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EA SPORTS FC™ ICONOS: LAS ÚLTIMAS LEYENDAS DEL FÚTBOL SE UNEN A LA CLASE DEL 27

EA SPORTS FC celebra la Clase del 27, rindiendo homenaje a una nueva generación de ICONOS y a los momentos decisivos que los y las consagraron.

EA SPORTS FC™ da la bienvenida a los ICONOS de la Clase del 27 a EA SPORTS FC™ 27 y al elenco de ICONOS masculinos de EA SPORTS FC™ Mobile, celebrando a leyendas del fútbol a través de los momentos decisivos que transformaron carreras extraordinarias en legados icónicos. Esta nueva clase abarca varias generaciones y rinde homenaje a jugadores y jugadoras cuyas actuaciones y logros inolvidables cautivaron a los aficionados y les hicieron merecedores de un lugar entre los inmortales del mundo del fútbol.

Entre los nuevos integrantes de la Clase del 27 se encuentran Sergio Agüero, Christine Sinclair, Raphäel Varane y Pepe, que ocupan su lugar entre los ICONOS del fútbol en EA SPORTS FC. A ellos se unen Lúcio y Yaya Touré, cuyas celebradas carreras reciben ahora el reconocimiento de ICONO tras su etapa como Héroes.

Para los aficionados de LALIGA EA SPORTS, esta nueva Clase del 27 incluye además tres nombres especialmente reconocibles. Raphaël Varane, cuya solidez y elegancia en defensa le llevaron a conquistar el Mundial con Francia en 2018; Sergio Agüero, eterno referente del Atlético de Madrid y protagonista de uno de los desenlaces más inolvidables de la Premier League; y Pepe, pieza clave de la histórica conquista de la UEFA EURO 2016 por parte de Portugal, se unen ahora al selecto grupo de leyendas de EA SPORTS FC™. Los tres estarán disponibles como ICONOS en EA SPORTS FC™ 27 y EA SPORTS FC™ Mobile, aportando sus momentos más emblemáticos, su liderazgo y un palmarés de primer nivel al terreno de juego.

“Ser nombrado ICONO de EA SPORTS FC significa muchísimo para mí», declaró Pepe. “Siempre jugué con intensidad, pasión y total compromiso cada vez que pisaba el terreno de juego. Al mirar atrás y recordar ese camino, es un orgullo ver que mi carrera pasa a formar parte del legado de ICONOS de FC”.

«Ser la primera canadiense nombrada ICONO de EA SPORTS FC es un honor increíble», afirmó Christine Sinclair. «Ganar el primer gran título internacional de Canadá era algo por lo que habíamos trabajado durante mucho tiempo, y ver lo que significó para el fútbol femenino en nuestro país nos llenó de orgullo. Que ese momento forme parte de mi historia como ICONO y, con suerte, inspire a la próxima generación significa mucho para mí».

Los ICONOS, consagrados en la historia de este deporte, renacen en EA SPORTS FC™. Vive una autenticidad sin igual mientras algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos se unen a las superestrellas actuales en EA SPORTS FC™ 27, con más de 21.000 jugadores de más de 800 clubes y selecciones nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas.

Quienes reserven EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Edition o Ultimate Plus Edition antes del 31 de agosto podrán conseguir uno de los 18 nuevos ICONOS de la Clase del 27 o leyendas que regresan* para su Football Ultimate Team™, con un pack de jugador ICONO Internacional intransferible de 85+ de valoración general.

Desde goles decisivos en el último minuto hasta fichajes que marcaron una época, descubre a la Clase del 27 y los momentos que les convirtieron en ICONOS.

LA CLASE DEL 27 Y LOS ICONOS QUE REGRESAN A EA SPORTS FC™

ICONOS de la Clase del 27

Formiga (solo en EA SPORTS FC™ 27)

Hege Riise (solo en EA SPORTS FC™ 27)

Yūki Nagasato (solo en EA SPORTS FC™ 27)

Raphaël Varane

Sergio Agüero

Tobin Heath (solo en EA SPORTS FC™ 27)

Pepe

Karl-Heinz Rummenigge

Ellen White (solo en EA SPORTS FC™ 27)

Christine Sinclair (solo en EA SPORTS FC™ 27)

ICONOS que regresan

Zinedine Zidane

Ruud Gullit

Fernando Torres

Gianluca Zambrotta

Lúcio (anteriormente EA SPORTS FC Héroe)

Andrea Pirlo

Yaya Touré (anteriormente EA SPORTS FC Héroe)

Bastian Schweinsteiger

La comunidad futbolística puede unirse a la conversación en los canales sociales de FC y en el Discord de EA SPORTS FC™, celebrar los logros de la plantilla de ICONOS de este año y compartir sus propios recuerdos nostálgicos de los mejores jugadores de fútbol.

ICONOS DISPONIBLES HOY EN EA SPORTS FC™ MOBILE

La Clase del 27 llega hoy a EA SPORTS FC™ Mobile, con la plantilla de nuevos ICONOS masculinos disponible a través de desafíos dentro del juego. Los jugadores podrán revivir momentos decisivos de carreras legendarias en cuatro partidos PvE inspirados en enfrentamientos icónicos y conseguir una versión especial de cada ICONO.

RESERVA YA EA SPORTS FC™ 27

Las reservas ya están disponibles para EA SPORTS FC™ 27, que se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC™ 27 estará disponible en todo el mundo el 25 de septiembre de 2026, con acceso anticipado para Ultimate Edition y Ultimate Plus Edition a partir del 18 de septiembre de 2026.

Para obtener más información sobre EA SPORTS FC™ 27, visita ea.com/fc27