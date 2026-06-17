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Joe Jonas y Hay Day lanzan la canción del verano: The Cozy Anthem

La superestrella mundial aporta un sonido único y acogedor a la granja con su propia versión de la icónica melodía del juego de granja para móviles.

The Cozy Anthem da comienzo a un festival de música virtual que invitará a millones de jugadores a crear juntos una banda sonora en Hay Day y en redes

sociales del 16 al 30 de junio.

Hay Day, el juego de granja para móviles, colabora este verano con el cantante, compositor y actor Joe Jones en el lanzamiento de The Cozy Anthem, una canción original inspirada en la icónica melodía del juego. Jonas transformó el tema musical en una canción con letra, marcando el inicio de una experiencia musical comunitaria que anima a los jugadores a relajarse y sumergirse en una atmósfera cálida y acogedora.

The Cozy Anthem – Lyrics vídeo

The Cozy Anthem marca el inicio de un festival de música virtual de dos semanas que tendrá lugar tanto en Hay Day como en redes sociales y en el que se animará a los jugadores a crear sus propios himnos acogedores en el juego. Jonas será el artista principal, pero el festival también contará con la participación de una amplia variedad de artistas emergentes de entornos digitales.

«Con la vida tan ajetreada que llevo, no siempre es fácil encontrar un momento para desconectar. Hay Day se ha convertido en un pequeño refugio donde puedo relajarme, divertirme y recargar energías. Hay algo extrañamente satisfactorio en encargarte de tu granja antes de revisar la bandeja de entrada del correo», dijo Joe Jonas. «Me encantó grabar mi propia versión de la melodía de Hay Day, y tengo muchas ganas de que la gente escuche The Cozy Anthem, la personalice y me acompañe en la granja».

A partir del 16 de junio, la canción The Cozy Anthem de Joe Jones sonará en todas las granjas de Hay Day, convirtiéndose así en una banda sonora compartida en el juego. Cuando los jugadores estén cuidando de sus granjas, aparecerán notas musicales flotantes que podrán tocar para alcanzar los objetivos de la comunidad, con los que se desbloquean 13 adornos sonoros permanentes. Los jugadores también serán los primeros en desbloquear de forma exclusiva temas acogedores, versiones de The Cozy Anthem, en el buzón de la comunidad.

Del 18 al 30 de junio, los fans podrán unirse a la celebración creando sus propias versiones de The Cozy Anthem en una experiencia web personalizada y compartiendo sus obras en TikTok. Los jugadores también pueden comprar en el juego un adorno exclusivo de una gramola en la que suena The Cozy Anthem, un auténtico artículo de coleccionista que hará que la canción suene en la granja incluso cuando termine el festival.

«Hay Day siempre ha sido un lugar en el que sentirse a gusto, recargar y desconectar, y Joe Jonas ha convertido este sentimiento en una canción con The Cozy Anthem«, explicó Maya Hofree, directora general de Hay Day. «Nos hace mucha ilusión que la comunidad de Hay Day y los nuevos jugadores se unan para participar en este festival de música, y tenemos muchas ganas de escuchar las versiones de esta canción tan acogedora».

Hay Day es un juego gratuito y se puede descargar en cualquier dispositivo iOS o Android