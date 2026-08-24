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Nueva temporada, nuevo comienzo con MOVA: simplifica tus tareas diarias

Ahorros de hasta 600 € en productos de limpieza del hogar y de cuidado de exteriores de MOVA desde el 24 de agosto hasta el 6 de septiembre de 2026



Con el fin del verano, la vida cotidiana vuelve a ser un ajetreo continuo. Regresan los horarios laborales, las idas y venidas al colegio, los planes familiares y las responsabilidades diarias llenan rápidamente la agenda, dejando menos tiempo para las tareas del hogar. MOVA ayuda a los hogares a retomar este ritmo más ajetreado con su promoción «Nueva Temporada, Nuevo Comienzo», que se extiende del 24 de agosto al 6 de septiembre de 2026.

Bajo este lema, MOVA reúne soluciones inteligentes diseñadas para simplificar el mantenimiento diario: desde robots aspiradores para toda la casa hasta limpieza en seco y húmedo, cuidado automatizado del césped y mantenimiento de piscinas.

Como cada hogar tiene necesidades diferentes, la gama «Nueva Temporada, Nuevo Comienzo» abarca distintas prioridades de limpieza, espacios y presupuestos: desde modelos de alta gama para hogares más exigentes hasta opciones más accesibles para la limpieza diaria.

Para una limpieza completa de toda la casa

MOVA V50 Ultra Complete: El modelo estrella de ayer es la mejor oferta de hoy

El primer robot aspirador insignia de MOVA, el V50 Ultra Complete ha sido sometido a exhaustivas pruebas en hogares reales, consolidándose como un modelo de eficacia probada. Diseñado como especialista en la limpieza y eliminación de olores en hogares con mascotas, su sistema de doble depósito DuoSolution™ permite añadir una solución de limpieza específica para esos olores, mientras que su tecnología anti enredos elimina el pelo de las mascotas con un mínimo mantenimiento manual. Con su precio promocional actual, el V50 también incluye un kit de accesorios diseñado para cubrir hasta un año de uso regular, ofreciendo así una relación calidad-precio aún mejor.

Precio de venta al público: 999 €

Precio promocional: 649 €

Descuento: 350 €

Periodo de la promoción: del 24 de agosto al 27 de septiembre

Enlace: https://www.amazon.es/dp/B0GWJY9SLX

MOVA P70 Pro Ultra: El todoterreno de alto rendimiento para el día a día

Para hogares medianos y grandes con espacios abiertos, el P70 Pro Ultra combina una limpieza potente para el día a día con la máxima automatización.

Sus dos mopas giratorias limpian a fondo las manchas más difíciles, mientras que el cepillo y la mopa extensibles MaxiReach™ facilitan la limpieza de bordes y zonas de difícil acceso. El mantenimiento automático tras la limpieza simplifica el mantenimiento diario, convirtiendo el P70 Pro Ultra en un robot versátil y fiable para familias que buscan un rendimiento potente sin complicaciones innecesarias.

Precio de venta al público: 699 €

Precio promocional: 599 €

Descuento: 100 €

Periodo de la promoción: del 14 de agosto al 30 de septiembre

Enlace: https://www.amazon.es/dp/B0GVV2SRGV

MOVA E40 Ultra: Automatización todo en uno a un precio accesible

Para quienes compran un robot aspirador por primera vez y para familias pequeñas, el E40 Ultra ofrece una forma más accesible de acceder a la limpieza automatizada. Su mopa extensible llega hasta los bordes, mientras que el depósito de agua integrado garantiza una limpieza diaria uniforme. Una vez finalizada la limpieza, la estación multifunción se encarga del vaciado automático del polvo, el lavado y el secado de la mopa, facilitando así el mantenimiento rutinario.

Precio de venta al público: 449 €

Precio promocional: 299 €

Descuento: 150 €

Duración de la promoción: hasta el 30 de septiembre

Enlace: https://www.amazon.es/dp/B0FDLDM33M

MOVA Z60 Ultra Complete: La elección de robots con rodillos de comprobada eficacia

El robot con rodillo Z60 Ultra Roller Complete es la opción de MOVA para hogares con suelos duros, mascotas y suciedad máxima. Su sistema de limpieza HydroForce™ Live-wash mantiene el rodillo siempre húmedo. La tecnología AutoShield™ detecta las alfombras y cubre automáticamente el rodillo mojado para mantenerlas secas, lo que hace que el Z60 sea ideal para hogares con suelos duros y alfombras. La tecnología DuoBrush anti enredos facilita la limpieza del pelo de las mascotas, mientras que su gran capacidad para sortear obstáculos lo hace perfecto para hogares con diferentes habitaciones y desniveles. El Z60 está diseñado para ofrecer el equilibrio perfecto entre un rendimiento superior, una limpieza práctica en pisos mixtos y una excelente relación calidad-precio.

