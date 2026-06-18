La demo de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok ¡ya está disponible para descargar!

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La demo de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok ¡ya está disponible para descargar! ¡Además, se desvelan el tercer tráiler y los detalles sobre el desbloqueo de contenido!

La editora y desarrolladora de videojuegos Cygames, Inc. (sede: Shibuya, Tokio; presidente: Koichi Watanabe; en adelante, «Cygames») se complace en anunciar que la demo del próximo RPG de acción Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (en adelante, Endless Ragnarok) ya está disponible desde hoy, 18 de junio, en todas las plataformas. El juego se lanzará el 9 de julio de 2026 para Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 y Steam®.

Con motivo de la ocasión, se ha publicado un tercer tráiler, «The Journey So Far», junto con detalles sobre cómo desbloquear la historia de Endless Ragnarok, así como el nuevo modo de juego, la Vorágine.

Demo del juego

Como puerta de entrada para que quienes se acerquen por primera vez puedan disfrutar de Relink, en la demo se puede jugar una parte inicial de la historia principal y controlar a varios personajes.

Cada misión otorga recompensas al completarla, que podrán canjearse en el juego completo.

Contenido de la demo

1. Modo Historia

Juega una parte inicial de la historia principal de Granblue Fantasy: Relink. Completa el modo historia para canjear recompensas en el juego completo de Granblue Fantasy: Relink o Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.

2. Modo Misión

Juega misiones en solitario o con otras personas. La demo permite emparejamiento con juego cruzado entre plataformas, con un total de 4 misiones distintas para probar. Completa las 3 misiones disponibles para desbloquear la 4.ª misión, «Resplandor llameante de Céfira» que permite acceder a las invocaciones, una nueva mecánica de combate. Cada misión otorga recompensas al completarla, que podrán canjearse en el juego completo de Granblue Fantasy: Relink o Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.

Cambios con respecto a la versión de la beta abierta:

– En la misión «Resplandor llameante de Céfira», se han reducido los PS y el ATQ del enemigo «Gólem rubí Aquila».

– Se ha actualizado la ilustración de personajes del menú principal.

– Siete se ha añadido como personaje jugable. El famoso Soberano de la Espada Estelar se desbloquea de forma distinta a la mayoría de personajes en el juego completo, pero en la demo los jugadores ya pueden probarlo igualmente.

– Se han implementado correcciones para problemas relacionados con el emparejamiento cooperativo.

3. Modo Tutorial

Aprende los conceptos básicos del juego, cómo controlar a los personajes durante la exploración y el combate.

*El contenido de la demo puede variar con respecto al juego completo.

*El progreso realizado en esta demo se guardará automáticamente. Los datos no se pueden guardar ni cargar manualmente.

*Los datos de la demo no se pueden transferir al juego completo.

*Si se pierden o se borran los datos guardados de haber completado la demo, no se podrán reclamar las recompensas de la demo.

*Las recompensas de la demo podrán reclamarse cuando se lance Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.

*Se requiere una suscripción a Nintendo Switch Online para acceder a las funciones multijugador en línea en Nintendo Switch™ 2.

*No se requiere una suscripción a PlayStation®Plus para acceder a las funciones multijugador en línea en PlayStation®5 o PlayStation®4.

Tercer tráiler: The Journey So Far

El «Segundo Tráiler» publicado originalmente para Granblue Fantasy: Relink se ha revisado para incluir elementos de Endless Ragnarok. Al combinar la historia de Relink con el nuevo combate y la nueva jugabilidad de Endless Ragnarok, «The Journey So Far» muestra el espíritu de aventura por los aires del Reino Celeste.

¿ Cómo desbloquear la historia nueva y la Vorágine?

¿Cómo desbloquear la historia nueva?

Endless Ragnarok expande enormemente el contenido de Granblue Fantasy: Relink. Su historia empieza tras completar la misión «La historia de la ira de Bahamut», la batalla contra Proto-Bahamut. También se desbloquea la categoría de misiones caos. Estas misiones cuentan con una nueva mecánica de invocación. Para activarla, debes usar los cuarzos invocatorios que encontrarás durante la historia nueva.

¿Cómo desbloquear la Vorágine?

La Vorágine es un nuevo contenido para jugar en solitario. El primer sector se desbloquea al progresar en una nueva misión secundaria disponible en Semitia, en el capítulo 6 de la historia principal, antes de ir a Dahli. Los sectores 2 y 3 también se desbloquean avanzando en la historia principal de Relink y completando misiones.

・Sector 1: se desbloquea durante una misión secundaria en el capítulo 6 y permite adquirir materiales para crear armas.

・Sector 2: se desbloquea al completar misiones de dificultad difícil y permite adquirir materiales para mejorar insignias, etc.

・Sector 3: se desbloquea al completar misiones de dificultad euforia y permite adquirir materiales para deslimitar y despertar armas, insignias poco comunes, etc.

・Sectores más profundos: se desbloquean al avanzar en la historia de Endless Ragnarok.

¿Cómo desbloquear a los nuevos personajes?

A continuación se indica cómo desbloquear a los seis personajes nuevos.

Personajes Cómo desbloquearlos Beatrix y Eustace Utiliza cartas de tripulante en el bazar de Cartacielo.

* Endless Ragnarok cuenta con nuevas formas de obtener cartas de tripulante. Gallanza y Maglielle Utiliza cartas de tripulante específicas en el bazar de Cartacielo. Estas se obtienen al completar misiones difíciles en el capítulo Ø de Relink. Fraux y Fediel Avanza en la historia de Endless Ragnarok.

Actualización de Relink tras la salida de Endless Ragnarok

Aparte de las novedades que incluye Endless Ragnarok, también hay prevista una actualización para Granblue Fantasy: Relink con un balanceo general, nuevas misiones secundarias y multitud de funciones nuevas que mejoran la experiencia de juego.

Los detalles estarán disponibles el 8 de julio, un día antes del lanzamiento, a través de las notas del parche y una videopresentación en directo. La presentación será en japonés; la traducción a otros idiomas estará disponible en una fecha posterior.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Información del producto