Paperslate, la gama pionera de tabletas de tinta electrónica francesa, ya disponible en España

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Después de su lanzamiento en 2024 en Francia, el francés Paperslate vende ahora sus dispositivos Paperslate y Paperslate Pro en España en www.paperslate.io y en Amazon. Las tabletas Paperslate ofrecen una experiencia de toma de apuntes fluida e intuitiva en seis idiomas: español, francés, inglés, italiano, neerlandés, e alemán.

Una tableta y el poder de tomar apuntes

Ligeras (400g), las tabletas combinan simplicidad de tomar apuntes analógicos con el poder del digital. Permiten tomar apuntes y anotar todo tipo de documentos. La experiencia de escritura a mano está garantizada por la tecnología desarrollada por Paperslate e integrada en la pantalla y el lápiz multifunción, que ofrece dos tipologías de apuntes (rígido y flexible) y 4.096 niveles de presión.

La pantalla de tinta electrónica une el mundo digital y el analógico, que simplifica la toma de apuntes a mano, reconocida como la más eficaz para la memorización. La pantalla reduce también la tensión ocular y proporciona una batería de larga duración de hasta una semana.

Además de los 32 GB (Paperslate) o 64 GB (Paperslate Pro) de almacenamiento interno, ambos dispositivos permiten ampliar la capacidad hasta 256 GB, ofreciendo una alternativa práctica y económica a los costosos servicios de almacenamiento en la nube por suscripción de la competencia.

Una interfaz ágil para estructurar, organizar y compartir apuntes

La interfaz permite anotar los documentos PDF: es posible firmar, añadir anotaciones al texto e insertar apuntes entre las páginas del documento. Los proyectos y los apuntes digitales pueden visualizarse también en capas, que pueden mostrarse, ocultarse, combinarse o reorganizarse según las necesidades de cada proyecto. Esto proporciona un mayor control sobre el flujo de trabajo y resulta especialmente útil para sesiones de brainstorming y tareas creativas.

La actualización de software v1.0.91 mejora la experiencia de usuario en varios ámbitos, con la incorporación de una nueva función de lazo (lasso) y la posibilidad de importar fondos personalizados. La función de lazo simplifica enormemente los flujos de trabajo, ya que permite a los usuarios cortar, copiar, pegar y editar sin problemas en varias notas. Las notas manuscritas ahora se guardan de forma automática, y las notas pueden exportarse en PDF automáticamente al cerrarlas, opción activada de manera predeterminada. En los próximos meses se incorporarán nuevas funciones.

Compatibilidad total con el correo electrónico y los servicios de almacenamiento en la nube a través de Google Play Store

Desarrollados por los ámbitos académico y profesional, el sistema para compartir achivos es simple: basado en Android, Paperslate da acceso directo a clientes de correo electrónico y servicios de almacenamiento en la nube (Google Drive, OneDrive, etc.) a través de Google Play Store, facilitando la colaboración sin suscripciones adicionales. Además, Paperslate permite exportar documentos en formatos DOCX y PDF, una ventaja frente a muchos dispositivos de la competencia, que en numerosos casos sólo admiten la exportación en PDF.

La toma de apuntes, potenciada por la transcripción con IA

Gracias a un motor de transcripción automática basado en inteligencia artificial y alojado en servidores situados en Europa, la tableta transforma las notas manuscritas en contenido digital que se puede editar y compartir en cuestión de segundos, lo que permite una transición fluida entre el flujo de trabajo manuscrito y el digital. Las notas, los esquemas, las tablas y las ecuaciones complejas se convierten al instante en contenido estructurado, listo para ser utilizado o compartido sin interrupciones.

Precio y disponibilidad

Paperslate de nivel inicial (349,99 €, en blanco) y Paperslate Pro (429,99 €, en negro) ya están disponibles en www.paperslate.io y en Amazon.

Los dos dispositivos incluyen la experiencia completa de Paperslate y la transcripción con IA (actualmente en fase beta). Paperslate Pro añade resistencia al agua IPX8, retroiluminación con ajuste de temperatura de color y 64 GB de almacenamiento interno, frente a los 32 GB del modelo de nivel inicial.

Especificaciones del producto

● Pantalla de tinta electrónica de 10 pulgadas

● Lápiz multifunción con borrador integrado, botón configurable, punta suave y punta resistente al desgaste

● Transcripción con IA que convierte texto manuscrito en notas digitales sin suscripción

● Compartición de archivos simplificada y acceso a aplicaciones Android (correo/nube) sin suscripción

● Batería con autonomía de más de una semana

● Resistencia al agua IPX8 (exclusiva de la Paperslate Pro)

● Retroiluminación integrada (exclusiva de la Paperslate Pro)

● Soporte al cliente en varios idiomas

Acerca de Paperslate

Sueño de un padre y su hijo, Paperslate aspira a desarrollar las mejores herramientas de productividad. Se apoya en la experiencia técnica de Michael Dahan, pionero de los dispositivos E-Ink en Francia y ex fundador de Bookeen, y en la visión emprendedora de Ruben Dahan, responsable de finanzas y marketing. Juntos, han concebido un dispositivo de toma de notas a la vanguardia de la tecnología, sin renunciar a la simplicidad.

Tras dos años de intenso desarrollo, tanto a nivel de software como de hardware, la empresa lanzó sus primeros productos en 2024, con una interfaz intuitiva y fluida que permite a los usuarios concentrarse plenamente en su trabajo, reduciendo las distracciones y simplificando la gestión de archivos.

Para Ruben Dahan: «Tomar notas a mano es uno de los métodos más eficaces para estructurar las ideas, aprender, organizarse y estimular la creatividad. Al integrarlas de forma fluida en el mundo digital, Paperslate multiplica la productividad y abre nuevas perspectivas de uso y colaboración para los profesionales.»

Según Michael Dahan, cofundador y CEO: «Estos dos primeros años han sido un verdadero éxito y hemos alcanzado todos nuestros objetivos. Iniciamos ahora una nueva fase de expansión por Europa, con la ambición de convertirnos en el líder europeo en los próximos dos años.»