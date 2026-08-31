ELDEN RING Tarnished Edition disponible para Nintendo Switch 2

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ELDEN RING Tarnished Edition, el RPG de acción de mundo abierto de FromSoftware Inc. y Bandai Namco Entertainment Inc., ya está disponible para Nintendo Switch 2. El juego invita a los jugadores de Nintendo a adentrarse en las Tierras Intermedias y el Reino de las Sombras, llevando a la consola el juego original, que recibió más de 400 nominaciones al Juego del Año, junto con la aclamada expansión ELDEN RING: Shadow of the Erdtree. Por primera vez, los jugadores pueden disfrutar del épico RPG de FromSoftware en la plataforma de Nintendo, viviendo sus inolvidables momentos de juego y explorando su gran historia y universo tanto en modo televisión como en modo portátil. Los jugadores de ELDEN RING en todas las plataformas también pueden disfrutar a partir de hoy de contenido totalmente nuevo, que incluye nuevas clases, equipamiento y aspectos de Torrentera incluidos en ELDEN RING Tarnished Edition para Nintendo Switch 2 y disponibles para su compra en ELDEN RING para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Trailer ELDEN RING Tarnished Edition

En ELDEN RING Tarnished Edition, los jugadores trazarán su propio camino por el gran y continuo mundo de las Tierras Intermedias, ya sea a pie o a lomos de Torrentera, su fiel corcel espectral. La exploración es infinita en este mundo lleno de maravillas, pero los peligros acechan a cada paso. El título de Nintendo también incluye la aclamada expansión Shadow of the Erdtree, que ofrece una nueva y épica aventura que amplía la historia del juego original, en la que los jugadores se adentran en el Reino de las Sombras, siguiendo los pasos de Miquella.

ELDEN RING™ Tarnished Edition también incluye contenido totalmente nuevo, con la incorporación de dos nuevas clases iniciales, el Caballero Pesado y el Caballero de Idus, junto con cuatro nuevos conjuntos de armadura, entre los que se incluyen dos conjuntos para las clases iniciales. Por primera vez, los jugadores también pueden personalizar a Torrentera, eligiendo entre tres nuevas opciones de apariencia. El nuevo contenido también está disponible para su compra en otras plataformas como el Tarnished Pack.

El juego original ELDEN RING vendió más de 30 millones de unidades y presentó un vasto mundo de fantasía oscura tal y como lo imaginaron Hidetaka Miyazaki, creador de la serie de videojuegos DARK SOULS®, y George R. R. Martin, autor de la serie de fantasía

bestseller del New York Times, “Canción de hielo y fuego”. Con ELDEN RING Tarnished Edition, los jugadores de Nintendo vivirán un viaje inolvidable para convertirse en el Señor del Círculo, enfrentándose a retos increíbles mientras trazan su camino a través de entornos extensos, ya sea a pie o montados en Torrentera, su fiel corcel espectral. En la expansión incluida, ELDEN RING: Shadow of the Erdtree, los jugadores se embarcan en una aventura completamente nueva, enfrentándose a un viaje en el que quizá tengan que dejar atrás su gracia mientras desentrañan el siniestro lado oscuro de la historia de ELDEN RING.

Para más información sobre el título de Bandai Namco Entertainment Europe por favor visite: https://es.bandainamcoent.eu/