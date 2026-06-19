Sea of Thieves: ¡Embárcate hoy en Mares a medida!

Calendario de eventos

Por supuesto, habrá mucho más que hacer a medida que avance la Temporada 20, y los frecuentes Eventos en Vivo son clave para ello. Tras el debut de Last Ship Standing en la Temporada 19, puedes esperar el regreso regular de este festival de batallas de balandras que se va reduciendo sigilosamente, con ganancias de Lealtad, Doblones y, más adelante en la Temporada, recompensas cosméticas en juego. Los Bilge Rats Weekenders también regresarán cada mes, brindándote oportunidades para gastar todos esos Doblones que has acumulado. También hay nuevos Eventos y experimentos en camino, como el Renown Rally, una oportunidad para acelerar tu progreso en los últimos niveles del Pase de Temporada antes de que termine la Temporada.

Antes de que termine el mes, tendrás mucho que hacer: llegan nuevos Twitch Drops tras el lanzamiento de la Temporada 20, una nueva recompensa por completar cualquier Tall Tale de Sea of ​​Thieves: A Pirate’s Life celebra el quinto aniversario de este clásico crossover, y el Fin de Semana de la Comunidad promete mucha diversión el último fin de semana de junio con mejoras de Grado de Emisario de la Comunidad, Botín Pop-Up, Muros de Imágenes, regalos y mucho más. ¡Un nuevo artículo de Este Mes en Sea of ​​Thieves a principios de cada mes te mantendrá al tanto de las novedades!

Un pase de temporada en constante evolución

La temporada 20 también trae algunos cambios. Los sistemas de renombre de temporada anteriores abarcaban 100 niveles de recompensas, que se desbloqueaban jugando y aumentando el renombre de forma natural. A partir de la temporada 20, esto se denomina oficialmente Pase de Temporada y se ha simplificado a 50 niveles, divididos en categorías y repletos de recompensas renovadas, incluidos artículos especialmente seleccionados de los pasillos del Emporio Pirata, junto con las recompensas de doblones y las travesías.

Otro cambio clave es que muchos de sus niveles de recompensa ofrecen opciones, lo que te permite crear tu colección cosmética a tu gusto y omitir cualquier objeto que ya tengas. Al llegar al nivel 50, desbloquearás un premio estelar especial: para la temporada 20, se trata del Cutlass de la Codicia, un arma cuerpo a cuerpo peculiar que vale la pena conseguir. También es nueva la opción de usar Monedas Antiguas para comprar niveles del Pase de Temporada, hasta un máximo de 10 por temporada, si te cuesta encontrar el tiempo para alcanzar un nivel con una recompensa que realmente deseas.

Este Pase de Temporada sigue siendo gratuito para todos los jugadores. Pero, por supuesto, con los cambios en el Pase de Temporada, también cambia lo que antes se conocía como el Pase de Saqueo. Este extra opcional de pago ahora se llama Pase de Temporada: Nivel Premium y funciona de forma muy similar a antes, añadiendo un conjunto adicional de objetos desbloqueables a medida que avanzas en el Pase de Temporada. El Nivel Premium de la Temporada 20 ofrece el elegante conjunto de barco Esplendor de las Sirenas, junto con 1000 Monedas Antiguas y una bonificación automática a la progresión de la Renombre.