HONOR presenta HONOR Pad X9 Max y lleva la experiencia cinematográfica a cualquier lugar

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La nueva tablet de HONOR combina una espectacular pantalla HONOR Max Display de 13 pulgadas con tecnología IMAX Enhanced, una batería de larga duración y un diseño ultrafino para ofrecer entretenimiento, productividad y conectividad sin límites

HONOR , la compañía global líder en ecosistemas de dispositivos con IA, ha presentado la nueva HONOR Pad X9 Max, una tablet de gran formato diseñada para ofrecer una experiencia audiovisual inmersiva, un rendimiento duradero y herramientas inteligentes para la productividad diaria.

Con un peso de tan solo 618 gramos [1] y un grosor de 6,72 mm [2] , HONOR Pad X9 Max combina una gran pantalla HONOR Max Display de 13 pulgadas, resolución 2.5K y tasa de refresco de 120 Hz con una batería de 10.100 mAh, ofreciendo el equilibrio perfecto entre portabilidad y rendimiento. Además, incorpora la experiencia IMAX Enhanced [3] , funciones de inteligencia artificial y el potente sistema de cuatro altavoces HONOR Sound para disfrutar del mejor entretenimiento en cualquier lugar.

Una gran pantalla para una experiencia audiovisual de primer nivel

HONOR Pad X9 Max incorpora una pantalla HONOR Max Display [4] de 13 pulgadas con resolución 2.500 × 1.560 píxeles, densidad de 228 ppp y capacidad para reproducir hasta 1.070 millones de colores [5] , proporcionando imágenes nítidas, colores vivos y un alto nivel de detalle tanto para consumir contenido multimedia como para trabajar o estudiar.

Su brillo máximo de 700 nits [6] facilita una cómoda visualización incluso en entornos muy iluminados, mientras que la tasa de refresco de 120 Hz garantiza una navegación fluida [7] y una reproducción más suave de vídeos y contenidos interactivos.

Para quienes utilizan la tablet durante largas jornadas de lectura o estudio, HONOR también ofrecerá una HONOR Pad X9 Max Paperlike Edition, equipada con un acabado mate que reduce el granulado de la superficie un 35 % [8] y elimina hasta el 98 % de los reflejos de luz ambiental. [9]

Esta versión cuenta con las tres certificaciones TÜV Rheinland Flicker Free, Low Blue Light (Hardware Solution) y Paper Like Display [10] , además de tecnología de atenuación DC y reducción de luz azul a nivel de hardware para una experiencia visual más cómoda y natural. [11]

Todo ello se integra en un elegante cuerpo metálico unibody fabricado en una única pieza de aluminio, con acabado arenado y bordes suavemente curvados que aportan un aspecto sofisticado y una gran comodidad de uso.

Rendimiento pensado para acompañarte durante todo el día

HONOR Pad X9 Max ha sido diseñada para responder con solvencia tanto a las tareas de productividad como al entretenimiento.

Gracias a la tecnología HONOR RAM Turbo, la memoria puede ampliarse hasta un equivalente de 18 GB (6+12 GB [12] ), junto con 256 GB de almacenamiento interno. Además, admite tarjetas microSD de hasta 2 TB [13] , permitiendo almacenar grandes bibliotecas multimedia, documentos o proyectos creativos.

Su batería de 10.100 mAh [14] ofrece una autonomía sobresaliente:

Hasta 16 horas de reproducción continua de vídeo.

Hasta 13 horas de lectura de documentos.

Hasta 12 horas tomando notas en HONOR Notes.

Hasta 73 horas de reproducción musical. [15]

Hasta 90 días en modo de espera [16] .

Cuando llega el momento de recargarla, la tecnología HONOR SuperCharge de 45 W reduce considerablemente los tiempos de carga.

Inteligencia artificial al servicio de la productividad

La nueva tablet incorpora herramientas inteligentes desarrolladas para facilitar el trabajo diario. Entre ellas destaca AI Memo, que reconoce reuniones, identifica los puntos clave, responde preguntas en tiempo real mediante IA y genera resúmenes automáticos. También incorpora un sistema de gestión de archivos con interfaz de escritorio, que facilita la organización de documentos con una experiencia similar a la de un ordenador.

Para quienes buscan una experiencia de escritura más natural, HONOR Pad X9 Max es compatible con HONOR MagicPencil 4s (USB-C), ideal para tomar notas, dibujar o realizar anotaciones con precisión y con una autonomía de hasta 10 horas tras una carga de apenas 58 minutos.

Sonido e imagen con tecnología IMAX Enhanced

HONOR Pad X9 Max incorpora la certificación IMAX Enhanced, ofreciendo una experiencia audiovisual más inmersiva gracias a una mayor calidad de imagen, sonido envolvente y compatibilidad con contenidos adaptados a este formato. Esta experiencia abarca los cuatro pilares de IMAX: calidad de imagen, sonido inmersivo, escala ampliada y contenido exclusivo. Su pantalla de 13 pulgadas permite disfrutar de una mayor superficie de visualización y aprovechar el formato ampliado de IMAX en los contenidos compatibles, consiguiendo una experiencia más cercana a la de una sala de cine.

En el apartado sonoro, la tablet integra un sistema de cuatro altavoces con algoritmos propietarios de HONOR, capaz de aumentar el volumen hasta un 200 %. Además, cuenta con certificación Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless, así como procesamiento de sonido DTS®, que aporta una mayor sensación de espacialidad tanto con los altavoces como con auriculares compatibles.

Los usuarios podrán disfrutar de contenidos IMAX Enhanced en plataformas compatibles como Disney+.

Conectividad inteligente entre dispositivos

HONOR Pad X9 Max facilita el trabajo entre distintos dispositivos gracias a HONOR Connect, que permite compartir archivos con equipos Android, iOS, HarmonyOS, Windows y macOS [17] . Los usuarios del ecosistema HONOR pueden además transferir archivos a móviles y tablets HONOR compatibles con un solo toque.

Asimismo, HONOR MagicRing posibilita compartir conexión de red, llamadas y notificaciones con smartphones HONOR compatibles, creando una experiencia multidispositivo mucho más fluida.

Pensando también en el uso familiar, la tablet incorpora HONOR Kids, una plataforma de control parental que incluye gestión del tiempo de uso, control de aplicaciones, filtrado de contenidos y seis niveles de protección visual, como avisos de distancia, recordatorios de postura, alertas de brillo y alerta de uso en vehículos en movimiento.

La tecnología HONOR RAM Turbo puede utilizar de forma inteligente parte del almacenamiento interno del dispositivo como memoria virtual, ampliando de forma equivalente los 6 GB de RAM hasta 18 GB. La experiencia real puede variar en función del entorno de red, el escenario de uso, los hábitos de utilización y otros factores.

Precio y disponibilidad

HONOR Pad X9 Max está disponible en color Gray en varias configuraciones de memoria y almacenamiento. Como oferta de lanzamiento, la configuración de 4 GB + 128 GB con Wi-Fi está disponible en MediaMarkt a un precio promocional de 299 €, con teclado incluido. En la página web oficial de HONOR hay además ofertas exclusivas, con configuraciones de mayor memoria y almacenamiento y una selección más amplia de opciones de intercambio.