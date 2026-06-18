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SQUARE ENIX ha lanzado hoy The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un flamante nuevo RPG de acción creado por Team Asano para Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, XBOX Series X|S, PC a través de Steam® y XBOX en PC. Si quieres probar el juego antes de comprarlo, puedes jugar a la demo gratuita, disponible para todas las plataformas, y transferir más tarde los datos guardados a la versión completa del juego.

En The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Elliot y Faie recorren un vasto mundo plagado de enemigos, cuevas ocultas y ruinas ancestrales a lo largo de cuatro eras. Elliot puede blandir siete tipos de armas, desde espadas para atacar en distancias cortas hasta versátiles hoces con cadenas con las que arrastrar a los enemigos. Cada arma se puede personalizar con magicitas en función del estilo de juego que prefieras. Los poderes de Faie son extremadamente útiles dentro y fuera de los combates, ya sea para atacar al enemigo, recoger objetos que Elliot no pueda alcanzar o ayudar en la exploración.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales tiene clasificación PEGI 12 y ya está disponible para Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, XBOX Series X|S y PC a través de Steam® y XBOX en PC.