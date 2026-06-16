Tutorial: ¿Cómo actualizar tu Nas Synology a DSM 7.4 antes que nadie?

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Notición Synology libera oficialmente DSM 7.4 con Inteligencia Artificial local y optimización extrema de almacenamiento.

Tras meses de especulación y su reciente presentación en la feria tecnológica Computex, Synology ha hecho oficial el lanzamiento de DiskStation Manager (DSM) 7.4-90075. El sistema operativo para dispositivos de almacenamiento conectado en red (NAS) más popular del mundo recibe hoy una de sus mayores actualizaciones estructurales, marcando una transición profunda hacia los flujos de trabajo impulsados por Inteligencia Artificial privada (Private Cloud AI) y la eficiencia de datos de última generación.

La actualización ha comenzado su despliegue global hoy, 16 de junio, mediante descarga manual en el Centro de Descargas de Synology, y se distribuirá progresivamente de forma automática a todas las regiones en un calendario escalonado que concluirá el próximo 18 de agosto de 2026.

El gran pilar de DSM 7.4: IA local y soberanía de datos

A diferencia de otras soluciones del mercado que dependen de la nube pública para procesar datos inteligentes, la filosofía de Synology con DSM 7.4 es mantener la soberanía absoluta de la información. La suite de productividad integrada da un salto evolutivo masivo gracias a la incorporación de modelos de lenguaje y visión que se ejecutan directamente en el hardware del NAS o mediante conexiones híbridas ultraseguras.

1. Synology Drive AI Search

El paquete de gestión y sincronización de archivos, Synology Drive, recibe por fin capacidades de inteligencia artificial profunda a través de Drive AI Search. Hasta ahora, buscar un documento requería recordar el nombre exacto o etiquetas manuales.

Con DSM 7.4, el sistema integra modelos de incrustación (embedding models) locales. Esto significa que el NAS lee de forma autónoma el contenido de los archivos mediante tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), analiza imágenes y procesa metadatos de vídeo para indexarlos en una base de datos vectorial interna.

Búsquedas semánticas: Un usuario puede buscar «gráficos de gastos de la reunión de primavera» y el sistema no solo encontrará documentos que contengan esas palabras, sino también capturas de pantalla, archivos PDF escaneados o imágenes que muestren visualmente dichos gráficos.

2. Autonomous AI Agents: El nuevo «DSM Agent»

Una de las sorpresas más disruptivas de esta versión es la introducción de agentes de inteligencia artificial autónomos. El primero de ellos, denominado DSM Agent, actúa como un asistente nativo integrado en el corazón del sistema operativo.

Este agente es capaz de interpretar instrucciones en lenguaje natural por parte del administrador para ejecutar tareas complejas en todo el ecosistema (por ejemplo, comprobar anomalías de red, programar tareas de copia de seguridad basadas en patrones de uso o generar informes detallados de salud del hardware).

3. Revolución en comunicación: ChatPlus y Meet con soporte LLM

La suite de colaboración se renueva por completo con las plataformas ChatPlus y Meet, diseñadas para competir directamente en el entorno corporativo con herramientas como Slack o Microsoft Teams, pero manteniendo los datos de forma local.

Escalabilidad masiva: ChatPlus ahora es capaz de soportar más de 10.000 usuarios activos simultáneos dentro del NAS y albergar seminarios web (webinars) en la plataforma Meet de hasta 7.000 participantes.

Integración de Large Language Models (LLM):

Estas herramientas permiten conectar tanto modelos locales (desplegados en entornos privados) como la API de OpenAI de forma segura, permitiendo resúmenes automatizados de canales de chat, minutas de reuniones de vídeo generadas por IA y traducción en tiempo real.

Eficiencia de almacenamiento en discos mecánicos (HDD)

Hasta la fecha, las funciones avanzadas de deduplicación de datos en DSM estaban relegadas casi exclusivamente a volúmenes de estado sólido (SSD) en entornos post-proceso. DSM 7.4 rompe esta limitación técnica introduciendo la función Storage Efficiency (Eficiencia de Almacenamiento) para discos duros mecánicos tradicionales (HDD).

Debido a la volatilidad del mercado tecnológico actual, caracterizado por la escasez de componentes y los elevados costes de las unidades de alta capacidad, Synology ha optimizado sus algoritmos para permitir la deduplicación y compresión post-proceso en discos HDD.

Esta característica opera directamente a nivel de Shared Folder (Carpeta compartida). El sistema analiza en segundo plano los bloques de datos repetidos en los discos mecánicos y los unifica, liberando gigabytes (o incluso terabytes) de almacenamiento físico sin penalizar el rendimiento de escritura en tiempo real.

Modelos compatibles y limitaciones importantes

La compatibilidad de DSM 7.4 abarca una lista extensa de dispositivos, aunque Synology ha trazado líneas claras sobre qué funciones puede ejecutar cada gama de hardware debido a las altas exigencias de computación de la IA y la descontinuación programada de modelos antiguos.

