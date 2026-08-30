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Las icónicas películas “Chicas Malas” y “Clueless” llegan a Los Sims 4 gracias a estos nuevos kits

Los Sims 4 rinden homenaje a las icónicas prendas que lucían el reparto de “Chicas Malas” y “Clueless”, dos películas superpopulares que han marcado una época y que ahora están disponibles gracias a los nuevos kits de Los Sims 4 Estilo Chicas Malas y Estilo Clueless, ya disponibles por 3,99 € cada uno en la EA app, Epic Games Store y Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One.

No eres del montón, ¡tú molas! Con el kit Estilo Chicas Malas de Los Sims 4, el cielo es el límite a la hora de mezclar y combinar trapitos. Usa paletas cromáticas impresionantes para crear looks atemporales y arrasar por los pasillos del insti con tus modelitos a juego con los de tu grupito. Si alguien se pone verde de envidia, ¡se siente! No puedes evitar ser superpopular.

Y no olvides que los miércoles vamos de rosa.

¿Podría tu vestuario ser más fabuloso? ¡Ni por asomo! El Kit Estilo Clueless de los Sims 4incluye una colección inspirada en el inolvidable estilo noventero para Crear un Sim, con partes de arriba capeadas, faldas con botones en la parte frontal, ropa de entrenamiento y básicos atemporales como petos inspirados en Tai y el mítico conjunto de cuadros de Cher. ¡Crea combinaciones increíbles y con mucho rollo! Después de todo, nada irradia más seguridad que ir combinada con tus amiguis.