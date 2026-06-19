R-Type Tactics I II Cosmos ya está disponible

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Ya tenemos juegazo para le fin de semanaR-Type Tactics I • II Cosmos ya está disponible para tu consola y PC. ¡R-Type Tactics I • II Cosmos ya está aquí! ¡Supera a tu oponente en estrategia y potencia de fuego en la colección definitiva de estrategia de ciencia ficción por turnos! Esta combinación de dos juegos de los clásicos títulos de R-Type Tactics llega por primera vez a las consolas modernas y marca el debut occidental del segundo juego. Con más de 100 niveles en múltiples campañas, ¡esta colección ha valido la pena la espera!

Descubre Hoy Mismo la Colección de Dos Juegos para Switch 2, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC

NIS America, Inc. se complace en anunciar que R-Type Tactics I • II Cosmos, la colección definitiva de juegos de estrategia de ciencia ficción por turnos, ya está disponible para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, and Steam.

Mira el tráiler de lanzamiento aquí

¡Sé más astuto y supera en potencia de fuego a tu rival en R-Type Tactics I • II Cosmos! Esta colección de dos juegos, que reúne los títulos clásicos de R-Type Tactics, llega por primera vez a las consolas modernas, equipada con una armada de unidades únicas que podrás desplegar a lo largo de docenas de niveles. Las múltiples campañas te permiten enfrentarte al Imperio Bydo o incluso jugar en su bando. ¡Su destino está en tus manos!

Y para endulzar aún más la oferta, el 29 de junio de 2026 se lanzarán dos DLC gratuitos en todas las plataformas:

R-Type Tactics I ･II Cosmos – Unit Color Variation Fighter Pack: gana ventaja sobre los Bydo con esta colección de unidades con nuevos colores.

gana ventaja sobre los Bydo con esta colección de unidades con nuevos colores. R-Type Tactics I･II Cosmos – Unit: ARROW-HEAD G (GRA Ver.): ¡Consigue acceso al Rwf-9AG ARROW-HEAD G (GRA Ver.) y a su Fuerza, la Standard Force G, sin gastar ningún recurso del juego!

Sobre R-Type Tactics I • II Cosmos

Mientras los Bydo siguen exterminando a la humanidad, debes ser más astuto y más hábil que ellos si el Cuerpo Espacial quiere tener alguna esperanza de victoria. Esto es así hasta que te ves luchando junto a las mismas fuerzas que tenías la misión de destruir…

¡R-Type Tactics I • II Cosmos da un giro radical al género de la estrategia táctica por turnos para ofrecer una experiencia R-Type única! Esta colección de dos juegos llega con fuerza a Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC, ¡y R-Type Tactics II hace además su debut en Occidente por primera vez! Despliega tus fuerzas en múltiples campañas, jugando tanto con el Cuerpo Espacial como con los Bydo. Con cientos de naves y niveles entre los que elegir en ambos juegos, además de misiones ramificadas y una historia totalmente nueva tras completar el juego, ¡R-Type Tactics I • II Cosmos está repleto de contenido fuera de este mundo!

Características principales

Nuevas Fronteras: Junto con el debut de R-Type Tactics II en Occidente, tanto este título como R-Type Tactics I llegan por primera vez desde la PSP a las consolas modernas.

Junto con el debut de R-Type Tactics II en Occidente, tanto este título como R-Type Tactics I llegan por primera vez desde la PSP a las consolas modernas. ¿De qué lado estás?: Las múltiples campañas de cada facción, así como la ramificación de la historia en R-Type Tactics II, permiten una experiencia de juego única en ambos títulos, a la vez que desarrollan el mundo de R-Type y los orígenes del siniestro Imperio Bydo.

Las múltiples campañas de cada facción, así como la ramificación de la historia en R-Type Tactics II, permiten una experiencia de juego única en ambos títulos, a la vez que desarrollan el mundo de R-Type y los orígenes del siniestro Imperio Bydo. Explora COSMOS: ¡Una nueva serie de misiones tras el final de Tactics II que te ofrece más contenido que nunca!

Ya está disponible el pack de edición limitada R-Type Tactics I • II Cosmos para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Este pack de edición limitada incluye la R-Type® Tactics I • II Cosmos Deluxe Edition, la banda sonora en 2 discos, un juego de tarjetas con arte conceptual, un soporte acrílico del Rwf-9A ARROW HEAD, un soporte acrílico del Bwf-1Dα BYDO SYSTEM α y una baja coleccionista. Se han cancelado las ediciones limitadas y de lujo para Xbox Series X|S.