Modelos aptos para la nueva función de «Storage Efficiency» en HDD:

Esta función avanzada está limitada a equipos empresariales, corporativos y de consumo avanzado de las series más recientes:

* **Gama de Escritorio y Plus (DS):** DS3622xs+, DS1823xs+, DS2422+, DS1522+, DS923+, DS723+, DS423+, así como las nuevas encarnaciones de la generación de este año como el DS1825+, DS1525+, DS925+, DS725+, DS425+ y DS225+.

Gamas de Servidor (FS / HD / SA / RS):** Desde servidores All-Flash de la serie FS (FS6420, FS2500, etc.) hasta unidades RackStation Plus de alta densidad como la serie RS2423+, RS822+, RS1226+, entre otros.

⚠️ Nota crítica sobre el soporte: Ningún modelo de NAS fabricado antes del año 2021 (gama X20 o anteriores, como los masivos DS920+ o DS220+) admitirá la función de deduplicación en HDD. Sin embargo, esto no implica que no puedan actualizar a la base del sistema operativo si se descargan los parches específicos.

El fin de una era: Modelos en «Última Versión»

Synology ha confirmado oficialmente que DSM 7.4 será la última versión mayor del sistema operativo para una cantidad considerable de dispositivos heredados muy populares. Estos NAS continuarán recibiendo soporte y parches de seguridad críticos (generalmente extendidos hasta por 10 años), pero no se actualizarán a futuras ramas de DSM:

Serie Plus:** DS216+, DS216+II, DS716+, DS716+II, DS916+, DS218+, DS718+, DS918+, DS1019+, DS1618+, DS1819+, DS2419+, RS2416+, RS2418+.

Serie Value y J:** DS116, DS216, DS216play, DS416, DS416play, DS118, DS218, DS218play, DS418, DS418play, DS216j, DS416j, DS218j, DS119j.

Nuevas restricciones en Hardware de Terceros. Eslo que menos nos gusta. No deberían imponer Hardware.

Un cambio que ha levantado encendidos debates en foros especializados y comunidades como Reddit tiene que ver con la política de compatibilidad de almacenamiento. Con la llegada de DSM 7.4, todas las unidades SSD de terceros (marcas ajenas a Synology) que no estén explícitamente verificadas perderán la capacidad de usarse para crear «Caché SSD».

Esta restricción de firmware se aplica de forma estricta a los nuevos modelos de NAS lanzados al mercado, profundizando la estrategia de la marca de blindar su ecosistema de almacenamiento con sus propias líneas de discos y memorias certificadas en pos de una estabilidad del 99.99% en entornos empresariales.

Correcciones de seguridad y parches técnicos

Más allá de la IA y el almacenamiento, la compilación **7.4-90075** soluciona vulnerabilidades críticas de seguridad heredadas y pule asperezas del sistema operativo:

Parches de seguridad:Corrección de múltiples vulnerabilidades de seguridad del sistema, incluyendo la conocida vulnerabilidad Ghostscript (CVE-2023-43115) y fallos en protocolos de autenticación remota.

Estabilidad en inicio de sesión único (SSO): Se mejora la gestión de firmas y aserciones para clientes SAML SSO y se corrigen errores de desconexión cuando DSM actúa como cliente CAS SSO.

Certificados Expirados:El Centro de Registros (*Log Center*) ahora registrará de forma específica los fallos de servicios causados por la expiración de certificados de Synology o de la interfaz KMIP.

*File Station: Reparado un molesto bug que impedía enviar archivos directamente como archivos adjuntos cuando las cuentas de usuario estaban vinculadas a servidores de Microsoft Outlook.

Conectividad IPv6:Se soluciona el problema por el cual el Package Center (Centro de Paquetes) perdía ocasionalmente la conexión con los servidores de Synology bajo infraestructuras de red IPv6 pura.

¿Cómo instalar DSM 7.4 en un NAS de Synology?

Guía de instalación paso a paso (Actualización Manual).

Dado que la notificación automática tardará semanas en llegar de manera generalizada a los paneles de control de todos los usuarios, los administradores de sistemas que deseen disfrutar hoy mismo de las novedades pueden realizar una instalación manual.

Synology DSM 7.4-90075 lanzado

El 16 de junio de 2026, Synology lanzó una nueva versión de DSM llamada DSM 7.4-90075 . A continuación, te guiaré paso a paso en el proceso de instalación de la nueva versión DSM 7.4-90075 . Esta actualización corrige una vulnerabilidad de seguridad y otros problemas.

PASO 0

Verificación de compatibilidad y copia de seguridad. Vital para no perder nada. Accede al Centro de Descargas oficial de Synology, selecciona el modelo exacto de tu NAS y comprueba las notas de cambio. Realiza un respaldo completo de la configuración del sistema y de tus datos más críticos antes de proceder. Recuerda que no es posible realizar un downgrade (volver a una versión anterior) una vez instalado DSM 7.4.