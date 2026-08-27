Llegan a Xbox Game Pass: Resonance: A Plague Tale Legacy, Vapor World: Over the Mind, Blood Dungeon y más.

XBOX ha anunciado los nuevos títulos que llegarán a Game Pass este mes para consola, PC, dispositivos handheld y la nube, entre los que se incluyen juegos como: Resonance: A Plague Tale Legacy, Vapor World: Over the Mind, Blood Dungeon y muchos más.

Semana del 17 de agosto :

Semana del 24 de agosto :

En caso de que te lo hayas perdido, Wolfenstein 3D también se ha añadido recientemente a Game Pass:

Para obtener más información sobre los nuevos juegos que se incorporan a XBOX Game Pass, las actualizaciones de los títulos y las ventajas in-game que estarán disponibles este mes para los suscriptores de XBOX Game Pass, consulta nuestra publicación en XBOX Wire.

¡Tenemos más juegos para ti desde el primer día (incluido uno que quizás viste en nuestro XBOX Games Showcase este verano)! Toma tu mando o ratón y ¡a jugar!

Disponible hoy

Egging On (Cloud, XBOX Series X|S, portátil y PC) – 18 de agosto.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Este juego es de alto riesgo. Acepta el reto de ser un huevo real y frágil. Escapa del gallinero y salta, rueda y trepa a través de una tienda de la granja, una fábrica y otros entornos peligrosos. Con determinación, tal vez logres alcanzar tu libertad.

Muy pronto

Vapor World: Over the Mind (Avance del juego) (Nube, consola y PC) – 19 de agosto

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! Perdido en la oscuridad, un chico atrapado en un sueño retorcido, sin salida. Vapor World: Over The Mind es un juego de plataformas narrativo al estilo Souls, centrado en el combate de desvío. Desciende a una mente destrozada en busca de recuerdos perdidos. Enfréntate al oscuro y hermoso mundo nacido del dolor y el arrepentimiento.

BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 19 de agosto.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Disfruta de un juego de acción roguelite ambientado en el universo de BlazBlue, con impresionantes gráficos 2D, un combate elegante y controles precisos y fluidos. Platinum Games se une a la batalla con una importante actualización de contenido gratuita para BlazBlue Entropy Effect X , ya disponible en Xbox Series X|S.

Relooted (Cloud, XBOX Series X|S y PC) – 19 de agosto.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Recupera auténticos artefactos africanos de museos occidentales en este juego de atracos con temática afrofuturista. Recluta miembros para tu equipo, planea rutas de escape, consigue la valiosa carga y escapa de allí lo más rápido posible.

Isla de Arena Estelar (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 20 de agosto.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Regresa al apacible abrazo de la Isla Arena Estelar. Aquí, sumérgete en un estilo de vida pastoral sereno: días tranquilos compartiendo momentos con adorables capibaras, gatos y perros, disfrutando de la emoción de una pesca abundante, explorando el místico Bosque Iluminado por la Luna o simplemente deleitándote con la belleza virgen de la isla.

DropShot de Aerial Knight (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 25 de agosto.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

DropShot de Aerial Knight es un juego de carreras FPS de alta velocidad y estilo visual donde controlas a Smoke Wallace. De niño, fue mordido por un dragón radiactivo, lo que le tiñó la piel de púrpura y le otorgó la capacidad de disparar balas con las yemas de los dedos. Compite contra rivales, lucha contra dragones, dispara con precisión y luce espectacular al aterrizar.

Blood Dungeon (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 25 de agosto.

Game Pass Ultimate, PC Game Pass.

¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! De los creadores de Nidhogg llega un juego de plataformas 2D de supervivencia. Tendrás que usar el parkour para recorrer mazmorras peligrosas, esquivar monstruos y recolectar sangre y potenciadores. Sobrevive a cada partida, lleva los huesos que hayas conseguido a la Tienda de Huesos y hazte más fuerte. Completa misiones para desbloquear mejoras, arenas, aspectos y mucho más.

Resonance: A Plague Tale Legacy (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 27 de agosto.

Game Pass Ultimate, PC Game Pass.

¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! Acompaña a Sophia en su viaje a la Isla del Minotauro, donde se enfrentará a pruebas mortales, recorrerá senderos peligrosos y resolverá acertijos, todo mientras lucha y se mantiene un paso por delante del ejército que la persigue. Pero el verdadero desafío la espera, ya que la aterradora criatura oculta tras el mito pronto resonará en ella.

Young Suns (Nube, Consola y PC) – 31 de agosto.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Young Suns, que se lanza con la versión 1.0 completa del juego, es un simulador de vida narrativo ambientado en Júpiter tras una revolución exitosa. Explora planetas fantásticos, ruinas abandonadas y estaciones reconvertidas con una tripulación de hasta tres amigos o en solitario. ¡Ayuda a los amables ciudadanos de Júpiter a reconstruir!

Shelldiver (Nube, Consola y PC) – 1 de septiembre

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

¡Todos a bordo del submarino! Shelldiver es un juego incremental sobre una tortuga que pesca medusas y las vende en su pequeña tienda. Ayuda a nuestra veterana protagonista a mejorar su equipo, explorar diversos biomas y profundidades oceánicas, y ayudar a la población local de tortugas, ¡quizás justo después de una merecida siesta!

Por si te lo perdiste

Wolfenstein 3D (Nube, Consola y PC) – 12 de agosto

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Ya disponible en Xbox Series X|S y juegos en la nube! La Segunda Guerra Mundial asola el mundo. Los nazis planean crear un ejército mutante imparable. Eres William «BJ» Blazkowicz, el agente de mayor confianza de los Aliados. En una misión para robar los planos secretos, fuiste capturado y encarcelado. Ahora, un golpe de suerte te da la oportunidad de escapar, pero un laberinto de pasadizos y nazis con gatillo fácil se interponen en tu camino.

Beneficios dentro del juego

Once Human (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 25 de agosto.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass.

Once Human es un juego multijugador de supervivencia en mundos extraños. Desbloquea tu avatar exclusivo para consola y un Meta Pass mensual. ¡Disfruta de cofres del tesoro diarios, múltiples desafíos cosméticos, cupones de descuento y potenciadores de XP del Pase de Batalla en Once Human !

World of Tanks Modern Armor – Paquete de XP Stock (Nube, Consola y PC) – 1 de septiembre

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential y PC Game Pass

Mantente a la vanguardia con este paquete exclusivo, diseñado especialmente para los suscriptores de Game Pass. ¡Está repleto de poderosas recompensas que te ayudarán a superar incluso los desafíos más difíciles!

Esto es lo que encontrarás en este paquete:

Björn Larsen, comandante 3D

4 potenciadores de XP de comandante (10)

Salida el 31 de agosto

Los siguientes juegos pronto dejarán de estar disponibles en Game Pass. ¿No quieres que se acabe la diversión? ¡Ahorra en estos juegos ahora antes de que desaparezcan de Game Pass!

El tesoro de otro cangrejo (Nube, consola y PC)

Soy tu bestia (Nube, consola y PC)

Neon Abyss (Nube, Consola y PC)

Un puesto de avanzada solitario (Nube, consola y PC)

The Witcher 3: The Wild Hunt – Edición Remasterizada (Cloud y Consola)

Salida el 6 de septiembre