilidades superpotentes inspiradas en el anime. Tsubasa Ozora vuelve a representar a Japón en su enfrentamiento contra selecciones nacionales, entre las que se encuentran algunas de las principales potencias futbolísticas del mundo, en el camino hacia el reñido Campeonato Mundial Juvenil. El juego ya está disponible en las ediciones Standard, Deluxe y Ultimate para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

¡Prepárate para el saque inicial con el tráiler de lanzamiento de CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS (OLIVER Y BENJI)

El gameplay de CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS (OLIVER Y BENJI) recupera la mecánica futbolística de “Super Action” tan frenética de la serie, con gráficos mejorados y nuevos movimientos superpotentes, añadiendo más de 150 movimientos nuevos y escenas cinemáticas que destacan las habilidades especiales. El juego incluye un nuevo sistema que enfrenta al portero con el tirador, en el que los jugadores atacan y contrarrestan los tiros y paradas característicos de los personajes de la serie de anime en secuencias que te dejarán boquiabierto. Los pases, los regates, las entradas y los disparos a puerta combinan tácticas futbolísticas probadas con potentes técnicas inspiradas en cada personaje y sus habilidades especiales. Como guiño a los fans de la saga, el compositor Tadayoshi Makino regresa con más de 80 nuevas canciones para esta secuela.

CAPTAIN TSUBASA 2 WORLD FIGHTERS (OLIVER Y BENJI) ya está disponible en las ediciones Estándar, Deluxe y Ultimate para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

Para más información sobre CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe por favor visite: https://es.bandainamcoent.eu/