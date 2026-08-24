OPPO Find X9 Ultra gana el premio EISA a «Smartphone para foto y vídeo de 2026-2027» 

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El modelo flagship de OPPO obtiene el reconocimiento en imagen más prestigioso de Europa por su rendimiento sin concesiones tanto en fotografía como en vídeo

OPPO, una de las marcas de dispositivos inteligentes líderes en el mundo, ha sido galardonada con el título «Smartphone para Foto y Vídeo 2026-2027» (Photo & Video Smartphone 2026-2027) de la EISA por su modelo flagship en fotografía, el OPPO Find X9 Ultra. El reconocimiento proviene de la Expert Imaging and Sound Association, una coalición que reúne a 54 de las publicaciones de electrónica de consumo más influyentes del mundo, y marca la primera vez que OPPO recibe un premio EISA que reconoce la excelencia tanto en el rendimiento fotográfico como en el cinematográfico en un único título.

El OPPO Find X9 Ultra no fue concebido como un teléfono con cámara al que se le añadió vídeo a posteriori, sino como un sistema de imagen unificado en el que la fotografía fija y las imágenes en movimiento se basan en la misma óptica, los mismos sensores y la misma ciencia del color. Este enfoque integrado refleja cinco años de colaboración con Hasselblad y una década de inversión sostenida en fotografía computacional.

Elvis Zhou, CEO de OPPO Europa, comenta: «Recibir el premio EISA al “Smartphone para Foto y Vídeo” es especialmente significativo para nosotros porque proviene de expertos que examinan la imagen con una profundidad y rigor excepcionales. Nos confirma que las decisiones que tomamos —negarnos a renunciar a la calidad óptica, a la fidelidad del color o al control creativo— fueron las correctas. Lo que es más importante, esas decisiones dan a los usuarios la libertad de capturar el mundo exactamente como lo ven, tanto si se trata de un momento que se expresa mejor como una fotografía o cobrando vida a través de un vídeo».

Fotos tomadas con el OPPO Find X9 Ultra: la misma escena sin zoom y a máxima distancia de teleobjetivo

Ljubisa Miodragovic, presidente de EISA, añade: «El OPPO Find X9 Ultra eleva el listón de la fotografía en smartphones con su enfoque sin concesiones. Su innovador sistema de cámara, desarrollado en colaboración con Hasselblad, ofrece un rango focal de 14 mm a 230 mm para una versatilidad extraordinaria, mientras que el teleobjetivo de 230 mm abre nuevas posibilidades creativas para la fotografía móvil; la adición del teleconvertidor opcional amplía la distancia focal hasta unos excepcionales 300 mm. Esta flexibilidad, en combinación con tecnologías inteligentes de captura y procesamiento de imágenes, convierten el modelo insignia de OPPO en un competidor directo para las cámaras de súper zoom. Para los fotógrafos que buscan el máximo alcance, calidad de imagen y libertad creativa en un smartphone, este es el dispositivo de referencia».

Fotos tomadas con el OPPO Find X9 Ultra: juego de luces y sombras

Desde el gran angular integrado de 14 mm hasta el teleobjetivo nativo de 230 mm, y hasta los 300 mm con el teleconvertidor opcional Hasselblad Explorer, aquí es donde terminan las especificaciones y empieza la fotografía: es la diferencia entre ver a un artista desde la parte trasera de un estadio y fotografiar la emoción en su rostro; entre divisar la vida salvaje y capturarla sin acercarse lo suficiente como para perturbarla.

Mantener la calidad óptica en todo ese alcance es para lo que se diseñó el Sistema de Cámaras Maestro de Hasselblad de nueva generación, el corazón del Find X9 Ultra. Detrás de él se encuentran cinco módulos traseros —cuatro cámaras de imagen de alta resolución y una cámara dedicada True Color— liderados por un Teleobjetivo Hasselblad de 50 MP ultrasensible con estructura de periscopio de reflexión de prisma quíntuple, que pliega la trayectoria de la luz cinco veces, integrando un zoom óptico nativo de 10x en el cuerpo del teléfono. A partir de ahí, el recorte del sensor de alta resolución lleva al sistema a un zoom de calidad óptica de 20x, pionero en la industria. Impulsadas por dos cámaras Hasselblad de 200 MP, las cuatro cámaras de imagen permiten la captura en JPEG MAX de 50 MP y RAW MAX de 50 MP en seis distancias focales independientes: 14, 23, 47, 70, 139 y 230 mm.

Ese mismo sistema pone al Find X9 Ultra en movimiento. Graba en 4K cinematográfico a 120 fps y en 8K a 30 fps —algo inédito en un modelo flagship de OPPO—, mientras que el nuevo perfil O-Log2, certificado con el sistema de codificación de color Academy Color Encoding System (sistema de codificación de imágenes en color creado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas), ofrece metraje listo para ingresar a una gradación de color profesional sin necesidad de traducción. Para gobernarlo todo, una cámara multiespectral True Color mide el balance de blancos de forma idéntica en fotos fijas, fotos en movimiento y vídeo: sea cual sea la forma que tome el momento en el Find X9 Ultra, el color permanece idéntico.

Fotos tomadas con el OPPO Find X9 Ultra: desde el ultra gran angular de 0,6x hasta el zoom óptico completo

Más allá de ser un hito para un único dispositivo, el reconocimiento de la EISA marca una tendencia más amplia en el ámbito de la imagen móvil. Con el OPPO Find X9 Ultra, la compañía se propuso difuminar la frontera entre la fotografía fija y el vídeo, demostrando que un smartphone insignia puede poner una calidad de imagen profesional al alcance de la mano de los usuarios sin obligarlos a renunciar a nada. El galardón valida los esfuerzos continuos de OPPO por crear dispositivos inteligentes e intuitivos que enriquezcan la vida cotidiana, al tiempo que refuerza la ambición que ha definido durante mucho tiempo a la serie Find: acercar las tecnologías de imagen más avanzadas a los usuarios y empoderarse para capturar cada momento como se merece.