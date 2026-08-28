Take Two: El videojuego GTA 6 muestra su esperado primer tráiler, de casi 30 minutos de duración

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Hiy es el dia y llega el primer tráiler del esperadísimo Grand Theft Auto VI (GTA 6) ha revolucionado el mundo gamer, que llevan 13 años esperando la continuación de esta saga de videojuegos, que no ha sacado una edición nueva desde 2013, cuando la compañía desarrolladora, Rockstar, lanzó el GTA V.

Rockstar anunció en febrero de 2022 que preparaba la nueva entrega del popular videojuego de acción y aventura sobre robo de coches de la que lanzó el primer juego en 1997

Es una de las sagas más vendidas de los videojuegos, con más de 470 millones de unidades, de las que unos 230 millones corresponden al V. Y se espera que esta bata récords.

Os dejamos el primer tráiler del juego, que muestra casi 27 minutos de contenido, ha superado los 6 millones de visionados en el canal oficial de YouTube de Rockstar en solo 12 horas.

Sale a la venta el 19 de noviembre y de la que se pueden reservar unidades desde el 25 de junio.

Take-Two reconoció a comienzos de agosto un nivel «sin precedentes» en las reservas en preventa de GTA VI por lo que será el bombazo estas navidades.