Precio de venta al público: 1199 €

Precio promocional: 649 €

Descuento: 550 €

Periodo de la promoción: del 24 de agosto al 30 de septiembre

Enlace: https://www.amazon.es/dp/B0G8172MJD

Más allá del hogar: Cuidado inteligente de exteriores para césped y piscinas

Las rutinas de la nueva temporada no terminan en la puerta de entrada. MOVA también lleva su tecnología de automatización inteligente al exterior, ayudando a los propietarios a reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para el mantenimiento del césped y de las piscinas.

MOVA LiDAX Ultra Series: corte inalámbrico inteligente para zonas de césped de hasta 2000 m²

La serie LiDAX Ultra combina el LiDAR 3D UltraView™ 2.0 de MOVA con visión artificial para una navegación precisa y sin obstáculos, sin necesidad de cable perimetral ni estación RTK. El mapeo automático asistido por IA simplifica la configuración, mientras que UltraTrim™ 1.0 extiende automáticamente el disco de corte cerca de paredes, setos y límites elevados para reducir los bordes sin cortar. Esta misma plataforma tecnológica está disponible en diferentes modelos para distintos tamaños de césped.

En esta ocasión MOVA presenta una oferta promocional de vuelta al cole inigualable con el modelo MOVA LiDAX Ultra 800

Precio de venta al público: 949 €

Precio promocional: 699 €

Descuento: 250 €

Periodo de la promoción: del 24 de agosto al 30 de septiembre

Enlace: https://es.mova.tech/products/robot-cortacesped-lidax-ultra

Serie MOVA ViAX

Corte inteligente para césped de hasta 600 m². Diseñada para jardines pequeños y usuarios primerizos en robots cortacésped, la serie MOVA ViAX ofrece una solución de corte inteligente y asequible para zonas de 250 m² a 600 m². Gracias a la tecnología UltraEyes™ AI Dual-Vision, permite el mapeo, la navegación, el reconocimiento de límites y la superación de obstáculos por IA, todo ello con una configuración mínima y sin necesidad de cables perimetrales.

El modelo promocionado es el MOVA ViAX 300

Precio de venta al público: 599 €

Precio promocional: 409 €

Descuento: 190 €

Periodo de la promoción: del 24 al 31 de agosto

Enlace: https://bricoandpool.com/products/mova-viax-300-robot-cortacesped

MOVA Rover X10: Robótica de alta gama para el cuidado de piscinas

Para piscinas grandes y exigentes, el MOVA Rover X10 ofrece automatización de alta gama para el cuidado de piscinas. Su sistema de limpieza todoterreno 7 en 1 cubre áreas como el fondo, las paredes, las escaleras y las plataformas para tomar el sol, mientras que la tecnología FloatDrive™ permite un movimiento ágil y preciso por toda la piscina. Con hasta 6 horas de limpieza continua del fondo con una sola carga, además de mapeo por detección de luz y reconocimiento de manchas basado en IA, está diseñado para ofrecer una limpieza completa y automatizada incluso en las piscinas más exigentes.

Precio de venta al público: 1099 €

Precio promocional: 999 €

Descuento:100 €

Periodo de la promoción: del 24 de agosto al 30 de septiembre

Enlace:https://bricoandpool.com/products/mova-rover-x10-robot-limpiafondos-de-piscina-de-bateria-sin-cable

Un reinicio inteligente para la nueva temporada

Ya sea que la prioridad sea la automatización integral del hogar, o una limpieza más profunda, o una limpieza diaria más rápida, o un mantenimiento del césped más sencillo, o un cuidado de la piscina más fácil, la promoción de “Nueva Temporada, Nuevo Comienzo” de MOVA está pensada para ayudar a los usuarios a eliminar esas tareas repetitivas de la lista de pendientes a medida que la vida vuelve a ser ajetreada.

Del 24 de agosto al 6 de septiembre de 2026, los clientes pueden ahorrar hasta 600 € en productos inteligentes de limpieza y cuidado de exteriores de MOVA como parte de la promoción “Nueva Temporada, Nuevo Comienzo”.