Sea of Thieves: ¡Embárcate hoy en Mares a medida!

Hoy se lanza la Temporada 20 de Sea of Thieves para los piratas de todas las plataformas, y con ella llega Mares a medida, una nueva forma de jugar que pone el control absoluto del paraíso pirata de Rare en manos de los jugadores.
Mares a medida ofrece un entorno privado tipo sandbox y un conjunto de herramientas creativas que permite a los jugadores establecer las reglas que gobiernan el Mar de ladrones: qué criaturas pueden aparecer, la hora del día, las configuraciones de armas y mucho más. Los jugadores también podrán invocar enemigos, tesoros y objetos al instante, enviar rápidamente a jugadores y barcos a ubicaciones concretas y asignar libremente hasta 24 jugadores a tripulaciones según prefieran.
Por supuesto, una nueva temporada de Sea of Thieves también trae nuevas sorpresas gracias a un pase de temporada renovado, que ofrece recompensas a medida que los jugadores acumulan renombre de temporada, desde elementos cosméticos hasta valiosas travesías. Además, habrá una gran variedad de eventos, incluidos algunos habituales como Community Weekend y Bilge Rats Weekender, a medida que avance la temporada.
Para más información sobre Mares a medida y la actualización de hoy, consulta el blog de noticias de Sea of Thieves.
¿Quieres jugar una partida? No te preocupes, aquí no hay llamadas telefónicas inquietantes ni marionetas en triciclo, solo la tan esperada introducción de Custom Seas, la característica principal de Sea of Thieves para la Temporada 20, un amplio conjunto de herramientas creativas diseñado para ayudar a todos los jugadores a crear sus propios modos de juego.
Con la eliminación gradual de los Actos mensuales, el conjunto completo de herramientas de Custom Seas estará disponible con el lanzamiento de la nueva temporada el 18 de junio. Continuaremos trabajando en sus características y funcionalidades según la respuesta de los jugadores. Además, la temporada 20 incluye un Pase de Temporada renovado con más opciones de recompensas, nuevas Hazañas de Temporada, inventario actualizado en tiendas y mercados, ¡y un catálogo de eventos en vivo nuevos y clásicos!
¿Qué es Custom Seas?
En resumen: las herramientas para que cualquier jugador de Sea of Thieves invente y cree modos de juego, desafíos y mundos privados a su gusto. Mediante una combinación de sencillos interruptores de sesión y un menú de comandos dentro del juego, puedes adaptar cada sesión de Mares Personalizados a tus propias reglas y guardarlas como preajustes para volver a jugarlas cuando quieras.
Una vez dentro del vestíbulo de Mares Personalizados y listo para tomar el control, descubrirás que puedes modificar todo, desde el equipamiento de armas y los tipos de enemigos hasta los eventos mundiales y los frentes de tormenta, y configurar marcadores y reglas para que cualquiera que invites pueda participar en los juegos que inventes.
Luego, el menú de comandos del juego te permite seguir creando con herramientas como el viaje rápido, la posibilidad de generar una amplia gama de tesoros y fauna salvaje en cantidades que, con suerte, no desequilibrarán el juego, y la fantástica cámara libre, que te permite capturar las vistas de Sea of Thieves de formas que nunca antes habías imaginado.
Con todas las opciones que se abren una vez que entras en Custom Seas, puedes esperar pasar muchas horas productivas poniendo a prueba tu talento como diseñador de juegos y descubriendo si esa idea descabellada que tuviste una vez realmente funcionaría…
Nuevas hazañas y recompensas
Si bien la progresión estándar del juego hacia objetivos como las Condecoraciones y los niveles del Pase de Temporada se suspende en Mares Personalizados, necesitas una forma de determinar la posición de tus jugadores en la tabla de clasificación, y ahí es donde entra la plata. Ganar plata en partidas configuradas en Mares Personalizados también contribuye a una de las nuevas Hazañas de Temporada, todas las cuales ofrecen un buen aumento de Renombre al regresar a Alta Mar. Otras recompensas vinculadas a completar estas Hazañas incluyen una pintura conmemorativa y Velas de Artesano Personalizadas como prueba visual de tu indiscutible genialidad.
