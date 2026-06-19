Videojuego MY HERO ACADEMIA: ALL’S JUSTICE

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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy que MY HERO ACADEMIA: ALL’S JUSTICE, el juego repleto de acción basado en la popular franquicia de anime a nivel mundial, llegará a Nintendo Switch 2 el 4 de septiembre de 2026.

MY HERO ACADEMIA: ALL’S JUSTICE sumerge a los jugadores en la “Guerra Final”, el momento culminante de la serie, y ofrece intensas experiencias de combate inspiradas en la obra original. Los jugadores pueden desatar poderosas habilidades dominando los dones únicos tanto de los héroes como de los villanos en batallas trepidantes fieles al anime. La versión para Nintendo Switch 2 incorpora características exclusivas, como las batallas online a través de “GameShare” utilizando “GameChat”, lo que permite a los jugadores disfrutar sin problemas de partidas con amigos y familiares.

Además, esta versión para Nintendo Switch 2 contará con un nuevo modo “Minijuego”, que presenta una colección de actividades divertidas y desafiantes protagonizadas por los alumnos de la Clase 1-A. Al instalar la actualización gratuita, lanzada junto con la versión para Nintendo Switch 2, aparecerá disponible el nuevo modo “Minijuegos”. Este modo incluye minijuegos desarrollados por Mei Hatsume como prueba de habilidades en un espacio virtual e incorpora una colaboración especial con el icónico PAC-MAN. Los jugadores podrán poner a prueba sus habilidades en una variedad de retos y tratar de conseguir las puntuaciones más altas.

MY HERO ACADEMIA: ALL’S JUSTICE estará disponible para Nintendo Switch 2 en las ediciones Standard, Deluxe y Ultimate. La versión física incluirá una ilustración exclusiva en la contraportada, realizada por bones film, en la que aparecen Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki.