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HONOR Robot Phone presenta su primer vídeo cinematográfico en el Festival Internacional de Cine de Shanghái

HONOR se proclama socio oficial de fotografía y vídeo móvil del festival de cine

ha hecho su debut en el ámbito de la imagen profesional en el 28.º Festival Internacional de Cine de Shanghái (SIFF), mostrando por primera vez el resultado de sus capacidades de vídeo móvil. HONOR , la marca de tecnología global, ha anunciado que su revolucionario HONOR Robot Phone ha hecho su debut en el ámbito de la imagen profesional en el 28.º Festival Internacional de Cine de Shanghái (SIFF), mostrando por primera vez el resultado de sus capacidades de vídeo móvil.

Como socio oficial de fotografía y vídeo móvil del 28.º Festival Internacional de Cine de Shanghái, HONOR potencia este evento cinematográfico de primer nivel con tecnología de imagen móvil de vanguardia. Con el estreno mundial del primer vídeo cinematográfico que ha capturado, HONOR Robot Phone rompe las barreras entre la imagen móvil y la producción cinematográfica profesional, marcando el comienzo de un nuevo paradigma para la integración de la tecnología y el arte cinematográfico.

En el vídeo publicado en el canal oficial de HONOR, ELLEMEN utilizó el dispositivo Robot Phone para capturar retratos cinematográficos de los miembros del jurado del SIFF. Con su excepcional estabilidad y sus capacidades de imagen de calidad cinematográfica, el dispositivo redefine el arte de la captura de retratos, reproduciendo fielmente las gradaciones tonales y las sutiles transiciones de color propias de la fotografía analógica. El resultado es un nuevo nivel de sofisticación visual, creando imágenes cinematográficas de alta calidad que combinan a la perfección la atmósfera con la tensión narrativa.

El vídeo publicado de HONOR Robot Phone muestra las potentes capacidades de estabilización de su sistema de gimbal integrado, que ofrece un movimiento de cámara de mano excepcionalmente fluido al tiempo que conserva toda la calidad de la imagen. Al minimizar la dependencia de la estabilización electrónica de imagen, el dispositivo evita eficazmente el recorte de la imagen y la pérdida de calidad que suelen asociarse a los métodos de estabilización digital.

HONOR Robot Phone, que supone un salto innovador en cuanto a diseño, cuenta con el gimbal de aleación de titanio más pequeño del sector, lo que ofrece ultraprecisión, flexibilidad extrema y estabilidad superior. Impulsado por motores de alto rendimiento, el gimbal se eleva dinámicamente, liberándose de las limitaciones físicas de los módulos de cámara tradicionales. En combinación con algoritmos avanzados de IA que permiten el seguimiento inteligente de objetos y diversos movimientos con tomas estables, el dispositivo simplifica significativamente la creación de vídeos y transforma tanto las opciones de equipamiento como los hábitos creativos de los usuarios modernos.

Cabe destacar que HONOR Robot Phone será el primer producto que incorpore los resultados de la asociación tecnológica estratégica de HONOR con ARRI, el diseñador y fabricante de renombre mundial de tecnología de cámaras profesionales para la narración cinematográfica.

Desde Cannes hasta Shanghái, HONOR Robot Phone sigue liderando la industria de la imagen móvil hacia una etapa de desarrollo completamente nueva. De cara al futuro, HONOR aprovechará las tecnologías punteras de IA e imagen móvil para abrir nuevas posibilidades creativas y ampliar los estándares cinematográficos de la expresión visual, desde el mundo del cine de alta gama hasta la próxima generación de creadores de contenido.