Para obtener más información sobre las posibilidades que se ponen a tu alcance esta temporada y ver una selección de tarjetas de recetas que hemos preparado con ejemplos de modos de juego que ahora puedes crear, visita nuestra página dedicada a Mares Personalizados .
Cómo usar mares personalizados | Tráiler oficial de Sea of Thieves
Calendario de eventos
Por supuesto, habrá mucho más que hacer a medida que avance la Temporada 20, y los frecuentes Eventos en Vivo son clave para ello. Tras el debut de Last Ship Standing en la Temporada 19, puedes esperar el regreso regular de este festival de batallas de balandras que se va reduciendo sigilosamente, con ganancias de Lealtad, Doblones y, más adelante en la Temporada, recompensas cosméticas en juego. Los Bilge Rats Weekenders también regresarán cada mes, brindándote oportunidades para gastar todos esos Doblones que has acumulado. También hay nuevos Eventos y experimentos en camino, como el Renown Rally, una oportunidad para acelerar tu progreso en los últimos niveles del Pase de Temporada antes de que termine la Temporada.
Antes de que termine el mes, tendrás mucho que hacer: llegan nuevos Twitch Drops tras el lanzamiento de la Temporada 20, una nueva recompensa por completar cualquier Tall Tale de Sea of Thieves: A Pirate’s Life celebra el quinto aniversario de este clásico crossover, y el Fin de Semana de la Comunidad promete mucha diversión el último fin de semana de junio con mejoras de Grado de Emisario de la Comunidad, Botín Pop-Up, Muros de Imágenes, regalos y mucho más. ¡Un nuevo artículo de Este Mes en Sea of Thieves a principios de cada mes te mantendrá al tanto de las novedades!
Un pase de temporada en constante evolución
La temporada 20 también trae algunos cambios. Los sistemas de renombre de temporada anteriores abarcaban 100 niveles de recompensas, que se desbloqueaban jugando y aumentando el renombre de forma natural. A partir de la temporada 20, esto se denomina oficialmente Pase de Temporada y se ha simplificado a 50 niveles, divididos en categorías y repletos de recompensas renovadas, incluidos artículos especialmente seleccionados de los pasillos del Emporio Pirata, junto con las recompensas de doblones y las travesías.
Otro cambio clave es que muchos de sus niveles de recompensa ofrecen opciones, lo que te permite crear tu colección cosmética a tu gusto y omitir cualquier objeto que ya tengas. Al llegar al nivel 50, desbloquearás un premio estelar especial: para la temporada 20, se trata del Cutlass de la Codicia, un arma cuerpo a cuerpo peculiar que vale la pena conseguir. También es nueva la opción de usar Monedas Antiguas para comprar niveles del Pase de Temporada, hasta un máximo de 10 por temporada, si te cuesta encontrar el tiempo para alcanzar un nivel con una recompensa que realmente deseas.
Este Pase de Temporada sigue siendo gratuito para todos los jugadores. Pero, por supuesto, con los cambios en el Pase de Temporada, también cambia lo que antes se conocía como el Pase de Saqueo. Este extra opcional de pago ahora se llama Pase de Temporada: Nivel Premium y funciona de forma muy similar a antes, añadiendo un conjunto adicional de objetos desbloqueables a medida que avanzas en el Pase de Temporada. El Nivel Premium de la Temporada 20 ofrece el elegante conjunto de barco Esplendor de las Sirenas, junto con 1000 Monedas Antiguas y una bonificación automática a la progresión de la Renombre.
Temporada 20: Mares personalizados | Vídeo oficial de la actualización de contenido de Sea of Thieves
¿Sigues con curiosidad? Encontrarás toda la información que necesitas sobre la gran actualización de junio en nuestra página dedicada a la Temporada 20 y en las últimas notas de la versión . Además, nuestro canal de YouTube cuenta con un montón de contenido para ayudarte a prepararte para Mares Personalizados. Elige tu canal de redes sociales de Sea of Thieves favorito para estar al día de todo, desde el inicio de eventos y concursos hasta la planificación de los momentos de inactividad. Y mientras creas tu propia colección de experiencias personalizadas de Mares Personalizados, ¡no olvides compartir tus historias, fragmentos y capturas de pantalla con nosotros!