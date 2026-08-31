Star Wars Zero CompanyTM ya disponible para PC, PlayStation 5 y consolas Xbox Series

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Star Wars Zero Company ya disponible para PC, PlayStation 5 y consolas Xbox Series. El título debut de Bit Reactor combina profundidad táctica y elegancia cinemática para ofrecer una nueva historia de Star Wars

Dirige un escuadrón de élite a lo largo de una historia auténtica y desgarradora en Star Wars Zero Company™, un juego táctico por turnos en solitario que se lanzará para PC, PlayStation®5 y Xbox Series X|S el 27 de agosto de 2026. Cada decisión que tomes en el campo de batalla podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para los agentes de la Compañía Cero en esta historia cinematográfica original, ambientada en el ocaso de las Guerras Clon.

Disfrutadel tráiler final para descubrir aquello que está en juego en La Galaxia

Electronic Arts Inc. y Bit Reactor, en colaboración con Lucasfilm Games han anunciado hoy que Star Wars Zero Company™, un juego de tácticas por turnos para un jugador ambientado en el ocaso de las Guerras Clon™, ya está disponible para PC a través de la EA app, Steam y Epic Games Store, y para PlayStation®5 y consolas Xbox Series. En Star Wars Zero Company, Hawks, un antiguo oficial de la República, y la Compañía Cero, un escuadrón de élite de profesionales poco convencionales a sueldo, son reclutados por la Inteligencia de la República para una operación. Desde antiguos nobles hasta exconvictos, ahora todos comparten una misión: detener a la Espiral Infinita, una secta afín a los separatistas, y a su líder Kundri Fathom antes de que la letal plaga Sombría consuma la galaxia.

«Después de todos estos años de duro trabajo por paret de nuestro increíble equipo, Star Wars Zero Company ya está listo para su lanzamiento», afirma Greg Foertsch, director del juego y CEO de Bit Reactor. «En nombre de todo el equipo de Bit Reactor, quiero dar las gracias a los jugadores por su apoyo y pasión durante todo este viaje. Estamos increíblemente orgullosos de este juego y deseando descubrir qué Zero Company forjáis VOSOTROS a través de vuestras decisiones y estilo de juego. Poder crear este juego de Star Wars en colaboración con el equipo de Lucasfilm Games es un sueño hecho realidad».

Lidera a los agentes más astutos de las Guerras Clon en operaciones tácticas, investigaciones y otras emocionantes misiones a través de una historia cinematográfica original. Forja lazos profundos entre compañeros de escuadrón para desbloquear nuevas sinergias de combate y cambiar las tornas. Personaliza el aspecto y la especialización de combate de Hawks y crea un equipo con personajes originales de Star Wars, personalizando su apariencia, arsenal y habilidades. Crea estrategias y adáptate tanto en el campo de batalla como en tu base de operaciones, la guarida, para que cada movimiento cuente. Star Wars Zero Company traza el futuro de las tácticas por turnos al combinar una profunda jugabilidad estratégica con elegancia cinemática en una trepidante aventura táctica de estilo cinematográfico.

«Nos hemos asociado con Bit Reactor y EA para ofrecer una experiencia táctica profunda ambientada en los rincones más oscuros de las Guerras Clon», explica Douglas Reilly, vicepresidente y director general de Lucasfilm Games. «El equipo de Bit Reactor, formado por veteranos del género, aporta una nueva perspectiva a este título debut, que rompe moldes y ofrece una experiencia diferente para los fans de Star Wars. Estamos deseando que los jugadores tomen el mando de Zero Company y descubran una auténtica historia de Star Wars como nunca antes habían experimentado”.

Star Wars Zero Company ya está disponible en tiendas físicas y digitales para PC a través de EA app, Steam y Epic Games Store, y para PlayStation 5 y consolas XBOX Series. La Edición Deluxe Digital, que incluye artículos cosméticos únicos inspirados en la era de las Guerras Clon, está disponible por 59,99 $ SRP para PC y 69,99 $ para consolas. La Edición de Coleccionista está disponible por 299,99 $ SRP e incluye un detonador térmico de The Black Series de Hasbro con temática de Star Wars Zero Company, una caja metálica (Steelbook), una alfombrilla de escritorio y mucho más. El lanzamiento del juego viene acompañado de la banda sonora de Star Wars Zero Company, una composición original del ganador del premio GRAMMY® Gordy Habb, disponible a través de Walt Disney Records.